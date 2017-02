FOTO Români din toată Europa au protestat prin cultură, după modelul „Orei de lectură“ din Sibiu

În Germania, spre exemplu, un grup de români şi-a pornit protestul încă din trenul ce se îndrepta spre Bonn. ”Citesc, învăţ, #rezist” scrie pe afişul folosit drept copertă de carte de o doamnă care călătoreşte cu respectivul tren, în cursul zilei ce tocmai a trecut. Acelaşi slogan ”#rezist” apare şi pe coperţile care îmbracă alte cărţi ale pasagerilor din tren. Imaginile au fost postate pe Facebook de către Gabriela Dan-Unterseh, care a strâns imagini de la proteste similare desfăşurate în cursul zilei de duminică şi în Berlin, München, Londra, Birmingham sau Praga.

Românii din Londra au inventat noi titluri

Cel mai mare protest prin cultură a avut loc în Piaţa Trafalgar, din capitala Marii Britanii. Românii au citit în jurul unei pancarte vopsite în culorile drapelului pe care era scris ”United for Democracy in Romania”. La fel ca şi în trenul spre Bonn, românii care au citit în mijlocul Londrei au acoperit coperţile cărţilor lor cu diferite mesaje. Astfel au apărut, sub egida ”editurii Diaspora”, titluri precum ”Dragnea, Ghidul nesimţitului”, ”Intrusul” (cu faţa lui Călin Popescu Tăriceanu pe copertă), ”Uploading Democracy #rezist” sau ”How Romania ended up governed by thieves”.

Revendicările din ţară, preluate de diaspora

Tot la Londra, cei care au adus numeroase cărţi de acasă au tipărit şi lista de revendicări ”adoptată” în mai multe oraşe din ţară, sub numele Proclamaţia România 2017.

Protestul s-a repetat în cursul zilei de ieri şi la Sibiu. Pe lapoviţă înlocuită pe alocuri de ninsoare, aproximativ 30 de sibieni s-au întâlnit din nou în Piaţa Mare pentru a protesta prin cultură.



Sursele imaginilor: Alex Coman Photography, Gabriela Dan-Unterseh, Sorina Stallard