Şapte ani fără Mădălina Manole. Pelerinaj la mormântul artistei. „Păstrez şi acum în mobil numărul ei de telefon“

Chiar dacă a trecut atâta timp de la decesul Mădălinei, fanii adevăraţi nu au uitat-o şi au venit, sâmbătă, în număr mare la Cimitirul Bolovani din Ploieşti pentru a aprinde o lumânare la mormânt.

Primul care a sosit, sâmbătă, a cimitir a fost chiar Petru Mircea, soţul artistei, care i-a adus Mădălinei o jerbă din flori albe pe care era scris mesajul “Şapte ani cu sufletul gol. Te vom iubi mereu”.

Petru a venit însă în mare discreţie, la primele ore ale dimineţii, cel mai probabil pentru a evita o întâlnire cu admiratorii soţiei sale, dar şi cu rudele acesteia. Angajaţii cimitirului susţin că bărbatul nu a venit însoţit şi de fiul său.

Spre orele prânzului, la Cimitirul Bolovani a sosit şi Daniel Gheorghe, declarat fanul numărul unu al artistei, cel care an de an vine la Ploieşti, la început de iulie pentru a se reculege la mormântul idolului său.

Jerba adusă de Petru Mirea, soţul Mădălinei FOTO Diana Frîncu

“În fiecare an îi adresez o scrisoare în speranţa că ea o va citi, dar din fiecare reiese ceea ce am învăţat eu de la Mădălina, cât de mult am iubit-o. În primul rând ea m-a învăţat să iubesc oamenii şi să-mi îndrept atenţia asupra lor şi să iert. Este cel mai important lucru. În ultima scrisoare pe care am intitulat-o << Dor de Mădălina>>, am făcut un periplu în cei 22 de ani în care ea mi-a fost prietenă şi faptul că din anul 1988 de când am cunoscut-o la Festivalul Mamaia a zis că toată viaţa va cânta, iar rugămintea mea era să nu mă lase şi să-mi cânte toată viaţa. Să cânte pentru toţi oamenii, pentru că asta a fost menirea ei, darul ei. Pentru mine Mădălina a fost lumina ochilor mei. Nu pot să uit niciun concert, emisiune, filmare pentru că eu plecam cu ea peste tot. O însoţeam peste tot. Sper ca de acolo de unde este să se uite la noi. Dacă mă credeţi eu păstrez şi acum în telefonul mobil numărul ei, poate o să vi se pară ciudat, dar nu am puterea să-l şterg. Din iulie 2010 tot aştept să mă sune, dar din păcate, nu. Cât am stat la mormântul Mădălinei să mă reculeg am văzut că oamenii nu au uitat-o şi au venit şi ei să aprindă o lumânare, dar destul de puţini. Într-adevăr au trecut şapte ani, dar…” a declarat Daniel Gheorghe, cel mai mare fan al Mădălinei Manole.

După slujba de la biserica unde Mădălina Manole obişnuia să meargă în timpul vieţii, Ion Manole şi câţiva apropiaţi au venit şi ei la cimitir pentru a aprinde o lumânare. A fost pentru prima dată, de când Mădălina a încetat din vaţă, când preotul a ţinut o slujbă de pomenire la mormântul artistei. Canoanele Bisericii Ortodoxe nu acceptă pomenirea sinucigaşilor la vreo slujbă decât după o perioadă de şapte ani. Ion Manole, tatăl artistei, a ţinut să-i anunţe pe cei prezenţi, sâmbătă la cimitir, că de acum încolo Mădălina “a fost primită în rândul creştinilor”, iar rudele o pot pomeni.

Zeci de admiratori au fost prezenţi, sâmbătă, la mormântul Mădălinei Manole FOTO Diana Frîncu

“Foarte greu a fost şi foarte greu va fi. Să pierzi o aşa fiinţă, copilul tău iubit, nu este uşor. Mergem înainte. Dumnezeu ne-a dat cât putem duce. Trebuie să-i facem cele creştineşti. Până acum a fost cum a fost, dar astăzi a fost ca o reînmormântare a ei pentru că astăzi a fost primită în rândul creştinilor. A fost prima slujbă. Dacă a declarat-o sinucigaşă, de acum o primeşte în rândul creştinilor şi poate fi pomenită. Eu trebuie să-mi fac datoria. Mamă-sa a murit cu supărarea asta în suflet că nu trăieşte să-i facă parastasul de şapte ani şi atunci m-am luptat să fiu demn şi să merg înainte. Îmi duc crucea cât pot şi omul poate şi o duce, dacă vrea. Mă bucur că oamenii nu au uitat-o şi au venit la mormânt astăzi. Au venit cei cărora Mădălina le-a alinat sufletul cu melodiile sale frumoase şi care nu au uitat-o şi au venit să pună o floare la mormântul ei. Te bucură asta şi mă gândesc că poate vede şi ea de acolo de sus că a avut destui admiratori, nu aşa cum spun unii, dar...gura lumii doar pământul o astupă. A doua mare durere a mea şi a mamei Mădălinei a fost că nu ne-am văzut nepotul, dar, dacă aşa a crezut tutorele lui că e bine... Să fie sănătos şi să facă ce crede el. Noi nu putem să stresăm copilul şi să-l luăm cu forţa. N-am făcut asta niciodată şi nici n-o voi face. Să-l crească liniştit. Copilul a făcut opt ani cu ajutorul lui Dumnezeu vor mai trece încă opt şi va veni el singur să vadă şi unde este mama lui, că nu ştie, dar şi ce bunici, unchi a avut şi probabil că-l va întreba pe taic-su de ce a procedat aşa” a declarat Ion Manole, tatăl artistei.





Tatăl artistei a anunţat că abia acum, la şapte ani de la decescul Mădălinei, artista va putea fi pomenită creştineşte FOTO Diana Frîncu

Mădălina Manole a murit pe 14 iulie 2010, în ziua în care ar fi împlinit 43 de ani, după ce a băut un pahar dintr-o substanţă toxică. Trupul artistei a fost găsit fără viaţă de Petru Mircea, soţul său, chiar în vila din Otopeni unde locuiau împreună.