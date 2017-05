Regal de modă vineri, la Satu Mare

Vineri, 12 mai, la restaurantul Karisma va avea loc un nou regal de modă, făcând parte din cunoscutul eveniment Fashion`s Night Out, deja un punct de reper în lumea prezentărilor de modă.

Nu mai puţin de 10 creatori de modă îşi vor prezenta colecţiile, dintre cele mai strălucitoare, colorate şi plinde mister. Pentru a vă face mai curioşi să luaţi parte la această prezentare, ei şi-au prezentat în câteva rânduri creaţiile, după cum urmează.

1. Atelier by Monica Strango

THE 10th SHADES OF A DRESS - Atelier by Monica Strango

Colectia face o scurta incursiune prin diferitele trairi ale artistului, ale femeii. Mintea si trupul dau roade doar atunci cand inovatia isi pune amprenta. Umbrele sau conurile de lumina care inconjoara personajul feminin dicteaza amprenta pe care o pune pe o rochie.

2. CM - creation de mode

Colectia celor de la CM - creation de mode, denumita “12 steps ‘till infitity” este o abordare originala a garderobei de seara, in culorile si structurile designerului Sebastian David, in timp ce Cosmin Muresan aduce in atentie dantelele cu mesaj licentios. O colectie prezentata intr-o formula inedita, in care personaje ale vietii cotidiene se transforma in adevarata dive.

3. Diana Breban

Baimareanca Diana Breban la aceasta editie isi prezinta colectia intitulata „Deja Vu”. Colectia este alcatuita din zece rochii realizate din matase si tulle, in nuante pastel si negru.

Piesele din aceasta colectie se potrivesc de minune la orice eveniment special din viata femeilor care stiu sa isi puna in valoare corpul si vor sa emane gratie, feminitate, eleganta.

4. Karra Launi

Din pasiunea de a crea piese vestimentare unice pentru diferite evenimente, nunti, botez, banchet, Karra Launi adopta un stil feminin, elegant atat pentru femei cat si pentru fete de diferite varste.

Colectia "The girl with flowers in her soul" este compusa din rochii diafane, in diferite tonuri de roz, albastru, galben, accesorizate cu flori cusute manual, dantele, margele.

5. L'Atelier Ioana Calin

Colectia are o linie extravaganta, mult nude si bineinteles alb si ivory! Materialele folosite sunt: tafta cu fir de matase, tulle, matase naturala , cristale swarovski, perle din sticla, toate broderiile fiind cusute de mana!

❤LOVE STORY❤este colectia care aduna 8 povesti de iubire spuse in limba L'Atelier Ioana Calin!

6. Magia de la creacion - Raluca Muresan

Pasionata de tot ce tine de moda, Raluca Muresan revine si in acest an si ne prezinta o colectie cu totul inedita. La fel cum ne-a obisnuit si pana acum, creatiile ei sunt adresate in special tinerilor care vor sa iasa in evidenta prin tinuta. Urmariti colectia ”GLOSSY STREET WEAR” pe 12 mai la Fashion's Night Out!

7. Miha Cirlugea

Clujeanca Mihaela Cirlugea revine cu colectia “Happy” pentru primavara-vara, se adreseaza femeii vesele, nonsalante, care face fata incercarilor vietii cu optimism si seninatate. Poate chiar putin aiurita, aceasta se exprima prin combinatii indraznete de culoare, forme mari, alaturari neobisnuite.

8. Nistor Raul

„Perla din ochii femeii” este numele sub care va prezinta Nistor Raul, noua tinute deosebite. Ochii sunt oglinda sufletului care iti spun povestea si sentimentele femeii in clipa in care patrunzi in adancul lor, asemenea si perla iti trezeste anumite sentimente pe care le traiesti cand o privesti, acestea fiind simtite de cea care le poarta datorita finetii si a senzualitatii perlei.

9. Nozsolt

Un barbat trebuie sa fie mereu imbracat bine, indiferent de evenimentul la care participa. Astfel incepand cu anul 2014, cei de la Nozsolt au un nou brand, pe numele The Gentleman's World, care ofera costume Made to Measure clientilor. Ei ofera clientului posibilitatea de a alege modelul costumului, stofa, captuseala, nasturii, anumite cusaturi decorative manuale sau de masina, cat si alte optiuni, astfel incat la final costumul sa fie ceea ce doreste clientul.

10. Spencer by Ciprian Craciun

SPENCER .....produsul din garderoba ta

Conceptul sau creatia acestei colectii are in centrul atentiei masculinitatea, un amestec de putere, forta, seductie si magnetism. Barbatul, care reuseste sa imbine prestigiul profesional si carisma personala, folosindu-se de un cod vestimentar de inalta clasa, pentru un succes garantat.