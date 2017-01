Chirurg, despre pericolul reprezentat de ger: „Mulţi nu îşi dau seama că pur şi simplu îngheaţă“

“Acum avem doi pacienţi degeraţi. Unul a fost dus în perioada când nu era atât de frig, dar nu dispunea deloc de căldură. A avut degerături de gradul patru la degetele de la picioare, care i-au şi fost amputate. Ieri dimineaţă a mai ajuns la UPU un pacient cu degerături la mâini. Nu sunt foarte grave, iar în câteva zile îl vom putea externa”, ne-a spus dr. Jean Popescu, şeful Secţiei de Chirurgie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Târgovişte.

Perioadă critică

"Vârful de sarcină cu privire la preznetarea degeraţilor cred eu că va fi în următoarele zile. Majoritatea fiind oameni ai străzii sau oameni care nu au sursă de căldură, nu îşi dau seama că pur şi simplu îngheaţă. Stau încălţaţi şi după câteva zile picioarele le sunt degerate şi se cangrenează”, a mai spusn dr. Jean Popescu.

Medicii recomandă ca atunci când ieşim din case să ne îmbrăcăm în mai multe straturi şi să ne hidratăm bine cu ceaiuri calde.

Temperaturi de aproape -24 de grade

Miercuri, la Târgovişte, s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din Regiunea Sud Muntenia -23,8 grade. Primăria Târgovişte este în alertă pentru a primi persoanele care au nevoie de ajutor. Multe persoane însă refuză ajutorul sau pleacă din centru imediat ce se încălzesc. Aşa se face că din zece persoane adunate de Poliţia Locală de pe străzi, într-o singură noapte, doar una rămas cazată peste.

“În cest moment în azilul de noapte avem 60 de beneficiari. Capacitatea azilului este de 50 de persoane, dar am suplimentat locurile cu zece paturi. De asemenea, în Centrele <<Sfânta Maria>> şi <<Împreună vom reuşi>> am suplimentat locurile cu încă zece paturi. Cei mai mulţi sunt fără documente. Mulţi sunt aduşi şi din afara oraşului. Am pus anunţuri inclusiv pe Facebook pentru ca cei care au cunoştinţă de astfel de persoane să ne contacteze pentru a le ajuta”, a declarat Marcela Iordache, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Târgoviştei.

“Am identificat câteva persoane fără adăpost, dar, din păcate, foarte multe dintre ele refuză ajutorul nostru”, spune primarul Târgoviştei, Cristian Stan.

Cod Galben. Măsuri de urgenţă în cadrul Primăriei Târgovişte

“Acţionăm cu 20 de utilaje de deszăpezire, utilaje cu lamă şi cisterne. De asemenea, avem 150 de oameni care sunt la datorie pe străzi. Vom continua să lucrăm până vom reuşi să deszăpezim aşa cum trebuie Municipiul Târgovişte. În ultimele ore am intrat şi în cartiere pentru că vrem să asigurăm accesul oamenilor către străzile principale, astfel încât să poată ajunge la locurile de muncă”, a mai spus edilul.