Condiţii speciale pentru o adolescentă din Târgovişte care dă Bacalaureatul singură în clasă. Boala rară de care suferă

Sorina Ioana Bute a fost nevoită să dea examenul singură într-o clasă şi cu subiectele printate în format A2, mult mai mari decât în mod obişnuit. Fata suferă de Maladia Stargardt, o boală care îi afectează privirea centrală. De multe ori fotografiază exerciţiile de la tablă pentru a putea mări acasă fotografiile pentru studiu.

„Nu pot să spun că problema mea m-a împiedicat ca să învăţ, din contră”

“În clasa a VI-a am descoperit că am problema asta. Privirea centrală se deteriorează şi văd doar cu privirea periferică. La început am fost nevoită să port nişte ochelari de soare la şcoală, inclusiv în clasă, dar nu m-au ajutat prea mult. La şcoală e puţin complicat pentru că nu văd la tablă şi sunt nevoită de cele mai multe ori să fotografiez tabla şi apoi să măresc ca să pot vedea ce scrie. În rest m-am descurcat foarte bine la şcoală. Nu pot să spun că problema mea m-a împiedicat ca să învăţ, din contră. Mai xact după ce mi-am descoperit boala aceasta mi-am dat seama şi ce vreau să fac mai departe”, spune Sorina , care vrea să devină un translator la evenimente şi conferinţe internaţionale.