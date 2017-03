Miel în sos de bere parfumat cu rozmarin, o reţetă delicioasă

Bucătarul bunăţean Uica Mihai spune că berea este cea care îi poate da cărnii de miel un gust şi un miros deosebit. Iată mai jos reţeta pe care ne-o oferă:

“Am avut carnea de pe pulpa unui mieluţ, uitată în congelatorul pe care nemţoaica, nevastă-mea, l-a dezgropat de gheaţă ca să facă loc pentru ceva pungi cu mazăre şi leuştean frunze. Şi era mielul acela gata tranşat în porţii de două sute de grame, cine ştie ce am vrut eu să fac cu el. Am înghiţit în sec şi am rumenit bucăţile de carne în ulei bine încins, apoi le-am scos să se odihnească pe o farfurioară.



Şi în sucul rămas în tigaie am presărat boabe de muştar, felii de păstârnac şi am turnat un sfert de litru de bere. Am potrivit gustul din sare şi piper, am mai adăugat două cuişoare şi o foaie de dafin şi am lăsat să scadă sosul pe jumătate. Apoi am pus carnea friptă la loc în cratiţă, am mai stropit-o cu bere, am mai adăugat o crenguţă de rozmarin şi când am socotit că e carnea moale pentru gingiile mele de moş, am pus o scafă întreagă de salată verde tăiată fâşii. Şi s-a morcelit salata şi sosul a dat să sfârâie, aşa că am tras cratiţa de pe foc, am pus capac deasupra şi am pregătit o farfurie de prezentare, plină ochi cu cartofi noi fierţi în apă cu chimion.

Carnea cu sosul amar-picant a venit deasupra şi am chemat-o pe nemţoaică să ne înfruptăm. Dar ea mi-a comentat că astăzi mănâncă numai verzituri din grădină făcute salată şi lângă ele pită prăjită şi apă cu lămâie. Cică nu o mai cuprind fustele. Eu ştiu asta de mult, dar mie îmi place de ea aşa, durdă şi cu pliuri, femeie în toată puterea cuvântului, în stare să ia singură pe sus fotoliile din sufragerie şi masa, când schimbă covoarele şi nu mai mă tulbură pe mine cu corvezi nedemne de un bărbat”, povesteşte Uica.