Cum să recunoşti o ofertă last minute valabilă şi să nu te laşi păcălit

Vine perioada concediilor şi, cum nu toată lumea şi-a luat bilet din timp, în următoarea perioadă vor începe să apară ofertele last minute pentru vacanţe. Anul acesta există o mulţime de zboruri charter din principalele oraşe ale ţării. Totuşi, sezonul se anunţă a fi unul bun conform operatorilor turistici, iar în anumite perioade, ca de exemplu 20 iunie – 5 iulie, 1 august – 8 septembrie, nu vor apărea ofertele last minute, deoarece majoritatea zborurilor sunt deja pline.

În schimb puteţi să vă aşteptaţi la oferte last minute pentru perioada 1 – 20 iunie, 5 – 30 iulie şi după 10 septembrie. Însă multe dintre acestea sunt false sau ascund o bună parte din costurile adevărate.

„În primul rând cele mai bune oferte last minute apar pe zborurile charter, unde agenţia de turism închiriază întreg avionul, iar înainte de plecare, dacă rămân locuri libere, preferă să reducă tariful pentru a mai pune câţiva pasageri pe avion, din moment ce oricum a plătit tot avionul. Dacă sunteţi mai mulţi prieteni, nu este recomandat să aşteptaţi aceste oferte, e foarte posibil ca la ofertă să apară doar 2-4 locuri sau dacă rămân mai multe locuri la avion e posibil să nu se găsească cazare pentru toţi la acelaşi hotel”, afirmă Mircea Spătar, managerul agenţiei de turism Paralela45, din Satu Mare, Maramureş şi Sălaj.

Operatorii de turism recomandă urmărirea pieţei pentru aceste oferte, pentru a se putea face o comparaţie între tarife. Dierenţele mari de preţ trebuie să ridice un semn de întrebare, iar consultarea opiniilor celor care au mai fost în resortul care scoate locurile la bătaie trebuie verificate, ele fiind valoroase pentru luarea unei decizii în cunoştinţă de cauză.

„Dacă urmăriţi oferte doar pentru cazare, probabilitatea să apară oferte last minute este mai scazută, ofertele cu adevărat profitabile pentru cazare last minute vin tot de la agenţiile de turism care rezervă cu mult timp înainte mai multe camere, pe care le achită în avans, iar dacă înainte de plecare observă că mai au un număr destul de mare de camere disponibile, vor reduce tariful pentru a mai recupera din banii achitaţi în avans. Însă, la fel, şi aici e posibil să rămână doar o cameră sau două disponibile. Aşadar, regula de aur e să fiţi două, maximum patru persoane care aşteptaţi oferta last minute, pentru grupuri mai mari e foarte mică probabilitatea de a prinde o asemenea ofertă”, mai explică managerul.

În ceea ce priveşte biletele de avion, ofertele apar chiar în ultimul minut, aşa cum îi spune şi numele acestu tip de ofertă, respectiv cu 3-4 zile înainte de decolare şi ele aparţin tot agenţiei de turism. Pentru a fi feriţi de orice păcăleală, operatorii de turism recomandă verificarea firmei pe site-ul Ministerului de Turism, unde apare dacă aceasta are o licenţă valabilă sau nu, poliţă de asigurare şi alte date.