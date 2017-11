Alertă pe Muntele Semenic. Doi culegători de bureţi s-au pierdut, de mai bine de 24 de ore, iar autorităţile nu reuşesc să-i localizeze

În urma apelului primit jandarmii montani au început deplasarea spre locul indicat unde au găsit autoturismul cu care cei doi bărbaţi s-au deplasat pe Platoul Semenic.

Din cauza condiţiilor atmosferice, ceaţă densă, căutările au fost întrerupte, fiind reluate miercuri, 08 noiembrie, de la ora 09.30.

“În momentul de faţă am reuşit să luăm legătura foarte scurt cu ei şi am aflat că sunt în viaţă, însă nu ne-au dat coordonatele necesare ca să ne dăm seama unde se află”, ne-a declarat plt.maj. Marius Săndulescu.

Culegătorii de bureţi care se pierd tind să devină un fenomen în Caraş-Severin, fapt confirmat şi de autorităţi.



“Am mai atras atenţia şi prin mass-media că pot fi sancţionaţi contravenţional, pentru că nu au voie conform legii să culeagă ciuperci, dacă nu îşi procură de la Ocolul Silvic sau de la proprietarul pădurii o adeverinţă prin care pot intra în pădure. Prin acest lucru am putea să aflăm exact în ce zonă se află atunci când se pierd. Ei nu anunţă, spun că ştiu muntele şi aşa mai departe. Am avut în urmă cu câteva zile o persoană care s-a pierdut şi am găsit-o după o zi, la 40 de kilometri de locul unde s-a despărţit de grup”, a mai spus Săndulescu.

La aceste activităţi de căutare participă personal din cadrul Postului de Jandarmi Montan Văliug, a Poliţiei Caraş-Severin, Salvamont Caraş-Severin, ISU Caraş-Severin şi rangeri.