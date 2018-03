„Surpriza“ din declaraţia de avere a primarului Mihai Chirica: suma uriaşă obţinută după un botez

Potrivit celei mai recente declaraţii de avere depuse de primarul Mihai Chirica, edilul a încasat o sumă uriaşă în urma botezului celui de-al patrulea copil. După ce în prima parte a anului trecut edilul s-a căsătorit pentru a treia oară, în noua familie Chirica a apărut un copil, iar petrecerea de botez a micuţului a rotunjit simţitor bugetul cuplului.

Practic, potrivit declaraţiei de avere completate în prima lună din acest an, familia Chirica a obţinut 125.000 de euro după cumătrie şi cu mult mai puţin la nuntă, respectiv 57.000 de euro. „Am vrut să fiu corect şi am declarat toţi banii pe care i-am primit. Nu am vrut ca peste ani să spună cineva că a venit la nunta sau la botezul copilului meu şi a dat nu ştiu ce sumă care nu apare în declaraţia de avere. Nu am nimic de ascuns şi am trecut tot ce am primit“, a declarat primarul Chirica.



Diferenţa semnificativă dintre sumele obţinute în urma celor două evenimente este pusă pe seama amplorii petrecerilor. „La nuntă au fost mult mai puţini invitaţi, a fost o petrecere de familie, la soţie acasă (n.r. judeţul Neamţ), la restaurantul Arcaşul, că nu am ce ascunde. În schimb, la botez au fost 460 de invitaţi, a fost în cel mai mare restaurant din Iaşi. La această petrecere pe care am dedicat-o fiului meu a cântat Direcţia 5, am avut cântâreţi de muzică populară din zona Bucovinei pe care i-am plătit pe toţi cu contract. Aşa cum este corect, după finalul petrecerii, i-am spus soţiei că orice sumă care s-a încasat va apărea în declaraţia de avere, pentru că nu vreau să am probleme“, a explicat primarul. Chirica a menţionat că trupa Direcţia 5 a fost plătită cu 7.100 de euro. Potrivit celor prezenţi la eveniment, la petrecere au luat parte numeroşi dezvoltatori imobiliari din oraş.



Legat de utilitatea banilor, edilul a precizat: „Nu gestionez eu resursele familiei. Soţia are grijă de ele, ea trebuie să aibă grijă şi de copil, şi de mine“. Botezul a avut loc în noiembrie 2017, iar nunta - cu şase luni mai devreme. Chirica este la al treilea mariaj, iar Cristina Elena Popa este o fostă colegă de serviciu. Aceasta a fost angajată în Primăria Iaşi, la direcţia Proiecte Europene. De asemenea, şi fostele soţii ale primarului Chirica au lucrat în anumite perioade în Palatul Roznovanu, iar din primele două mariaje edilul mai are trei copii.



În noua declaraţie de avere mai apar două terenuri aflate în extravilan, cumpărate în 2004 şi 2008, două apartamente, unul deţinut de Chirica din 2011 şi un altul al soţiei, familia nu a declarat nicio maşină, în schimb sunt menţionate două împrumuturi, unul de la o bancă şi un altul de la o persoană fizică. Ca primar, în anul fiscal precedent, Chirica a încasat un venit de 84.611 lei, iar o altă sumă de 5.000 de euro a provenit din închirierea unui apartament. În noua declaraţie de avere a primarului nu sunt menţionate veniturile soţiei sale.



Edilul Iaşiului nu este singurul care a declarat sume importante după petrecerile din familie. Spre exemplu, Lavinia Şandru şi fostul ministru al Finanţelor Darius Vâlcov au obţinut în jur de 200.000 de euro după botezul copilului, iar pentru fiecare din cele trei petreceri de nuntă organizare în oraşe diferite, cei doi au strâns tot câte 200.000 de euro. Şi veniturile familiei fostei lidere PNL, Alina Gorghiu, au crescut după botezul copilului, unde s-au strâns în jur de 130.000 de euro. În 2014, fostul şef al Consiliului Judeţean, Cristian Adomniţei, a adunat după cumătria fiicei sale în jur de 90.000 de euro.

