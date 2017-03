Managerii spitalelor care au folosit produse Hexi Pharma nu s-au hotărât cât să ceară despăgubiri: „Încă studiem acest aspect, noi n-am avut probleme“

Trei spitale din Olt au folosit, ani de-a rândul, produse Hexi Pharma, testele dovedind că ceea ce conţinea produsul nu era totuna cu specificaţia de pe etichetă. Unităţile sanitare au primit zilele trecute adrese că se pot constitui parte civilă, iar acum juriştii se frământă ce şi cum să ceară.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina achiziţiona, până la declanşarea scandalului dezinfectanţilor diluaţi, o treime din produsele biocide folosite, de la Hexi Pharma, cheltuind aproximativ 30.000 lei lunar. La începutul lunii mai, anul trecut, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IGPR, sub coordonarea procurorilor, au făcut verificări ample (au fost vizate atunci 25 de unităţi spitaliceşti, din 21 de judeţe şi municipiul Bucureşti) în cadrul dosarului penal în care se efectuau cercetări privind săvârşirea infracţiunilor de zădărnicire a combaterii bolilor şi de falsificare sau substituire de alimente ori alte produse, „călcând“ şi cea mai mare unitate spitalicească din Olt. S-au ridicat documente, s-au reziliat contracte, s-au încheiat alte contracte, lucrurile revenind între timp la normal. Doar că acum rămâne întrebarea „cât din ce am achiziţionat în perioada 2012-2016 trecem la prejudiciu?“.

„Ne vom constitui parte civilă, am primit şi noi acea adresă de la o instituţie a statului, dar să vedem cu ce sumă, aferentă cărei perioade. A fost o discuţie să vedem ce facem, cum facem, dar încă nu am hotărât. Ar fi două variante: să luăm în calcul ultimii cinci ani sau întreaga perioadă în care firma ne-a furnizat produsele incriminate“, a declarat managerul unităţii spitaliceşti slătinene, Elena Vişan.

„Ne constituim parte civilă, vom stabili cu ce sumă“

Parte în procesul pus pe rol la începutul lunii martie 2017 va fi şi Spitalul Municipal Caracal, care de asemenea a folosit produse Hexi Pharma, produse pe care însă, la momentul declanşării scandalului, anul trecut, managerul de atunci al spitalului, actualul primar al Caracalului, Liviu Radu, le considera fără probleme, aspect susţinut de testele de sanitaţie pe care produsele le-ar fi trecut de fiecare dată. Actualul manager, medicul Daniela Buiculescu, spune că s-a hotărât doar că unitatea va cere despăgubiri, dar că nu s-a stabilit încă în ce sumă.

Lucrurile sunt la fel de încurcate şi la Spitalul Orăşenesc Balş, unde în cinci ani s-au cumpărat dezinfectanţi de la Hexi Pharma în valoare de aproximativ 100.000 lei. „Noi am calculat la un moment dat un prejudiciu, era vorba de 4.432 lei, valoarea produselor pe care le aveam pe stoc la momentul declanşării scandalului, dar aceşti bani ni i-au dat după ce şi-au retras produsele. Nu ştiu dacă ne vom constitui parte civilă cu întreaga sumă pe care am cheltuit-o în perioada 2012-2016 pentru achiziţia produselor de la această firmă, pentru că n-am avut probleme. Încă nu am stabilit ce vom face“, a declarat directorul financiar al Spitalului Orăşenesc Balş, Daniela Stancu. La spitalul bălşean achiziţiile se făceau direct, trimestrial, fiind vorba de sume mici, a mai menţionat directorul.

