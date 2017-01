Algerianul fără casă rătăcit în gerurile României. A fugit de războiul civil şi a ajuns să doarmă pe străzi în Târgovişte

În ultimele două zile, aproape 20 de persoane fără adăpost au fost identificate pe străzile din Târgovişte, însă doar cinci dintre ele au acceptat ajutorul, obişnuite fiind cu traiul de afară.

Algerian adunat de pe străzi şi dus într-o încăpere caldă

Printre cei care au cerut o mână de ajutor se află şi un cetăţean de origine algeriană, în vârstă de 52 de ani, fost mecanic la Aeroportul Otopeni.

A ajuns în România în anul 1995, atunci când a fugit de războiul civil din ţara sa. Alcoolul i-a distrus, însă, viaţa. În urmă cu doi ani, în timp ce lucra în Bucureşti, a îngheţat atât de tare, încât ambele membre inferioare i-au fost amputate de la nivelul labei piciorului.

De când i s-au amputat picioarele a rămas fără un loc de muncă şi fără bani de chirie. A ajuns la Târgovişte de aproximativ doi ani şi de atunci trăieşte în clădiri părăsite.

“Sunt refugiat politic. În 1995 am venit în România. Am lucrat înainte ca mecanic, la aeroportul Otopeni. Nu am casă, nu am unde să stau. N-am mai rezistat pe stradă. Nu am picioare. De vreo doi ani stau pe stradă, de când mi s-au amputat picioarele. În urmă cu două zile am căzut pe drum şi m-au adus cu salvarea la adăpost. Deocamdată stau aici până trece frigul, iar apoi am de gând să îmi găsesc de lucru pentru că pot sta în picioare şi pot lucra cu mâinile”, ne-a spus Chabani Moubadi.

“În România e mai bine”

“Am plecat din ţara mea pentru că era foarte greu atunci. În România e mai bine. M-aş întoarce şi mâine în Algeria, dar nu am bani. Când am plecat din ţarea mea aveam familie, aveam un frate. Nu mai ştiu nimic despre ei. Am pierdut orice legătură. Am mai vorbit la telefon cu mătuşa mea din Franţa, atât. Îmi doresc să fiu sănătos de acum înainte”, mai spune algerianul.





În ultimele zile, numărul de locuri disponibile în centrele sociale care pot primi astfel de persoane a fost suplimentat.

“În cest moment în azilul de noapte avem 60 de beneficiari. Capacitatea azilului este de 50 de persoane, dar am suplimentat locurile cu zece paturi. De asemenea, în Centrele <<Sfânta Maria>> şi <<Împreună vom reuşi>> am suplimentat locurile cu încă zece paturi. Cei mai mulţi sunt fără documente. Mulţi sunt aduşi şi din afara oraşului. Am pus anunţuri inclusiv pe Facebook pentru ca cei care au cunoştinţă de astfel de persoane să ne contacteze pentru a le ajuta”, a declarat Marcela Iordache, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Târgoviştei.

“Am identificat câteva persoane fără adăpost, dar, din păcate, foarte multe dintre ele refuză ajutorul nostru”, spune primarul Târgoviştei, Cristian Stan.

Cod Galben. Măsuri de urgenţă în cadrul Primăriei Târgovişte

“Acţionăm cu 20 de utilaje de deszăpezire, utilaje cu lamă şi cisterne. De asemenea, avem 150 de oameni care sunt la datorie pe străzi. Vom continua să lucrăm până vom reuşi să deszăpezim aşa cum trebuie Municipiul Târgovişte. În ultimele ore am intrat şi în cartiere pentru că vrem să asigurăm accesul oamenilor către străzile principale, astfel încât să poată ajunge la locurile de muncă”, a mai spus edilul.

Şcolile din judeţul Dâmboviţa nu vor fi deschise nici joi, 12 ianuarie, potrivit unei hotărâri luate în cadrul Comitelului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.