Românca stabilită în Spania care a creat un splendid muzeu virtual al copilăriei anilor '80. Este urmărită de peste 200.000 de oameni

În prezent pagina, pagina Copilăria anilor 80-90 are peste două sute de mii de urmăritori, cei mai mulţi români nostalgici după vremurile nu demult apuse.

“Dorul de casă m-a inspirat atunci când am creat această pagină de facebook. Locuiesc în Spania de zece ani, sunt căsătorită aici tot cu un român, am o fetiţă şi mi-am făcut aici o viaţă, dar gândurile mele se îndreaptă meresu spre România. Am început în joacă, adunând fotografii cu imagini vechi de la prieteni şi aşa am ajuns ca în doi ani să strâng peste 20.000 de fotografii pe care le-am grupat pe albume, pe categorii”, spune Olivia.



Uniforma fetiţelor din clasele I-V-a şi harta României în relief. Şnurul galben se ataşa doar la uniforma de pionier şi era simbolul comandantuli de clasă, oferit de regulă celui mai bun elev FOTO Facebook/ Copilăria 80

De la fotografii, Olivia şi-a dorit să se întoarcă în timp şi să caute obiectele reale pe care le avea doar în fotografii. Aşa că, în prima vizită în România, a început să caute prin podul casei bunicii sale, dar şi prin cel al părinţilor soţului său.

Inelul pentru cravata de pionier, coşmarul oricărui elev care a trecut prin şcoala generală înainte de anii 80. Dacă îl pierdeai, intrai "în şedinţă cu părinţii" acasă FOTO Facebook/ Copilăria 80

“Multe s-au pierdut, e adevărat. Mi-am dorit foarte mult să-mi găseasc păpuşa Arădeanca. Îmi aduc aminte că avea părul negru şi creţ. Şi eu şi sora mea aveam câte una la fel, dar nu le-am mai găsit. Am dat însă peste oracolul din clasa a VIII-a pe care I l-am arătat surorii mele care iniţial nu era foarte încântată de ceea ce făceam eu, dar acum mă roagă să mai caut poate găsesc câte ceva din copilăria ei”, povesteşte Olivia.

Truse de ţesut cu hârtie. Erau folosite de elevii din clasele mici la orele de lucru manual FOTO Facebook/ Copilăria 80

Chiar dacă nu şi-a găsit păpuşa cu păr negru şi creţ şi cu ochi albaştri, Olivia a avut o imensă surpriză atunci când unul dintre sutele de mii de prieteni virtuali i-a trimis p fotografie. “Era o păpuşă Arădeanca exact ca a mea. Mi-au dat lacrimile atunci când mi-am revăzut păpuşa copilăriei mele”.

Multe dintre manualele anilor 80 sunt fotografiate filă cu filă şi postate pe pagina Facebook/ Copilăria 80

Tânăra a scotocit prin cotloanele caselor de la Giurgiu, unde locuieşte bunica ei şi din Maramureş, de unde se trage soţul ei, până a găsit Abecedarul şi manualul de matematică din clasa I pe care studiau elevii din anii 80.

„Le-am fotografiat pagină cu pagină. Şi Abecedarul şi manualul de matematică, şi am pus toate fotografiile pe pagina Copilăria anilor 80 – 90. Au avut un succes enorm. Am lucrat nopţi la rând, pentru că nu este chiar uşor să grupezi fotografiile pe categorii. Am făcut totul din plăcere, fără bani şi fără să mă gândesc să fac din asta o afacere”, mărturiseşte Olivia.

Mihaela, cel mai cunoscut personaj de desene animate din anii 80 FOTO Facebook/ Copilăria 80

Bani ar fi putut să facă, pentru că odată ce pagina de facebook a devenit atât de apreciată, ofertele n-au întârziat să apară.

“Au vrut să mi-o cumpere şi mi-au oferit sume frumoase de bani. Erau interesaţi de numărul foarte mare de urmăritori, nu de subiectul paginii. O vroiau doar pentru reclamă. Am refuzat ofertele. Am acceptat doar propunerea unei prietene care avea o afacere cu bijuterii. Mi-a oferit o sumă de bani să-i permit să posteze ofertele ei pe pagina Copilăria anilor 80. Imediat ce au apărut reclamele ei, am observant că urmăritorii au început să se retragă. Mă întrebau ce se întâmplă şi ce legătură au bijuteriile cu copilăria din anii 80, aşa că am renunţat imediat la reclamă”, explică Olivia.



Mingea "de 35", denumită astfel pentru că costa 35 de lei, o sumă destul de mare în acea perioadă. Se găsea rar, iar băieţii care aveau şansă să joace fotbal cu aşa ceva erau invidiaţi FOTO Facebook/ Copilăria 80

Tânăra româncă, cea care este şi singurul administrator al paginii de Facebook în discuţie, spune că odată cu sccesul nesperat au venit şi problemele. Numărul mare de urmăritori i-a tentat pe hackeri care au reuşit să-I fure contul.

Păpuşile "Arădeanca". Aceastea fac parte din seria celor mai mari şi elegante păpuşi, aveau cam 50 de cm înălţime. Erau scumpe, iar părinţii rare ori îşi lăsau fetiţele să se joace cu ele. De regulă rămâneau pe raft pe post de bibelou FOTO Facebook/ Copilăria 80

“M-au dat afară din pagină şi nu mă mai lăsau să postez nimic. Am făcut nenumărate reclamaţii la facebook şi în cele din urmă mi-am recuperat dreptul de a folosi pagina Copilăria anilor 80-90, iar singurul meu gând este să fac cea mai tare pagină de pe facbook”



În anii 80, elevii aveau penare din lemn. Erau de fapt nişe cutii cu separeuri în interior, astfel încât să încapă un stilou, cel mult două creioane, o radieră şi dou-trei pixuri. Erau grele şi de multe ori se transformau în arme albe FOTO Facebook/ Copilăria 80

În paralel cu pagina sa de Facebook, Olivia a reuşit să amenajeze şi un mini-muzeu real în casa bunicii sale de la Giurgiu. Aici a adunat rechizite, de la celebrele penare din lemn până la cutii cu creioane colorate Pelikan sau cutii cu cretă, creioana chinezeşti „cu gumă”, jucării cu care se distrau copiii înainte de Revoluţie, uniforma de elev şi cea de pionier, insigne de pionier, ghizdane, manuale etc. Din păcate muzeul nu se poate vizita, “este ceva personal, a fost amenajat doar pentru familia mea”, mărturiseşte Olivia.

Scufiţa roşie, păpuşă din cauciuc. Era jucăria pe care toate fetiţele o aveau acasă. FOTO Facebook/ Copilăria 80