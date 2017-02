Românul care face voluntariat pentru refugiaţii din Grecia: „Mă bucur să îi ajut, dar mi se rupe sufletul să îi găsesc tot aici, în corturi“

Ionuţ Ursu (27 de ani), un tânăr orfan dedicat acţiunilor de ajutorare a semenilor în nevoie, se află pe tot parcursul lunii februarie în insulele greceşti unde sunt cazaţi refugiaţii din calea războiului din Siria. Ionuţ, student la Facultatea de Geografie din Bucureşti, a mai fost acolo în vacanţa de vară de anul trecut şi ce a văzut atunci l-a compleşit.



„În perioada cât am stat acolo, în iulie şi august, am avut ocazia să aud poveşti îngrozitoare de viaţă spuse de cei care au fugit din calea războiului. Mulţi dintre ei proveneau din Alep, oraşul sirian distrus aproape în totalitate de bombardamente. Mi-au povestit cum s-au trezit în casă cu soldaţii ISIS, care le impuneau părinţilor să semneze hârtii prin care se angajau să respecte Sharia, legea islamică. Cei care nu acceptau erau ucişi pe loc în casă, în faţa copiilor. Aceşti copiii mi-au povestit cum au asistat îngroziţi la scene de mutilare a părinţilor sau chiar la execuţii. Am dat de unul din aceşti micuţi, Mehmet, care îşi căuta mereu mama prin tabără, însă femeia murise în Siria“, povestea tânărul, după prima experienţă de acest fel.



Imaginile cutremurătoare ale copiilor, mulţi din ei fără părinţi, cazaţi în corturi în taberele din Sindos şi Kalahori (lângă Salonic), Dradma, Halkidiki, Nyu Kavala, Kavala, Policastro sau Lesbos, şi gândul că pe perioada iernii vor avea probleme din cauza frigului, l-au determinat pe Ionuţ Ursu să demareze o campanie umanitară, prin intermediul Asociaţiei „Volunteer For Life“ (Voluntar pentru Viaţă), al cărei preşedinte este.

Revedere emoţionantă

Crescut în centrele de plasament din Piatra Neamţ, Ionuţ a început să mobilizeze prieteni, cunoştinţe şi să bată la uşa firmelor pentru a strânge lucruri utile refugiaţilor, astfel încât să-i ajute să treacă iarna cu bine. I-au fost alături alţi doi voluntari - Alina Petcu şi Oana Mîndruţ - şi în decurs de aproape patru luni, cei trei iniţiatori ai campaniei au reuşit să strângă două tone de produse din Piatra Neamţ, Cluj şi Bucureşti: articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, pături, jucării, rechizite, produse de igienă personală şi 200 de aeroterme.



„Un obiect atât de banal pentru noi este vital pentru ei! Nu putem opri războaiele, dar putem să le aducem oamenilor puţină căldură!“, a mai adăugat tânărul voluntar. Pe 31 ianuarie, Ionuţ a ajuns în insula Kalochori, iar atmosfera era deprimantă, însă a avut parte de o revedere emoţionantă: „Am revenit în tabăra din Kalochori, după aproape o jumătate de an. Noroi, corturi, frig... Şi dintr-o dată mi-am auzit numele strigat «Ionuţ! Ionuţ!». O liotă de copii au alergat ţipând fericiţi spre mine, aproape că s-au cocoţat pe mine, m-au îmbrăţişat, m-au pupat, vorbeau toţi odată! Micuţul Ahrim şi-a pus mânuţele pe faţa mea, nevenindu-i să creadă că sunt acolo! M-au emoţionat atât de tare, m-au făcut atât de fericit cu bucuria lor! Nu îmi venea să cred că m-au ţinut minte atâta timp, că sunt iarăşi printre ei... Mă bucur să îi revăd şi să îi ajut, dar mi se rupe sufletul să îi găsesc tot aici, în corturi. Au o viaţă grea, nedreaptă şi voi încerca, atât cât pot, să le fiu alături“, a povestit tânărul voluntar.



Ahrim, unul dintre copii, are 6 ani şi de doi ani este în tabăra din Kalochori. Tatăl lui a ajuns aici cu cei patru copii după ce şi-a pierdut soţia şi a decis să-şi vândă o afacere pe mai nimic, doar ca să plece cât mai departe din calea războiului din Siria.

Voluntariat, cu bune şi cu rele

În taberele de refugiaţi din Grecia, nici viaţa voluntarilor nu e uşoară, spune Ionuţ Ursu. „Situaţia e mai grea acum, pentru că e iarnă, voluntari sunt mai puţini decât în vară, iar numărul de refugiaţi e mai mare, sunt vreo 5.000 acum, din care aproape jumătate sunt copii. Ne implicăm acolo unde e nevoie şi unde ne indică cei care se ocupă de organizarea taberelor: pregătim mâncare, ajutăm la reparaţia spaţiilor de cazare, la corturile din tablă sau din metal, asigurăm asistenţă medicală dacă e nevoie. Cu mine este şi un coleg de facultate, Adnan Zecheria, care se implică în activităţile de educaţie a copiilor“, mai spune Ionuţ Ursu.

În primele zile de la revenirea în Grecia, în timp ce se afla în Salonic, Ionuţ (care este şi voluntar la Serviciul de Ambulanţă Bucureşti Ilfov) nu a ezitat să sară în sprijinul unei persoane care a făcut o criză. „După o zi grea de voluntariat, cu muncă, nervi şi satisfacţii, exact în faţa unei cafenele am găsit un bărbat căzut în stradă. L-am evaluat rapid - edem pulmonar, accident vascular. I-am acordat primul ajutor: poziţie de siguranţă, i-am aplicat o Pipă Guedel şi am improvizat, cu un pai şi o pungă, un balon pentru a-i curăţa căile respiratorii. O tehnică învăţată în Nepal, pentru care mulţumesc mult medicilor de acolo!. O doctoriţă aflată întâmplător în apropiere a sunat la ambulanţă şi apoi, până la sosirea echipajului, am continuat manevrele de prim-ajutor împreună“, a relatat scena tânărul.

Primul pas a fost în Nepal

Ionuţ Ursu nu este la prima acţiune umanitară: în urmă cu un an, în mai 2016, el a reuşit să ajute populaţia din Nepal afectată de cutremurul din aprilie 2015. Împreună cu colegul său Adnan Zecheria, a transportat o serie de echipamente medicale. Timp de trei săptămâni Ionuţ a asigurat asistenţă medicală pacienţilor la Spitalul Memorial Community din Kathmandu, unitate unde au ajuns şi donaţia: truse de prim ajutor pentru nou-născuţi, tensiometre, folii pentru arşi şi diferite alte materiale sanitare. Echipamentele au fost cumpărate cu cei 14.000 de lei strânşi în urma unor acţiuni desfăşurate la Piatra Neamţ şi Bacău.