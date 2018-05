Medicul pediatru pasionat de maşinile americane. Ce modele impresionante pot fi admirate pe străzile din Satu Mare

Mircea Muncean este un personaj cunoscut şi îndrăgit în judeţul Satu Mare prin spijinul pe care îl oferă proaspetelor mămici, acesta fiind medic ginecolog. A asista până acum peste 1.000 de naşteri, considerându-se un al doilea tătic pentru toţi aceşti copii pe care i-a asistat la naştere.

Munca îi ocupă cea mai mare parte a timpului, motiv pentru care era greu de crezut că Mircea Muncean mai are timp şi pentru altcineva, dar se pare că reuşeşte să îşi organizeze timpul de o asemenea manieră încât să îşi poată transforma în realitate şi pasiunea pe care o ţine ascunsă de ani de zile, maşinile de epocă.





„De mulţi anişori am pasiunea asta, dar posibilităţile financiare nu au fost cele mai ok până acum, aşa că doar de vreo trei am început să mile achiziţionez, să le şi am nu doar să le privesc şi să le doresc. Am acum patru maşini, toate sunt omologate ca maşini de epocă, un Buick Riviera 1972, coupe cu 6 locuri, v8, 7.5l, complet original, un Ford Ranchero gt500, pickup, v8, 6,8l, vopsita custom, un Corvette c1 1962, v8 5,7 l, cabrio, masina emblematică pentru muscle cars şi un Ford pickup 1938, v8 4.8 l, restomod, automobil modificat şi modernizat. Toate sunt maşini mari, cu motoare mari, aşa cum zic americanii că viaţa începe de la o maşină cu motor de la v8 în sus. Sunt maşini de care m-am îndrăgistit din desene şi din filme”, afirmă Mircea Muncean.

Maşinile au fost achiziţionate în stare bună de funcţionare, astfel că investiţia în recondiţionarea lor a fost minimă, dar cu toate acestea mini-colecţia pe care o are acum l-a dus aproape de 100.000 de euro.

„Am avut noroc să le găsesc în stare foarte bună, deci nu am avut de investit mulţi bani în ele ca să fie prezentabile sau să meargă, pentru că erau foarte ok. Ca şi costuri, ce să zic, sunt cam la preţul unei maşini noi de acum, în jur de 20.000 de euro fiecare. Trei dintre ele le-am luat direct din Statele Unite şi una din Germania. Bine, sunt şi maşini de epocă mai scumpe, nu sunt astea vârful de gamă în domeniu, maşinile rare şi foarte bine conservate pot ajunge şi la un milion de euro”, mai povesteşte doctorul.

Deşi clinica pe care o are şi unde nu prea are paturi libere pentru naşteri îi ocupă cea mai mare parte a timpului, doctorul are timp şi pentru pasiunea sa şi urcă la volanul maşinilor ori de câte ori are ocazia, fiind plăcerea lui de a simţi puterea maşinii şi de a o pune la treabă.

„ Timp nu prea am, dar mă mai plimb cu ele aşa când vreau să îmi fac plăceri, când am un weekend liber iau una din ele şi mă plimb, că sunt maşini cu care se poate circula. Rezistă bine la drumuri, cu Buick am făcut acuma recent peste 1000 de km, că am avut întâlnirea de 20 de ani de la terminarea facultăţii, am mers la Timişoara, am mers la Budapesta şi am venit cu ea acasă”, povesteşte Mircea Muncean.

Deocamdată colecţionarul de maşini se opreşte la acestea patru, până îşi reface bugetele şi mai adună câteva fonduri, dar consideră că iubirea pentru maşini îl va domina şi pe viitor şi îi va conduce paşii să mai achiziţioneze astfel de exemplare deosebite.

„E o pasiunea care nu se termină, băieţi mari, jucării mari şi scumpe, deci clar vor apărea şi alte maşini frumoase şi scumpe. ”, mai povesteşte colecţionarul.

În familie maşinile sunt o pasiune, fiul lui Mircea Muncean călcându-i pe urme, acesta fiind deocamdată prea mic pentru a conduce maşinile de colecţie ale tatălui, dar suficient de mare cât să urce în carturi, pe piste amenajate, în prezent rulând cu cartul la etape de campionat european.