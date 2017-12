VIDEO Cine primeşte cele mai mari sume din fondul de rezervă al Consiliului Judeţean. Nimic despre banii de salarii aşteptaţi de la Guvern

101 primării din Olt, care se află „în situaţii de extremă dificultate“, vor primi bani de la Consiliul Judeţean Olt, pe final de an toţi primarii plângându-se că nu le ajung banii. Suma totală este 6,5 milioane lei, însă jumătate dintre primării se vor mulţumi cu 40.000 lei fiecare, deşi există, ca la fiecare alocare, şi cazurile fericite.

De data aceasta, patru sunt primăriile care vor încasa cele mai mari sume – câte 200.000 lei – Drăgăneşti, Cârlogani, Cilieni şi Oboga.

Alte trei vor avea în cont 150.000 lei – Coloneşti, Curtişoara, Strejeşti; Sprâncenata va primi 120.000 lei, iar câte 100.000 lei le-au fost repartizate următoarelor localităţi: Piatra-Olt, Baldovineşti, Coteana, Dăneasa, Dobreţu, Dobrun, Fărcaşele, Giuvărăşti, Gostavăţu, Izvoarele, Obârşia, Perieţi, Verguleasa, Vişina şi Vlădila.

Ghimpeţeni şi Rotunda au primit câte 90.000 lei, Sârbii Măgura - 80.000 lei, câte 70.000 lei au primit Dobroteasa, Găvăneşti, Gura Padinii, Osica de Sus, Sâmbureşti, 60.000 lei – Nicolae Titulescu şi Vulpeni.

Nu cele mai mici sume, dar nici mult peste, au mai primit: 50.000 lei – Bărăşti, Călui, Deveselu, Dobrosloveni, Fălcoiu, Grădinile, Grojdibodu, Ianca, Ipoteşti, Milcov, Optaşi-Măgura, Osica de Jos, Pârşcoveni, Radomireşti, Rusăneşti, Tătuleşti şi Vultureşti.

Banii vor putea fi folosiţi atât pentru activitatea curentă, cât şi pentru cheltuielile de capital, mulţi primari plângându-se că nu au bani pentru co-finanţări.

Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, Marius Oprescu, declara că pentru a putea să încheie anul cu bine, zeci de primării au nevoie de bani de salarii. La acel moment preşedintele CJ Olt a amintit suma pe care a solicitat-o Guvernului – aproape 9 milioane lei, însă nici atunci şi nici ulterior, în ciuda solicitărilor repetate, nu a făcut publică lista acestor primării care au angajaţii neplătiţi sau chiar conturile blocate. Unii primari recunosc faptul că situaţia s-a înrăutăţit după creşterea salariilor, „chiar dacă n-am sărit noi calul“, după cum declara primarul comunei Corbu, Constantin Dinuţ, în vreme ce alţii spun că au intrat în impas din cauza unor proiecte. „Eu am şi căminul ăla de bătrâni, care este ceva bun pentru localitate, dar pentru care am nevoie de bani“, cum amintea primarul comunei Movileni, Sorin Toma, cel care recunoştea, în schimb, că are probleme şi cu plata salariilor, chiar şi pentru noiembrie.