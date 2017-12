O tânără mamă a murit în spital la o zi după ce a născut. Ce explicaţii au medicii pentru tragedia petrecută la Piatra Neamţ

Geanina Sechel, o tânără în vârstă de 23 de ani, a decedat joi, 30 noiembrie, la Spitalul Judeţean din Piatra Neamţ, la o zi după ce a dat viaţă unei fetiţe. Marţi, 5 decembrie, conducerea unităţii spitaliceşti şi medicii specialişti au încercat să lămurească, în cadrul unei conferinţe de presă, cum de s-a ajuns la această tragedie.

Pacienta fusese internată în spital pe 28 noiembrie, într-o stare de sănătate bună. A doua zi, la ora 11.20, aceasta a născut o fetiţă, iar după patru ore a fost mutată în secţia de lăuze.

„Copilul era sănătos, o fetiţă, avea 3.670 de grame, fără probeme deosebite. La fel, şi mama era în stare bună, după amiază a primit şi aparţinătorii. Pe 30 noiembrie eram de gardă, am văzut-o la vizită, starea era bună, am stat de vorbă cu ea. Lucrurile s-au schimbat la ora 17.00, când am fost anunţat că pacienta acuză palpitaţii şi transpiraţii“, a declarat medicul ginecolog Cosmin Rugină, care a menţionat că imediat a cerut un consult cardiologic şi pacientei i s-au administrat medicamentele.

Pe fondul înrăutăţirii situaţiei medicale, femeia a fost transferată în secţia Cardiologie la ora 20.00, iar la ora 21.25 a ajuns în secţia ATI într-o stare extrem de gravă. A intrat în stop respirator la ora 21.53, iar manevrele de resuscitare nu au avut efect, astfel încât la ora 23.03 a fost declarat decesul.

„Această pacientă a dezvoltat o cardiomiopatie cu o insuficienţă cardiacă acută fulminantă. Este o dilatare a cavităţilor cordului stâng cu o disfuncţie sistolică destul de severă. Această patologie care este destul de rară la gravide se poate instala efectiv şi în ultima lună de sarcină. Ea se ştia cu probleme cardiace, a fost consultată în ambulatoriu şi i s-au administrat medicamentele specifice unei tahicardii sinusale“, a menţionat medicul cardiolog Lucia Chetreanu.

Medicii SJU Neamţ au detaliat cazul tinerei mame care a decedat la spital după ce a născut

Ea a mai precizat că în timpul transferului pacientei între secţii, acesteia i s-a făcut ecografia cardiacă ce a şi confirmat suspiciunea diagnisticului de cardiomiopatie.

„Am luat legătura la Iaşi pentru un transfer la Institutul de Boli Cardiovasculare şi ni s-a aprobat, dar numai după stabilizarea pacientei. Numai că insuficienţa cardiacă acută a fost atât de severă încât a survenit decesul“, a mai precizat medicul Lucia Chetreanu.

Medicul curant al Geaninei a menţionat că pacienta îi spusese încă de la prima vizită că are palpitaţii, iar acesta a îndrumat-o să facă un consult de specialitate, la un doctor cardiolog.

În luna mai, femeia a efectuat consultul la o clinică particulară din Piatra Neamţ, atunci fiindu-i efectuată prima şi singura electrocardiogramă. Diagnosticul pus de medicul cardiolog a fost tahicardie sinusală, o situaţie considerată normală la multe din femeile însărcinate. Cu o lună înainte de a naşte, tânăra a mai efectuat două controale la acelaşi medic cardiolog.

„În scrisoarea medicală cu care pacienta s-a prezentat la internare, medicul cardiolog care a consultat-o de trei ori în perioada sarcinii, nu a menţionat recomandări deosebite decât un tratament şi un diagnostic care nu impunea măsuri deosebite“, a precizat Cristina Atănăsoaie-Iacob, managerul Spitalului Judeţean Neamţ.

Concluziile medicilor din spital au mers spre ideea că dacă ar fi cunoscut gravitatea afecţiunii de care tânăra gravidă suferea, erau de luat în calcul mai multe măsuri ce ar fi putut evita acest final tragic.

Cazul este în atenţia Ministerului Sănătăţii, prin Direcţia de Sănătate Publică Neamţ, dar şi a Poliţiei care a deschis un dosar penal. La Colegiul Medicilor nu a fost înregistrată încă vreo reclamaţie din partea familiei, ocupată cu grijile înmormântării.

Necropsia a arăta că decesul s-a produs în urma unei afecţiuni grave a inimii, şi nu din motive imputabile naşterii, dar se aşteaptă rezultatele examenului histopatologic care vor clarifica toate dubiile medicale.