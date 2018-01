Colegiul ajuns poartă de plecare a celor mai buni liceeni români spre Europa. Testele susţinute aici sunt corectate la universităţile de top din Anglia

Sfătuiţi de profesori şi de părinţi, tinerii români care au capacitatea să se perfecţioneze în diverse domenii de studiu aleg drumul universităţilor din vestul Europei. În paleta largă a ofertei educaţionale, Marea Britanie ocupă un loc de frunte, prin centrele de tradiţie de la Oxford şi Cambridge, ca să dăm doar două dintre cele mai cunoscute exemple. Pentru judeţele din zona Moldovei, Colegiul Naţional „Petru Rareş“ din Piatra Neamţ este unitatea de elită care asigură preselecţia celor mai buni liceeni aspiranţi la statutul de studenţi în centrele universitare din Anglia, şi nu numai.

În urmă cu cinci ani, Colegiul Naţional „Petru Rareş“ a devenit centru regional pentru admiterea internaţională şi, de atunci, în fiecare an, aici se susţin testările în diverse domenii ale elevilor români care vor să studieze la universităţi de top din Regatul Unit. „Am obţinut acest statut după ce, împreună cu domnul profesor Dorel Haralamb, am solicitat universităţilor de prestigiu, adică Oxford, Cambridge, Sheffield, Edinburgh şi Imperial din Londra, să fim parteneri în procesul de admitere a elevilor. Am fost acceptaţi ca instituţie serioasă“, spune Dan Grigoruţă Oniciuc, profesor de fizică şi director al Colegiului „Petru Rareş“.

Teste în condiţii de siguranţă maximă

Elevii care doresc să devină studenţi la universităţile de prestigiu din Marea Britanie au posibilitatea să susţină la Colegiul „Petru Rareş" testele specifice fiecărui domeniu pe care vor să-l aprofundeze - matematică, fizică, informatică, medicină, ştiinţe sociale, etc.







„Testele pentru admiterea internaţională se susţin o dată pe an, la noi în liceu, în condiţii de securitate maximă. E vorba de siguranţă, de corectitudine, se filmează, se supraveghează... La final, teza este sigilată, pusă în plic ultrasecurizat, şi trimisă prin compania de curierat UPS pe adresa facultăţilor britanice unde a aplicat candidatul. După ce este corectată lucrarea, elevul primeşte răspunsul individual, confidenţial. Noi nu ştim ce rezultat a avut copilul decât dacă vine şi ne spune dacă pleacă sau nu, la interviu. Liceul nostru nu percepe taxe pentru testare, singurele costuri pe care trebuie să le suporte elevul fiind cele de transport al plicului. În general, copiii noştri care au aplicat în Anglia au intrat fără probleme“, mai spune profesorul Oniciuc.

Dan Grigoruţă Oniciuc, profesor de fizică, director C.N. "Petru Rareş"



Elevii care vor să studieze în centrele din Anglia aplică pentru universităţile de prestigiu până pe data de 15 octombrie, termenul-limită acceptat de aceste centre, apoi, la începutul lunii noiembrie, susţin testările.

„Admiterea internaţională s-a dat anul trecut pe 2 noiembrie şi, în general, se susţine la începutul lunii noiembrie. După evaluarea tezelor de către profesorii facultăţilor de acolo, până la începutul anului care urmează vine răspunsul pentru a susţine interviul“, explică profesorul de limba engleză Claudia Jora, director adjunct al Colegiului Naţional „Petru Rareş“.

În 2017, la liceul din Piatra Neamţ au susţinut testările liceeni şi din alte oraşe.

„O fetiţă din Iaşi a venit să susţină testul la Medicină, o alta din Ploieşti a venit pentru a suţine testul la Ştiinţe Sociale. De la noi de la colegiu sunt cel puţin 15 elevi care au ajuns să devină studenţi pe baza acestei admiteri precum: Andrei Roibu, student la inginerie aeronautică la Sheffield, Tudor Paraschivescu la Informatică la Cambridge, Vlad Tănase, student la fizică la Imperial London şi Titus Dascălu, tot fizică la Oxford. Un alt viitor student la Oxford este Sebastian Leontică, acum elev în clasa a XI-a, care a susţinut interviul recent. Elevul îndrumat de domnul profesor Haralamb a luat argintul la Olimpiada internaţională de Fizică de anul trecut, din Indonezia“, mai spune Claudia Jora.

Claudiu Jora, profesor de limba engleză, director adjunct C.N. "Petru Rareş"

Tinerii liceeni aleg să studieze şi la alte universităţi din Franţa, din Suedia, Danemarca, Olanda, însă admiterea la aceste centre de studii nu implică o testare prealabilă, ci doar interviu.

Studenţia la Oxford, pregătită din vară

Până să ajungă la universităţile de prestigiu din Anglia, unii elevi au şansa de a vedea cu ochii lor cum e viaţa de student pe tărâm britanic. De doi ani, doi dintre cei mai buni doi elevi ai Colegiului „Petru Rareş“ beneficiază de un sejur la o şcoală de vară la Oxford, o acţiune organizată de studenţi români care învaţă la această universitate pentru elevi din România.

„Timp de zece zile, la sfârşit de august - început de septembrie, ei participă la tot felul de activităţi, nu numai cursuri, în diferite domenii, inclusiv teatru, jurnalism, sport, tot ce înseamnă mediu universitar de elită. Până acum, de la noi au fost Sebastian Leontică, elev care s-a decis că continue studiile la Oxford, Ioana Roca, din clasa a XI-a, care o să vedem ce decide, Raluca Miron şi Emilia Toma. Selecţia e în funcţie de rezultate şi de veniturile părinţilor. Totul e gratis şi susţinut de sponsori români, ideea aparţinând studenţilor români care studiază în Anglia, pentru un grup de 20 de elevi din ţară. Nu e un demers ca elevii români să ajungă neapărat studenţi acolo, ci pur şi simplu să vadă şi altceva. Dacă vor să vină, cu atât mai bine“, spune profesorul Dan Oniciuc.

Teste Cambridge IELTS...

Pe lângă admiterea internaţională, Colegiul Naţional „Petru Rareş“ oferă şi posibilitatea de testare pentru obţinerea cunoscutelor certificate Cambridge sau IELTS (International English Language Testing System). 2017 a fost al patrulea an după ce, iniţial, liceul pietrean a fost centru de pretestare. „Ulterior, cu sprijinul directoarei Consiliului Britanic de la Iaşi, care este şi absolventă de «Petru Rareş», am devenit centru de testare din 2014. La fiecare sesiune avem un supervizor de la British Council, primim o evaluare la finalul examenelor, şi în funcţie de această evaluare ni se permite să organizăm următoarele sesiuni. În fiecare an, în funcţie de câţi elevi sunt înscrişi suntem centru de bronz sau centru de argint, adică de la 50 de elevi în sus. Anul trecut am avut între 30 şi 50 de elevi. Trebuie să menţionez că aici ne cuplăm şi cu Colegiul Naţional «Calistrat Hogaş» din Piatra Neamţ. Vin copii din tot judeţul, de la Piatra Neamţ, de la Roman, de la Târgu Neamţ. E în interesul copilului - decât să se deplaseze la centrele de testare Iaşi, Cluj sau Bucureşti, pot rămâne aici şi se bucură de toate condiţiile marilor centre“, a precizat profesoara Claudia Jora.

Trebuie menţionat că pentru aceste testări (Cambridge, IELTS) se percep taxe, la nivelul stabilit de British Council. Utilitatea testelor de limbă cu atestare internaţională este multiplă, după cum explică directorul adjunct al Colegiului „Petru Rareş“:

„În primul rând, dau aceste testări tinerii elevi care aplică pentru universităţi în străinătate. O a doua categorie o constituie cei care doresc să-şi echivaleze Bacalaureatul şi economisesc timp, adică nu mai pierd acele două zile pentru evaluarea competenţelor într-o limbă de circulaţie internaţională. Sunt şi cei care doresc o anume finalizare printr-un certificat internaţional după ce învaţă ani de zile la o limbă străină“.

În plus, majoritatea studenţilor, începând cu anul al II-lea, pot accesa burse Erasmus. „Pentru a accesa astfel de burse au nevoie de un certificat internaţional şi le este foarte la îndemână, ei dându-l în clasa a XI-a, sau în clasa a XII-a“, mai spune Claudia Jora.

În pregătire, laborator de limbi moderne

Pentru a înlesni testarea elevilor, conducerea liceului din Piatra Neamţ vrea să amenajeze şi un cabinet de limbi moderne.

Pentru a înlesni testarea elevilor, conducerea liceului din Piatra Neamţ vrea să amenajeze şi un cabinet de limbi moderne.

„Laboratorul va fi la etajul I al liceului şi va fi dotat prioritar pentru acest tip de testări, cu sistem audio profesional, tablă interactivă cu videoproiector şi laptop. Ne-au ajutat foarte mult sponsorii, asociaţia Alumni, a foştilor absolvenţi de Rareş. Trebuie să amenajăm aşa ceva pentru că există această cerere şi este o piaţă a atestatelor şi certificărilor lingvistice internaţionale. Şi elevul care se duce să facă astrofizică la MIT, în America, trebuie să ştie engleza foarte bine. Nu ai cum altfel, e ca şi cum te-ai duce acolo şi ai vrea să mănânci borş cu furculiţa", mai spune directorul Oniciuc.





Metode de promovare a universităţilor în colegiile din România

Profesorii de la Colegiul Naţional „Petru Rareş“ au vorbit şi despre fenomenul plecării tinerilor eminenţi la studii în străinătate. Ei spun că opţiunea lor nu poate fi îngrădită şi că e spre binele lor să caute să se dezvolte acolo unde găsesc cele mai bune oportunităţi de dezvoltare profesională.

„Nu-l poţi opri pe copil să plece, iar tu ca instituţie eşti obligat să-i oferi informaţia corectă. O parte revin, alţii nu. Dar ei sunt într-un alt sistem de informaţii, au acces la ce se întâmplă în economia mondială. Universităţile din România practică sistemul acesta de a veni să-şi prezinte oferta prin şcoli şi licee. Această ofertă o fac de obicei alţi studenţi care sunt «ambasadori» ai universităţilor. De doi ani, noi încercăm un altfel de sistem, în sensul că ne vin foşti absolvenţi de-ai noştri, studenţi la academii militare, la automatizări, etc, şi discută ei direct cu copiii. Este cel mai bun impact. Noi nu avem ce căuta acolo. Trebuie să-i lăsăm singuri să-şi pună întrebările care trebuie. De exemplu, pentru Academia Militară, profil IT, am adus un student, fost elev de-al meu şi mi-am spus: «Dacă reuşeşte să-i ţină o jumătate de oră e mare lucru». După două ore şi jumătate, nu plecau de acolo. Şi era după program, nu era în timpul orelor. Deci ei îşi spun multe alte lucruri decât am putea să le spunem noi“, spune profesorul Dan Oniciuc.

În mod similar, şi foştii elevi, studenţi în universităţile prestigioase din vestul Europei, revin la liceul Rareş unde le prezintă colegilor din anii terminali perspectivele studiului în străinătate.

„De exemplu, din Olanda, de la Universitatea de Ştiinţe Aplicate Fontys, a venit o fostă elevă de-a noastră. La Sheffiled, ambasoarea este tot o fostă elevă de-a noastră“, spune Claudia Jora.

În general, elevii plecaţi la studiu în ţări străine ţin legătura cu foştii dascăli. Profesorul Dan Oniciuc spune că odată ajunşi în centrele universitare britanice de top, studenţii români sunt printre primii la învăţătură.

„Fostul meu elev, Andrei-Claudiu Roibu, a terminat primul în anul I de facultate, la Sheffield şi a primit bursă. Trebuie spun că cheltuieile de studii sunt mari, colosale pentru nivelul nostru, la vreo 8000 de lire pe an. Paraschivescu la infomatică, a ieşit al 7-lea din 100, Titus Dascălu e în primii 3 la Fizică. Însă e foarte greu pentru că acolo lipseşte ideea de profesor care predă şi explică. Profesorul vine, îţi spune despre ce e vorba la cursul respectiv, şi e lucru individual. Temele pe care le ai de trimis, dacă le faci e bine, dacă nu, nu-i nicio problemă, nu stă nimeni să-ţi pună nota 2 sau să-ţi scadă nota că nu eşti prezent la curs“.

Rezultatele sunt considerate cu atât mai importante cu cât, mai spune profesorul Oniciuc, sunt realizate în ciuda unor lacune cu care tinerii pleacă din sistemul de învăţământ românesc.

„Copiii pleacă din sistemul românesc cu deficienţe mari în ce înseamnă cunoştinţele la limbajele de programare, care nu sunt prevăzute de programa şcolară. Nu e din cauza profesorilor, ci sistemul de învăţământ românesc nu oferă posibilitatea, decât prin opţionale, să se înveţe şi altceva decât din programa şcolară. Şi copiii au nevoie acolo, iar unii dintre ei îi învaţă matematică şi fizică pe alţii, cum sunt cei din ţările asiatice, iar ei sunt foarte buni în programare“.

Secretul succesului

Unul din foştii elevi cu care profesorul Grigoruţă Oniciuc se mândreşte este Andrei Claudiu Roibu , student în anul II la inginerie aeronautică la Sheffield, care recent (4 ianuarie) a primit la Gala Ligii Studenţilor Români din Străinătate o menţiune specială pentru Excelenţă la categoria unde a fost nominalizat - Europa, Nivel Universitar, practic locul al doilea înainte de marele premiu.

Andrei-Claudiu Roibu

„Pentru mine e un fel de esenţă a meseriei: un profesor este într-adevăr bun doar în momentul în care reuşeşte să scoată elevi care ajung foarte sus, profesionişti adevăraţi. Tu l-ai pornit, i-ai dat toată baza, l-ai lăsat să gândească, şi mintea lui s-a dus, că nu-l poţi opri. Dacă-l opreşti, îl obligi să fie exact ca tine, să trăiască în nişte culoare foarte înguste, l-ai terminat. Dar când îi oferi şi îl laşi să se dezvolte, explodează, în sensul bun. Cei mai buni aşa au fost. Ei au primit tot ce le trebuie şi s-au dus apoi de nu i-ai mai prins“, mai spune profesorul Oniciuc.