Cum bravau teroriştii din Neamţ. De la „trimite antitero peste mine“ la „decât să plângă mama, mai bine să plângă mă-sa“

Primele acuzaţii de terorism au apărut în timpul răfuielilor mafiote dintre clanurile interlope rivale Mararu - Mironescu, faptele fiind confirmate prin decizii ale instanţelor.

În dosarul „Bomba“ la Mararu, finalizat prin hotărâre definitivă după un proces care a durat trei ani, Ioan Puiu Mironescu şi alţi cinci acoliţi au fost condamnaţi la executarea unor pedepse ce cumulează 68 de ani de închisoare.

Mironescu are pedeapsa cea mai mare, 15 ani de detenţie, iar Daniel Pădurariu are de executat 10 ani. Cosmin Lăcătuş şi Petrică Jâtaru, ambii din Târgu Ocna, trebuie să execute 12, respectiv 9 ani de închisoare. Ovidiu Popa, prins în flagrant pe când monta amestecul exploziv sub maşina lui Mararu va sta 15 ani după gratii, iar Emil Cristofor, 7 ani.

Cei 6 înfundă puşcăria pentru că au vrut să-l suprime pe rivalul Bogdan Mararu cu o bombă montată sub maşină. Fapta a avut loc în noaptea de 10/11 ianuarie 2013, când Popa, Lăcătuş şi Jâtaru au fost prinşi în flagrant în timp ce se montau sub maşina lui Bogdan Mararu un amestec exploziv care ar fi trebuit să ucidă ţinta la cea mai mică mişcare a maşinii. Dacă atentatul reuşea, bomba ar fi ucis ocupanţii maşinii şi ar fi creat pagube pe o rază pe 350 de metri.

"Vrea să omoare tot ce începe cu litera M "

În timpul anchetei s-a stabilit că amestecul exploziv a fost procurat de Mironescu, care a vrut să se răzbune după ce în noiembrie 2012, fraţii Mararu au angajat un ucigaş să-l omoare, pe Vitalie Proca. Asasinul a ratat ţinta, iar Mironescu l-a căutat pe Daniel Pădurariu cerându-i să-l suprime pe Bogdan Mararu. Chiar dacă Pădurariu nu a acceptat, Mironescu l-a convins, prim ameninţări, spunându-i că are un fiu, care călătoreşte mult şi oricând poate avea un „accident“.

„L-am perceput pe Mironescu ca fiind foarte hotărît să îl ucidă cu orice pret pe Bogdan Mararu, si cred că Bogdan Mararu este la fel de determinat să îl omoare pe Mironescu, mai ales după ce a aflat de atentatul cu bombă“, declara Pădurariu în timpul anchetei.

Alţi martori audiaţi de procurorii DIICOT îl descriau pe Mironescu ca fiind obsedat de ideea de a-l suprima pe Mararu.

„L-am auzit pe Mironescu când a afirmat că «vrea să omoare tot ce începe cu litera M», făcând referire în mod direct la membrii familiei Mararu. El spunea că în Piatra Neamţ nu este loc pentru amândoi, motiv pentru care unul din ei trebuie să moară şi „decât să plângă mama, mai bine să plângă mă-sa“. Am auzit când făcea referire la rackeţi din Republica Moldova, arme de foc, explozibil, care să ducă în mod cert la decesul lui Mararu. L-am perceput pe Mironescu ca fiind o persoană psihopată, dacă a luat decizia de a se răzbuna pe cineva, îşi ducea planul la capăt“, a spus anchetatorilor un martor din dosar.

Teroristul Bîrzu, ameninţări la 112

La distanţă de patru ani de la ameninţarea teroristă suprimată de forţele de ordine, cu sprijinul SRI, un alt individ din judeţ, Cristian Bîrzu este acuzat de terorism într-un dosar instrumentat de DIICOT. Pe 19 septembrie, Cristian Bîrzu, un interlop din municipiul Roman, a fost reţinut şi ulterior arestat preventive, individual fiind inculpat de acte de terrorism. El fusese interceptat telefonic, în timp ce povestea cum îi va arunca în aer pe poliţiştii care vor veni după el.

Cristian Bîrzu: Ce le-am pregătit acuma după... Vai, mamă! Ori apuc şi fug afară, şi scap afară şi să execut mandatu’ afară din România, ori aicea, în România la puşcărie, nu mai vin viu!

Aflat sub control judiciar, Cristian Bîrzu a fost monitorizat de autorităţi. Pe 16 martie a.c. a fost interceptat în timp ce-i spunea unui apropiat cum îi va arunca în aer pe poliţişti, atunci când vor veni să-l ridice, având un mandat de executare a unei pedepse cu închisoarea. Tot atunci, el se lăuda partenerului de discuţie că s-a convertit la Islam şi că ar fi cerut binecuvântarea unui imam pentru ce avea de gând să facă, însă acesta l-ar fi sfătuit să nu-şi pună planurile în aplicare.

Cristian Bîrzu: Da, e de la Gardă. ...[expresie licenţioasă] în morţii lor! Eu le pregătesc o bombă! Eu nu mai vin înapoi la puşcărie! Păi!

Domn: [râde] Ştiu că eşti nebun.

Cristian Bîrzu: Eu sunt conştient. Eu sunt aici, pe mine nu mă mai motivează nimic, mă, că dacă-mi dă mandatu’ ăsta mare, eu... [expresie licenţioasă] în morţii lor!

Domn: Îi omori!

Cristian Bîrzu: Cu tot cu ei. Patru, cinci mascaţi am luat cu mine şi la revedere! O să auziţi voi de mine!

Domn: Cum? Cristian Bîrzu: O să auziţi voi de mine ce-am făcut afară! Eu la puşcărie viu nu mai ajung!

Domn: Ori le-o dai!

Cristian Bîrzu: Ce le-am pregătit acuma după... Vai, mamă! Ori apuc şi fug afară, şi scap afară şi să execut mandatu’ afară din România, ori aicea, în România la puşcărie, nu mai vin viu!

Anchetatorii au stabilit că, pe 25 martie, bărbatul a sunat la Serviciul Unic de Urgenţă 112, spunând că are două grenade pe care vrea să le folosească şi aşteaptă trupele de intervenţie ale Poliţiei Române.

Operator 112: Ce urgenţă aveţi? Alo, ce urgenţă aveţi?

Cristian Bîrzu: Alo! Operator 112: Spuneţi, ce urgenţă aveţi?

Cristian Bîrzu: N-am nicio urgenţă ! Pregătiţi zece – cinşpe mascaţi să vină peste mine...Bîrzu Cristian mă numesc... (neinteligibil). Zece - cinşpe mascaţi am nevoie de la antitero să vină peste mine, asta vreau! Să le văd feţele aici când ajung la apartamentul meu, asta vreau ... zece - cinşpe mascaţi... Cristian Bîrzu: Urgenţă, vrei urgenţă?

Operator 112: da, ce urgenţă...? Cristian Bîrzu: Pune aşa...trimite antitero peste mine ca să sară fulgii din ei, cu toate trupele lor, cu abuzurile care le fac ei...Trimite-i încoace peste mine să-i arunce două, două grenade să sară în aer... (neinteligibil). Trimite mascaţii încoace...