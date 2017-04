Finul fostului ministru Darius Vâlcov, director adjunct la CRFIR Craiova: „Am cazierul curat, nu are nicio relevanţă calitatea de martor din dosar“

Daniel Bărbulescu (PSD) a avut marţi, 11 aprilie 2017, şi prima participare în noua calitate de oficial al CRFIR Craiova, la întâlnirea de lucru organizată de Sindicatul Producătorilor Agricoli Olt, la Slatina, la care au participat consultanţi, experţi, reprezentanţi ai fermierilor, reprezentanţi ai Direcţiei Agricole şi OJFIR Olt.

Contactat telefonic, acesta a declarat că este detaşat în funcţie pentru 6 luni, din cadrul unei instituţii publice, „nu are relevanţă care“. Numirea în funcţia instituţiei regionale „este o provocare, vă daţi seama, este un exerciţiu financiar important în care este necesar să accesăm cât mai multe fonduri, satul românesc are nevoie de dezvoltare“. Cât despre experienţa în domeniu: „experienţa de parlamentar, când am citit foarte multe ghiduri, i-am reprezentat pe cetăţenii din colegiu în diverse demersuri, este, consider, relevantă“.

Daniel Bărbulescu este finul fostului ministru al Finanţelor, Darius Vârcov, şi a avut un rol important, acuză procurorii, în modul cum naşul său depozita sumele primite drept „comision“. În casa socrului acestuia a stat pentru prima dată seiful fostului ministru, iar accesul la acest seif, au mărturisit matorii din dosar, se făcea după ce Bărbulescu sau socrul acestuia erau anunţaţi. Bărbulescu este unul dintre denunţătorii fostului parlamentar Vâlcov.

„Nu cred că am nicio problemă din acest punct de vedere, am avut calitatea de martor, cazierul meu este curat, l-am depus la dosar...“, a comentat Bărbulescu.

CITIŢI ŞI: Daniel Bărbulescu, finul şi denunţătorul lui Darius Vâlcov, audiat la DNA