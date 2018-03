Cum l-a cucerit Andrei Gheorghe pe alpinistul Ticu Lăcătuşu: „Am descoperit un om de o nobleţe cu totul specială“

Constantin Lăcătuşu, primul român care a urcat pe Everest (17 mai 1995), a dezvăluit în aceste zile un episod petrecut în urmă cu mulţi ani, care i-a prilejuit ocazia să-l cunoască pe Andrei Gheorghe.

Într-o postare pe Facebook, alpinistul îşi aminteşte că în urmă cu 14 ani, în toamna 2004, în echipă cu Ioan Torok şi Viorel Amzăroiu, a participat la o expediţie în Himalaya, ce avea ca obiective vârful Janak (un pisc virgin de 7090 de metri) şi două premiere absolute de peste 6000 de metri (Rifil peak şi Tsisima peak).

Lăcătuşu spune că unul din principalii parteneri media ai expediţiei a fost postul de televiziune Realitatea TV, legătura fiindu-le facilitată alpiniştilor chiar de Andrei Gheorghe:

„Atunci ne-am cunoscut, puţin, dar suficient pentru a nu uita modul direct, eficient şi plin de respect în care ne-a abordat. În spatele unei imagini aparent dure, a unui tip tranşant, dintr-o bucată, am descoperit un om de o nobleţe cu totul specială“.



Ticu Lăcătuşu îşi aminteşte că, după ce expediţia s-a încheiat, alpiniştii români au donat unei şcoli din Kathmandu, capitala Nepalului, multe rechizite achiziţionate cu bani aduşi din România, special cu acest scop.

„Peste 1.000 de copii şi profesori ne-au primit în careul şcolii, cu multe flori, poate prea multe. Apoi, am fost invitaţi în fiecare clasă (16 în total!) pentru a-i saluta pe copii şi a le vorbi puţin despre România, Bucureşti, Carpaţi, expediţii şi alpinism. Au fost momente emoţionante pentru noi şi cred că am primit mai mult decât am dat“, a menţionat alpinistul român.

Surpriza a venit la finalul povestirii, când Ticu Lăcătuşu a dezvăluit cine a mediat reuşita acestui demers caritabil şi, mai apoi, chiar a venit personal pentru a aduce suma de bani strânsă:



„Ei bine, acea sumă de bani, care a făcut totul posibil, ne-a fost adusă la plecare, într-un plic, de... Andrei Gheorghe. RiP!“.