Test de cultură generală despre fotbalişti. În ce localitate s-a născut Hagi?

1. În ce an a ajuns echipa naţională de fotbal a României în sferturile de finală ale Campionatului Mondial?

a) 1990

b) 1994

c) 1998



2. În ce localitate s-a născut Gheorghe Hagi?

a) Constanţa

b) Năvodari

c) Săcele



3. Care dintre următorii fotbalişti români a jucat la jucat la Barcelona?

a) Gheorghe Popescu

b) Adrian Ilie

c) Adrian Mutu



4. De la ce echipă din Bucureşti a fost transferat în străinătate Adrian Mutu?

a) Steaua Bucureşti

b) Dinamo Bucureşti

c) Sportul Studenţesc



5. La care dintre următoarele echipe de club a jucat Cristian Chivu?

a) Juventus Torino

b) Napoli

c) Ajax Amsterdam



6. Cu ce echipă naţională a pierdut barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2002?

a) Slovacia

b) Croaţia

c) Slovenia



7. Care dintre următorii fotbalişti a înscris un gol în meciul dintre România şi Anglia, de la Campionatul Mondial din 1998?

a) Adrian Ilie

b) Gheorghe Hagi

c) Viorel Moldovan



8. Care dintre următorii fotbalişti a jucat atât la Steaua cât şi la Dinamo Bucureşti?

a) Daniel Pancu

b) Ionel Dănciulescu

c) Claudiu Niculescu



9. Cine antrena echipa Stelei, în 1986, când formaţia a câştigat Cupa Campionilor Europeni?

a) Emerich Enei

b) Anghel Iordănescu

c) Mircea Lucescu



10. Cine a marcat un gol pentru România în meciul disputat cu Argentina, în 1994, la Campionatul Mondial?

a) Gheorghe Hagi

b) Ilie Dumitrescu

c) Adrian Ilie



Răspunsuri corecte: 1 – b, 2 – c, 3 – a, 4 – b, 5 – c, 6 – c, 7 – c, 8 – b, 9 – a, 10 – a şi b.