Medic disperat de lipsa finanţării: „Vă rog să-mi daţi indicii despre cum voi alege pacientul mai «ghinionist»“

Radu Crăciun este şeful secţiei de Hematologie din cadrul Spitalului Municipal din Ploieşti şi lucrează în acest spital din anul 2001. Acesta susţine, într-o scrisoare deschisă publicată pe Facebook, că în anul 2018, are posibilitatea să trateze doar 75% dintre pacienţii care se prezintă la secţia pe care o conduce.

” (…) am tratat un numar foarte mare de pacienţi cu afecţiuni ale sângelui, unele dintre ele cumplite, boli rare şi cu evoluţie implacabilă care te erodeaza pe tine, ca medic, în interior în fiecare zi. Tratamentul este o muncă în echipă, medic-pacient-familie, care necesită efort, răbdare, empatie şi multă, multă speranţă. Poate este greu de perceput de ce deranjează cu ceva reducerea paturilor contractate (finanţate de CAS - n.r.). Explicaţia este că numărul de cazuri care sunt decontate de CAS se calculează în funcţie de acestea. Dacă înainte aveai posibilitatea să tratezi X cazuri, acum poţi doar 75% din X . Eu, ca medic, am exact acelaşi salariu indiferent câţi pacienţi tratez într-o lună. De cealaltă parte, din 4 pacienţi cu cancer ar trebui să amân un pacient pentru că am depăşit limita de cazuri contractate, chiar daca am pat liber, dar necontractat. Vă rog să îmi daţi indicii despre modul cum voi alege acest pacient mai <<ghinionist>> ?”, scrie dr. Crăciun.

De partea celaltă, Casa de Sănătate Prahova susţine că este vorba doar despre un scandal artificial creat provocat de o neînţelegere a modului în care se alocă bani unei unităţi sanitare. CAS nu repartizează bani pentru fiecare secţie în parte, ci este un buget pentru întreaga unitate sanitară ce se calculează după un anume algoritm matematic.

”Instituţia noastră, la ultima contractare a alocat maximul posibil care putea fi alocat din punct de vedere legal Spitalului Municipal Ploieşti. (…) Un leuţ în plus nu se câştiga dacă în loc de 15 paturi contractabile cât sunt acum erau 20 de paturi. În plus dânşii nici nu ne-au solicitat să trecem 20 de paturi la compartimentul Hematologie pentru că noi am fi trecut, dar suma mare rămânea aceeaşi. Niciun moment managerul de la Spitalul Municipal Ploieşti nu şi-a asumat aceste informaţii care au fost vehiculate în spaţiul public de către respectivul doctor. Managerul spitalului ne-a solicitat abia după debutul acestui scandal să încercăm să vedem dacă putem găsi o soliţie la majorarea la 20 de paturi contractabile a acelui compartiment de Hematologie”, a declarat Cătălin Tudorache, purtătorul de cuvânt al CAS Prahova.

Spitalul Municipal Ploieşti este singura unitate sanitară din Prahova unde funcţionează o secţie de Hematologie care tratează pacienţii degnosticaţi cu afecţiuni grave ale sângelui, unele incurabile. În anul 2017 la această secţie au fost internaţi 687 de bolnavi, iar alţi 592 de pacienţi au venit pentru tratament. La spitalul din Ploieşti vin bolnavi cu afecţiuni hematologice şi din judeţele unde nu există medici cu această specializare.