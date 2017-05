O importantă firmă de colectare a uleiului uzat, acuzată că poluează: „M-am îmbolnăvit, am schimbat patru găuri la curea“

Un cetăţean din comuna olteană Stoeneşti, devenită celebră în ţară la „descălecarea“ minerilor, a sesizat că de aproape un an o societate cu o reţea de unităţi în 19 judeţe ale ţării, conform site-ului oficial al firmei, care a dezvoltat în localitate un ambiţios proiect de colectare a uleiului alimentar uzat, ar deversa apele rezultate din spălarea cisternelor în canalul de irigaţii situat vizavi de sediul societăţii. Canalul de scurgere care traversează în subteran şoseaua există încă din vremea comunismului, spune Constantin Ignat, doar că pe atunci în spaţiul în care astăzi funcţionează firma RUCO acolo se produceau legume în sere, iar apa provenea din procesul de spălare a acestora.





Constantin Ignat spune că după ploi valoarea parametrilor de potabilitate, pe care o măsoară cu un aparat digital, ar fi şi mai îngrijorătoare

„Mai întâi mi-a venit acasă căţeaua murdară de ceva uleios. Am mai stat de vorbă cu altcineva, care-mi spunea că a vrut să treacă acest canal şi a rămas înnămolit. Şi m-am dus să văd despre ce e vorba. Am sesizat situaţia şi primăriei, i-am spus primarului anul trecut, a venit, a văzut, şi a zis «Hai, că nu e aşa de grav!». Acum au venit şi le-au făcut curat pe canal şi le-ar fi pus în vedere să nu mai deverseze, dar de fapt au curăţat că se blocase conducta, nu mai ieşea apa. Au mai săpat în jos, să ajungă şi mai bine în pânza freatică. Mi-e frică, domnule, acum, să nu otrăvesc oamenii, pentru că am robineţii ăştia afară, se opresc şoferii, beau apă, mă-ntreabă dacă e bună de băut, iar până acum le spuneam că e, acum nu mai ştiu ce să le spun“, începe Constantin Ignat, cel care a sesizat problema, să povestească.

Gura de scurgere în canalul de irigaţii

Neoficial, cei din primărie spun că la mijloc ar fi vorba de interese comerciale, că reclamnatul, care a avut un spaţiu de alimentaţie pubică în zonă şi acum renovează, ar fi invidios că firma respectivă urmează să construiască o parcare pentru maşini de tonaj mare, un hotel etc. Reprezentantul firmei, în cele din urmă, spune aceste lucruri direct, deşi vorbeşte despre o poveste „pe care nu vreau să mi-o asum“.

Ce e la faţa locului

Săptămâna trecută a plouat, destul de mult chiar, astfel că pe canalul teoretic curăţat de utilajele primăriei de curând s-a strâns din nou multă apă. Constantin Ignat ne însoţeşte să vedem la faţa locului cum stau lucrurile. Ne arată gura canalului şi apa cu o peliculă uleioasă vizibilă deasupra. Or a plouat mult, or acolo încă se mai deversează ape din curtea vecină, cert este că pe canal, care, ne spune ghidul, duce la râul Olt, pe cel puţin 100 metri se întind mâlul urât mirositor şi un fir de apă.



„Toţi spun că sunt eu nebun, că am ceva împotriva lor pentru că vor să-şi deschidă ce am şi eu. Omul face ce vrea în curtea lui, nu mă interesează, dar ce se întâmplă aici nu mai are treabă cu mine, interesează pe toată lumea, chiar dacă e departe de sat. Dacă ajunge în pânza freatică ce deversează ei aici, că nu ştiu, are toată lumea de suferit. Nu vreau, domnule, să-i închidă sau să-i amendeze, vreau să nu mai deverseze apa acolo“, spune reclamantul, care se plânge că ar fi observat că starea de sănătate i s-a degradat. „Eu de aici beau apă, că n-am ştiut. M-am îmbolnăvit, am schimbat patru găuri la curea de anul trecut, cine mă ştia dinainte poate să spună. I-am spus şi vecinului, care stă tot în zonă, noi doi suntem mai aproape, că ceva e în neregulă. Şi el a slăbit, şi el bea apă de aici, e la 6 metri apa la noi, în puţ. Să vedeţi cum este în puţul lu’ IGO, ăla abandonat“, povesteşte în continuare bărbatul.





În fostul puţ de alimentare cu apă a oraşului Caracal s-ar fi infiltrat de asemenea uleiuri

E vineri după-amiaza, la poarta societăţii RUCO iese o angajată simplă, care ne spune că şefii nu sunt, dar ne roagă să lăsăm numerele de telefon. Insistăm şi obţinem, după minute bune, numărul de telefon al unuia dintre şefi, „dar e plecat din ţară“. Reuşim să obţinem un punct de vedere marţi, 30 mai 2017, când în sfârşit primim un alt număr de contact.

„E vorba de domnu ’Costică Ţânţaru, el e supărat pe toată lumea...“

Ne răspunde în cele din urmă directorul tehnic al firmei RUCO, Hariton Stan. „E vorba de domnu ’Costică Ţânţaru, ştim despre ce e vorba, ne lovim de această problemă de câteva luni cu dânsul, el e supărat pe toată lumea... Din punctul nostru de vedere Garda de Mediu a fost acolo, ne-au dat anumite sugestii, am remediat toate probleme apărute. Noi nu deversăm ape în acel canal, practic singurele ape erau cele pluviale, pe care şi pe acelea le-am redirecţionat spre staţia noastră de epurare. Cred că sunt mai mult de 30-40 de zile“, spune directorul tehnic.





Canalul de irigaţii s-a umplut din nou

„Noi avem doar o părticică închiriată, sunt mult mai multe societăţi, mă înţelegeţi? Am luat decizia ca în acel canal colector să nu mai ajungă acele ape pluviale. Oricum, din fabrică de la noi nu ajungeau apele, ce ajungeau, ajungeau apele dinspre platformele de beton din spatele societăţii noastre, unde noi nu avem închiriat acolo. Lângă noi este o moară, mai este ceva de pui, iar în spate este o plantaţie de pomi, s-au luat toate măsurile pentru a nu mai ajunge nimic acolo, din punctul meu de vedere nu va mai ajunge acolo“, explică în continuare oficialul firmei. E clar, mai spune directorul, că societatea a investit foarte mult în proiectul care respectă toate rigorile legii. În cele din urmă, directorul Stan oferă şi posibila explicaţie a revoltei vecinului firmei.





Firma RUCO nu a deversat niciodată altceva decât apa pluvială, spun reprezentanţii acesteia

„Noi avem servicii de vidanjare, pentru care plătim 60-70 de milioane în fiecare lună. Controlul l-a făcut şi Agenţia şi Garda, am avut trei sau patru controale, nu am avut unul singur. Domnul Costică e foarte supărat că noi acolo vrem să deschidem în viitor o parcare, un hotel... Dânsul e supărat pe foştii acţionari, nu sunt abilitat să spun eu şi nici nu ştiu ce e-n mintea omului. Inclusiv soţia lui nu stă în casă cu el şi nu vorbeşte cu el“, explică directorul, menţionând că firma şi-a asumat inclusiv acţiunea Primăriei Stoeneşti şi că a şi plătit factura. „Primăria a venit tot la intervenţiile şi sesizările dânsului, dar pe banii noştri. Ulterior ne-a emis factură şi ne-a somat să-i plătit. Problema trebuie să fie foarte clară şi foarte bine înţeleasă: încă o dată – noi nu deversăm ape uzate în acel canal colector. Încă o dată, sper că mă exprim destul de corect. Singurele care ajungeau acolo erau apele pluviale, dar acele ape, de vreo 30, cred că 40 de zile, au fost deviate către fosa noastră. Din punctul nostru de vedere am închis discuţia. Dar omul tot sesizează şi este o râcă pe care nu am cum să o înţeleg. (...) Nu intru într-un joc pe care nu vreau să mi-l asum. Avem bazin colector cu fosă de retenţie. Se tratează, se separă, este un întreg lanţ care ne-a costat foarte mult. Ce-ar trebui să înţeleagă domnul Costică e că la această activitatea pe care o desfăşurăm sunt persoane cu dizabilităţi, adică muţi, surzi, adică avem oameni şi dăm de lucru unor oameni pe care vrem să-i ajutăm şi să-i sprijinim. Încercăm să folosim oameni cu probleme cu dizabilităţi sau cu probleme financiare, cu copii acasă...“, mai spune reprezentantul firmei.

„Domnu’ Costică e prietenul meu bun“

Primarul comunei, Alexandru Damian, ar vrea să detensioneze situaţia. Spune că a luat în serios sesizările cetăţeanului - „domnu’ Costică e prietenul meu bun“ -, a mers la faţa locului, a constatat, a pus şi oamenii de pe utilajele primăriei la treabă, le-a pus celor de la firmă în vedere să-şi închidă vana şi să nu mai dea drumul la apă, indiferent de care e, aşa că... Mai mult, a solicitat şi SANEPID-ul să vină să preleveze din nou probe de apă din localitate, „ca să stea toată lumea liniştită“. Deci, cam ce ar mai fi de comentat, pare să spună primarul, care, în plus, a avut discuţii şi cu reprezentanţii Agenţiei de Îmbunătăţiri Funciare, proprietara canalului de irigaţii, şi „domnul director Vruse mi-a spus că nu-i problemă, că decolmatează dânşii, au în plan“. Primarul nu poate preciza, în schimb, ce fel de „mizerie“ a adunat din acel canal şi a transportat-o la marginea localităţii, într-un loc transformat în groapă de gunoi, deşi, legal, localităţile au încheiate contracte cu firme care transportă gunoiul la depozite autorizate.

Garda de Mediu nu se poate hotărî dacă există sesizări pe temă

Deşi reprezentantul firmei RUCO vorbeşte de „trei sau patru controale“, unele ca urmare a sesizărilor, la Garda de Mediu ba există, ba nu există aspecte pe temă în curs de verificare. Comisarul-şef Gheorghe Neacşa declara, luni, 29 mai 2017, că a fost depusă săptămâna trecută o sesizare şi că inspectorii urmează să ajungă să verifice, în timp ce purtătorul de cuvânt al instituţiei, comisarul Aura Mandache, întreba, marţi, 30 mai 2017, dacă e cazul să mai răspundă în scris la cererea de informaţii de interes public, având în vedere că „la toate întrebările avem zero“, adică nu există sesizări în curs de verificare la fima respectivă, nu s-au primit nici în trecut, nu au existat măsuri impuse. Superiorul său, cel mai probabil, se gândea la cu totul alt caz. „Am vorbit, am verificat registrul, nu-şi amintea dânsul exact, cred că a făcut o confuzie, se gândea, probabil, la alt caz“, a precizat Mandache.





Mâlul scos din canal a ajuns la marginea localităţii, într-un depozit improvizat

Nici la Direcţia de Sănătate Publică, preciza, luni, 29 mai 2017, directorul executiv Talia Cincă, nu s-au depus sesizări de la Stoeneşti, nici de la primărie, nici de la vreo persoană fizică sau societate. Reprezentantul niciunei instituţii nu a vorbit de autosesizări.