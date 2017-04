Avocat acuzat că a bătut un primar şi un poliţist

Edilul cărăşean a depus o plângere împotriva avocatului, iar poliţiştii au deschis un dosar de cercetare pentru loviri. Primarul din Prigor susţine că nu cunoaşte care este motivul pentru care avocatul a intrat peste el în birou şi l-a luat la pumni, însă spune că în trecut Panduru a reprezentat primăria în câteva procese.

"A intrat cineva în biroul meu şi nu am apucat să văd cine era, pentru că eram cu capul în hârtii. M-am trezit luat la pumni, iar de la loviturile primite am căzut de pe scaun. De jos, m-am uitat şi am văzut că cel care mă lovise nu era altul decât Cosmin Panduru. M-a făcut gunoi, m-a scuipat şi a plecat. A fost surprins şi de camerele de luat vederi şi l-au văzut şi angajaţii primăriei”, le-a declarat primarul oamenilor legii, după ce a sunat la 112.

Poliţiştii mai au la dosar şi declaraţia unei funcţionare din Primăria Prigor, care susţine că l-a văzut pe avocat când a intrat în primărie şi a auzit gălăgie în biroul primarului, însă de frică a fugit în alt birou.

Oamenii legii i-a întocmit avocatului Panduru dosar penal pentru ultraj, loviri şi alte violenţe, iar Parchetul de pe lângă Judecătoria Oraviţa şi-a declinat competenţa în favoarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara.

Panduru mai este cercetat pentru implicarea în două scandaluri violente. Într-unul, mai vechi, este acuzat că şi-a lovit un coleg din Baroul Timiş, iar în cel de-al doilea este protagonistul unui incident petrecut la începutul acestei luni, când a fost implicat într-un accident de circulaţie, l-ar fi lovit pe agentul venit la faţa locului pentru constatări.

Avocatul Cosmin Panduru are de mai multe zile telefonul închis şi nu a putut fi contactat pentru a-şi spune părerea.