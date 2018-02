Un primar din vestul ţării scoate asistaţii social la măturatul străzilor. Face o economie de 400.000 de lei

Edilul spune că îşi asumă decizia, chiar dacă va fi criticat pentru ea, însă susţine că nu este normal ca administraţia locală să plătească 100 de persoane care nu fac nimic.

“Activitatea de măturat stradal se va realiza de către cei care primesc ajutorul social de pe raza oraşului Moldova Noua. Ei vor fi dotaţi cu cele necesare şi vor trebui să presteze acest serviciu în contul zilelor obligatorii, respectând un program de opt ore. Evident că nu poţi fi pe placul tuturor şi aproape toate deciziile majore de schimbare îmi sunt atacate şi criticate. Eu ştiu că am un mandat de dus la final şi voi lua deciziile care vor aduce beneficii, atât pe termen scurt, dar, cel mai important, pe termen mediu şi lung. Primăria Moldova Noua plătea aproximativ 400.000 lei pentru măturatul stradal anual, dar in acelaşi timp avem la ajutor social un număr de aproximativ 100 de cetateni care trebuie sa presteze între 2 si 9 zile de munca in cadrul primăriei”, arată Torma.

Decizia primarului din Moldova Nouă intră în vigoare de la 1 februarie.