Cum au acaparat politicienii vizita Regelui Mihai la eroina anticomunistă Elisabeta Rizea. Povestea întâlnirii care i-a lăsat suveranului un gust amar

Regele Mihai a descris ulterior şi întâlnirea cu Elisabeta Rizea din 1992 de la Nucşoara.



„(…) Am fost în vizită la mânăstirea Curtea de Argeş, locul unde îşi dorm somnul de veci strămoşii mei. Când am fost în biserică am văzut o bătrână într-un scaun cu rotile. Ea chiar a vrut să-mi sărute mâna, eu nu ştiam cine este. Auzisem, bineînţeles, de Elisabeta Rizea, dar nu o cunoşteam la faţă. Am întrebat apoi, imediat, pe Ticu Dumitrescu, care era lângă mine, cine este această persoană… El mi-a spus că este Elisabeta Rizea. Când am aflat cine este, m-am simţit, nu ştiu cum să vă spun, poate că nu foarte rău, dar în orice caz m-a lovit foarte tare acest fapt. Am vrut să-i spun atunci Elisabetei Rizea mai multe lucruri, dar ea plecase deja. În această situaţie, când am revenit la Versoix, i-am scris imediat o scrisoare în care îi explicam ce s-a întâmplat şi îi făceam promisiunea că, atunci când o să mai vin în România, o să trec să o văd la ea acasă. (…) Am anunţat-o în scris înainte să vin la ea acasă. Satul Nucşoara este un sat mic de munte (…) şi, din păcate, s-a adunat foarte multă lume la ea în curte, ştiind că vin, unii chiar au încercat să-şi facă un capital politic din această vizită (…) au încercat să acapareze această vizită, iar mie acest lucru nu mi-a plăcut deloc. Când am intrat în curte, am văzut o mare de oameni, dar nu o vedeam nicăieri pe Elisabeta Rizea, la care venisem de fapt. Până la urmă am găsit-o în spatele unui grup de oameni, dar fiind în scaunul cu rotile, nu se vedea din mulţime, cu greu i-am văzut capul. Am rugat mulţimea să se dea la o parte, ca să pot măcar să-i dau bună ziua… Apoi lumea a dus-o pe sus în scaunul cu rotile şi au aşezat-o la masă. Autorităţile au insistat să mă aşez, nici mai mult, nici mai puţin decât în capul mesei. Autorităţile au insistat în continuare, dar eu am spus nu, am spus că eu venisem nu să-i văd pe ei, ci să o văd pe Elisabeta Rizea.”

Constantin Berevoianu, profesor de istorie: ”Când a venit Regele Mihai în 2001 la Nucşoara, cei din PSD l-au sfătuit pe primar să nu dea importanţă vizitei. Cei din PSD nu erau de acord cu vizita”

Profesor de istorie la Nucşoara, Constantin Berevoianu a fost martor la vizita din 2001 a Regelui Mihea şi spune că Majestatea Sa impunea un respect fantastic şi că s-a arătat extrem de interesat să stea de vorbă cu mai mulţi luptători anticomunişti din Nucşoara şi a avut multe cuvinte de apreciere la adresa foştilor partizani. Mai mult, Regele Mihai a fost când era mic în casa familiei Arnăuţoiu.

”Regele Mihai s-a întâlnit mai întâi cu Elisabeta Rizea şi cu mai mulţi foşti deţinuţi politici, iar apoi întâlnirea cu restul satului s-a făcut la lacul Învârtita din Nucşoara. Regele le-a mulţumit localnicilor atunci pentru implicarea în mişcarea de rezistenţă. Erau acolo şi membrii familiei Drăgoi, care fuseseră arestaţi în anii 50. Regele avea foarte multă decenţă şi foarte mult respect, deşi era foarte multă aglomeraţie. Au fost destui politicieni la acea vizită. Primarul din Nucşoara, care era membru PSD, a fost sfătuit să nu dea importanţă vizitei Regelui, dar în final s-a prezentat şi el acolo cu eşarfa tricoloră peste costum. Era un eveniment, şi nu ar fi dat bine să fugă. Cei din PSD nu erau de acord cu vizita. Se ştie că cei din PSD nu erau partizanii Regelui”, a rememorat Constantin Berevoianu acea vizită.

”Casa de vânătoare a Familiei Regale de la Nucşoara a fost incendiată în urma unui chef al Securităţii”

Constantin Berevoianu spune că la acea vizită din 2001 de la Nucşoara Regele Mihai şi-a amintit că în copilărie, când avea 12 ani, a venit în casa familiei Arnăuţoiu şi a participat la o şezătoare atunci. Tot Constantin Berevoianu ne-a mai declarat că Familia Regală a avut o casă de vânătoare în Nucşoara şi că pe vremuri venea des acolo. ”Dincolo de tabăra şcolară din Nucşoara a fost casa de vânătoare a Familiei Regale. Veneau periodic acolo membrii Familiei Regale. Regele Ferdinand venea des la vânătoare la Nucşoara. Chiar Regele Ferdinand a făcut acea casă de vânătoare. Acea casă de vânătoare a fost incendiată în urma unui chef al Securităţii din anii 50, iar pe locul ei este astăzi o vilă de protocol a Direcţiei Silvice Argeş”, spune Constantin Berevoianu.

Profesorul Constantin Berevoianu este de părere că ”dacă ar mai fi fost monarhie în România şi după 1947 am fi fost între primele state ale Europei. Resurse aveam din belşug...”

Extrem de pasionat de mişcarea de rezistenţă anticomunistă de aici, profesorul Berevoianu este un specialist în domeniu şi de patru ani predă predă de trei ani elevilor de clasa a VIII-a un curs-unicat privind mişcarea de rezistenţă anticomunistă din perioada 1949-1958.