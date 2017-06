Cum s-au mobilizat locuitorii unui oraş de provincie să renoveze spitalul local prin muncă benevolă şi bani din donaţii

Membrii unui ONG din localitatea suceveană Câmpulung Moldovenesc au început în urmă cu câteva zile să muncească pentru renovarea secţiei de pediatrie a spitalului local.



„Ideea o am de câţiva ani, după mai multe experienţe neplăcute cu copii internaţi acolo, nu din vina medicilor, ci a dotărilor. Mai întâi, am mers pe firul legal, să văd în ce condiţii poate fi renovat un spital. Am înţeles că primarul are o atitudine foarte pozitivă faţă de comunitate şi că, din punct de vedere legal, nu are posibilitatea finanţării, nu poate investi bani în spital, şi nici Consiliul Judeţean Suceava nu poate. Am vrut să vă apoi dacă se poate implica comunitatea printr-un ONG sau fără ONG. În cele din urmă am obţinut o colaborare cu managerul spitalului care, de asemenea, este un om extraordinar de deschis, care se zbate puţin mai mult decât alţii şi ne-am gândit să implicăm comunitatea”, a explicat Nicoleta Bogoş, preşedinta Asociaţiei „Licuricii Fericiţi”, iniţiatoare proiectului.

Membrii asociaţiei s-au interesat şi au aflat ce înseamnă renovarea unui salon din punct de vedere septic. Au contactat mai multe firme, cărora le-au explicat ce au de gând să facă şi astfel au obţinut contracte de colaborare. Sprijin a venit şi din partea mai multor firme de construcţii şi a oamenilor de afaceri din zona Câmpulung Moldovenesc, precum şi din partea voluntarilor, printre care se numără şi managerul unei firme de construcţii.

„Am adus la cunoştinţă primarului şi managerului despre ce avem de gând să facem, primind tot sprijinul lor, în sensul că mobilizează oamenii să doneze. Duminica trecută am organizat un eveniment sportiv, foştii jucători de la echipa de fotbal ASA Explorări Câmpulung Moldovenesc au avut un meci demonstrativ cu foştii jucători de la Progresul Bucureşti, reuşind să obţinem nişte bănuţi. Joia viitoare, pe 29 iunie, organizăm un concert cu Emeric Imre şi am reuşit din nou să obţinem alţi bani din bilete. Am observat că comunitatea s-a sensibilizat cel puţin la cât ne aşteptam noi de mult şi sunt foarte mulţi câmpulungeni din ţară şi din străinătate care au început să doneze”, a declarat Nicoleta Bogoş.

Preşedinta Asociaţiei „Licuricii Fericiţi” a mai arătat că acest proiect a fost iniţiat deoarece oamenii s-au săturat să aştepte să fie schimbate legi pentru ca administraţia locală sau judeţeană să poată să facă şi pentru ei ceva.

Secţia de Pediatrie a spitalului câmpulungean are nouă saloane. La sugestia constructorilor, la secţia de pediatrie a Spitalului municipal Câmpulung Moldovenesc, pe lângă baia comună, în două dintre saloanele mai mari vor fi amenajate băi.

„Este un proiect foarte ambiţios, dar sperăm ca până la sfârşitul anului să-l ducem la bun sfârşit. Dacă am început, trebuie să-l terminăm. Norocul nostru este că avem un primar foarte săritor şi se zbate pentru comunitate. Dacă nu a putut pe cale legală să asigure finanţare, încearcă să sprijine prin alte metode, făcându-ne legătura cu agenţi economici sau convingând oameni să ne sprijine prin donaţii”, a mai spus Nicoleta Bogoş.

La renovarea Secţiei de Pediatrie a Spitalului municipal Câmpulung Moldovenesc lucrează mai mulţi voluntari de la firme de construcţii, membri ai asociaţiei şi angajaţii unei firme de mobilă.

În doar patru zile, aceştia au răzuit pereţii, au scos vechea gresie şi faianţa, au fost făcute reparaţii pentru ca pereţii să fie perfect drepţi, s-a zugrăvit cu var cu ioni de argint, singurul var antiseptic recomandat în spitale. De asemenea, a fost mascată soba pentru că există centrală, însă cum soba nu poate fi dezafectată a fost transformată într-un colţ vesel de măsurat şi cântărit copiii. Au fost schimbate instalaţia electrică şi sanitară şi au fost pregătite pardoseala şi pereţii pentru ca o firmă specializată să toarne, la cald, linoleumul antibacterian şi un tapet antibacterian de doi metri înălţime. Apoi, urmează mobilierul şi dotările necesare camerei de primire, toate noi, achiziţionate de la firme medicale de profil.

Primarul vrea să reabiliteze întreg spitalul

Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, Mihăiţă Negură, a precizat că a demarat un proiect pentru a renova întregul spital, pe care doreşte să-l aducă la standarde europene şi că apreciază şi susţine demersul cetăţenilor de a moderniza şi renova Secţia de Pediatrie.

„Spitalul municipal este în subordinea Consiliului Local Câmpulung Moldovenesc. Noi deja am demarat procedurile de întocmire a unui proiect prin Compania Naţională de Investiţii, prin care se doreşte reabilitarea totală a spitalului municipal şi extinderea cu un centru de primiri urgenţe. Acum suntem în faza de întocmire a documentaţiei. În paralel cu aceasta, Consiliul Local acordă tot sprijinul pentru aducerea acestei unităţi medicale la standarde europene, pentru că acest spital deserveşte toată zona de munte a judeţului Suceava, până în hotar cu Vatra Dornei, undeva la 60.000 de cetăţeni având acces la Spitalul municipal Câmpulung Moldovenesc.

Anul acesta, Asociaţia Licuricii s-a angajat prin voluntariat şi prin sprijinul unor oameni de afaceri din Câmpulung să reabiliteze Secţia de Pediatrie. În acest sens, pe data de 29 iunie, la ora 19.00, va avea loc o întâlnire pentru a strânge fonduri, în care cine doreşte poate să doneze pentru reabilitarea acestei secţii de pediatrie”, a declarat primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, Mihăiţă Negură.

Potrivit membrilor asociaţiei, fondurile totale necesare se ridică la câteva zeci de mii de lei.



