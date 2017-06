Spitalul-grajd de la Iaşi. Şefii judeţului sunt deranjaţi de condiţiile de groază din unitate, deşi o administrează de şapte ani

Secţiile exterioare ale Spitalului de Pneu­moftiziologie sunt un pericol pentru pacienţi şi medici. Constatarea aparţine conducerii Consiliului Judeţean Iaşi, principalul ordonator de credite al unităţii medicale, care a remarcat după şapte ani de la trecerea spitalului în subordinea sa că situaţia secţiilor „Paşcanu“ şi „Dr. Clunet“ este „inimaginabilă“, „deplorabilă“, „de Ev Mediu“.

Totuşi, stadiul avansat de de­gra­dare a celor două clădiri-monumente istorice, precum şi dotarea modestă a spitalului, este cunoscută de CJ încă din 2010. Într-un raport de activitate al CJ se precizează că spitalul are nevoie de investiţii, de lucrări de reabilitare şi de dotare corespunzătoare. „Dotarea spitalului suportă discuţii deoarece este neomogenă pe diferite laboratoare şi secţii. Ne confruntăm în conti­nuare cu lipsa aparaturii de înaltă performanţă, absolut necesară pentru menţinerea spitalului la nivelul la care există, de spital clinic“, se menţionează în raport.

Vizită „surpriză” la spital





După nici două săptămâni de la numirea unui nou manager la Spitalul de Pneumo­fti­ziologie, preşedintele CJ, Maricel Popa, alături de comitetul director al unităţii medicale a vi­zitat o parte din secţiile acestuia. La finalul vizitei, CJ a emis un comunicat de presă care caracterizează în termeni duri constatările de pe teren, de la Secţia Clinică 2 Pneumologie (cunoscută cu numele de Spital Paşcanu) şi de la Secţia exterioară de Pneumologie „Dr. Clu­net“.

„Şeful judeţului a constatat că spaţiile sunt insuficiente, iar în unele situaţii aspectul şi condiţiile sunt deplorabile, improprii desfăşurării actului medical şi cazării bolnavilor“, se precizează în documentul citat. Alătu­rat, imaginile surprinse în timpul vizitei pre­şedintelului CJ în cele două secţii clinice arată stadiul avansat de degradare a monumentelor istorice în care se acordă îngrijiri medicale bolnavilor: pereţii clădirilor sunt crăpaţi, din faţadă lipesc bucăţi, ferestrele sunt vechi şi scorojite, iar sălile de tratament sunt dotate modest.

„Este o situaţie inimaginabilă aici (n.r. - secţia Paş­canu). Nu s-a întreprins niciun demers pentru reabilitarea clădirilor şi pentru funcţiona­lizarea lor. Medicii lucrează în spaţii total improprii, bolnavii sunt cazaţi în saloane în care cu greu se poate aplica un tratament corect. Băile pot reprezenta în orice moment un focar de infecţie. Fosta conducere a dovedit un dezinteres total faţă de bolnav şi actul medical. Trebuie să intervenim de urgenţă pentru remedierea situaţiei“, afirmă Maricel Popa, preşedintele CJ, citat în comunicatul de presă.

În replică, ec. Dumitru Filipeanu, fostul manager al spitalului, a menţionat că, în timpul mandatelor sale, a făcut numeroase solicitări la CJ pentru fonduri necesare reabilitării celor două clădiri. „În fiecare an am cerut fonduri pentru reabilitarea şi restaurarea celor două secţii. Fondurile CJ nu au fost însă niciodată suficiente, cât să obţinem şi noi ce am cerut“, a arătat Filipeanu.

În 2010, de exemplu, conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie avea un proiect de reabilitare a secţiei Paşcanu. Atunci, fostul manager Filipeanu declara că încearcă să găsească o soluţie, eventual să mute activitatea medicală de la secţia „Dr. Clunet“ în alt loc. „Încercăm să stabilim o nouă discuţie cu conducerea CJ pentru a găsi o soluţie. Ideal ar fi să putem face schimb de clădiri şi să mutăm secţia cu totul. Nu e prima dată însă când încercăm acest lucru“, afirma directorul.

După şapte ani distanţă, situaţia secţiilor exterioare de la Spitalul de Pneu­moftiziologie este cel puţin la fel de gravă, iar soluţiile CJ sunt, momentan, oarecum similare discuţiilor din 2010. „Terenul existent aici (n.r. - secţia «Dr. Clunet») permite ridicarea unei noi clădiri. Vom supune plenului CJ o notă de fundamentare privind realizarea studiului de fezabilitate în acest sens. Inten­ţionăm să mutăm toţi bolnavii de tuberculoză în spaţiul secţiei «Dr. Clunet», urmând să transferăm aici şi secţia de pediatrie, iar la secţia Paşcanu să amenajăm spaţii speciale destinate paliaţiei“, se menţioneză în comunicatul CJ.

Managerul interimar al Spitalului de Pneumoftiziologie, dr. Cristina Grigorescu, a declarat că intenţionează să revitalizeze unitatea medicală prin mai multe proiecte pe care le va detalia public după ce va obţine aprobarea CJ. „Spitalul nu a făcut nişte paşi la timpul potrivit, iar acum trebuie să facă salturi de uriaş. Am mai multe idei şi proiecte, dar nu vreau să vorbesc despre ele fără certitudini, fără să le văd făcute“, a afirmat dr. Cristina Grigorescu, medic primar chi­rurgie toracică.

Citeşte şi:

Bolnavii care încă mor pe capete în spitale după Colectiv. „Un pacient cu arsuri de gradul II are şanse minime“