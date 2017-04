Protest inedit la Ploieşti. Leonard Doroftei, în stradă, pentru sportivii de la Clubul Sportiv Municipal

Printre protestatari s-au aflat Titi Tudor, fostul antrenor al lui Doroftei, dar şi Tamara Costache, campioană mondială la nataţie, în prezent coordonatorul secţiei de înot din cadrul CSM, dar şi copii legitimaţi la acest club sportive.

Pentru că au rămas fără banii cu ajutorul cărora îşi plătau chiria la sălile de sport unde îşi desfăşurau activitatea, sportivii şi antrenorii CSM Ploieşti au ieşit în centrul oraşului, în faţa sediului Prefecturii, unde au început să se antreneze în semn de protest faţă de autorităţile locale.

Elevii lui Titi Prosop s-au antrenat în faţa Prefecturii Prahova după ce au rămas fără bani pentru închrierea sălii de sport FOTO Diana Frincu

„Am ieşit în aer liber, pentru că aceşti copii trebuie să facă mişcare. Din păcate, cei de la primărie nu înţeleg că toţi copiii Municipiului Ploieşti au nevoie de mişcare. Şi am venit ca să fim văzuţi mai bine, pentru că sală nu mai avem, întrucât suntem în întârziere cu plata. Sala de box este a Upetrom, care ne cere banii de chirie, iar primăria nu a alocat bani pentru chirie. Nu mai avem unde să facem sport! Cred că mai am puţin şi mă pensionez, dar aşa ceva nu mi s-a întâmplat niciodată. Am trecut pe cele mai mari cluburi, am pregătit cei mai mari boxeri ai României, printre care Doroftei, Vaştag, Bute, Bogdan Dinu, Tănăsie, numai campioni, şi nu credeam că voi ajunge în situaţia ca eu, Cetăţean de Onoare al Municipiului Ploieşti, şi antrenorii mei să ajungem să plângem în faţa primăriei, a aleşilor, ca să ne dea bani pentru mişcarea sportivă a copiilor oamenilor care plătesc taxe şi impozite. Cu toate că o duc prost cu sănătatea, cred că o să recurg şi la greva foamei, tot aici în faţa Primăriei, poate mi se face statuie. Încercăm ca toţi care suntem aici, toţi colegii de la CSM Ploieşti, să le arătăm oamenilor prin ce situaţie trecem şi, poate, pe ultima sută de metri, se va găsi o soluţie pentru a se da bani la sport”, a spus Titi Tudor.

Ca să-şi arate susţinerea faţă de fostul său antrenor, dar şi pentru copiii care ar dori să practice sport în continuare, Leonard Doroftei şi-a pus din mănuşile de box şi a făcut un scurt meci demonstrativ în faţa Prefecturii Prahova.

“Am venit la protest pentru viitorul copiilor, pentru că ei au nevoie de mişcare” a spus Doroftei, care a ţinut să-şi arate şi el nemulţumirea faţă de situaţia în care a ajuns soprtul în general la nivel de judeţ.

Clubul Sportiv Municipal Ploieşti se află într-o situaţie dificilă după ce a fost implicat în mai multe scandaluri în ultimii ani legate de felul în care sunt cheltuiţi banii alocaţi de Primărie. La ultima şedinţă de Consiliu Local, consilierii au aprobat un buget pentru CSM doar pentru plata salariilor, dar nu şi pentru plata chiriilor sălilor de sport unde copiii ploieşteni îşi făceau antrenamentele.