Olimpicii care adună medalii pentru România, dar vor să plece din ţară. „Mă atrage foarte mult sistemul din SUA pentru că este flexibil“

Andrei Sandu şi Irina Mălina Strugaru, elevi ai Colegiului Naţional Iaşi, au urcat pe podium la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe ale Pământului, care a avut loc în vara acestui an. Întorşi acasă, cei doi liceeni au povestit pentru „Weekend Adevărul“ cum s-au simţit la competiţia din Franţa şi ce planuri au pentru acest an şcolar. Atât Andrei, care a obţinut aur, cât şi Mălina, care a luat argint, au avut o vară de foc, pregătirile la materiile pentru olimpiada internaţională fiiind solicitante.

„A trebuit să mă pregătesc destul de mult. Lucra subiecte cam trei-patru ore, în fiecare zi. A trebuit să învăţ, în plus, materie pentru cele patru discipline de la Internaţională: Geologie, Hidrologie, Metrologie şi Astronomie. În total, am avut opt discipline, pe lângă Geografie, Fizică, Chimie, Biologie, materiile de la faza naţională. Pentru pregătirea la faza internaţională am fost îndrumaţi şi de profesori universitari de la Facultatea de Geografie şi Geologie“, a spus Andrei, care a început în această toamnă clasa a XI-a.

De-a lungul timpului, tânărul a luat parte la Olimpiada de Ştiinţe pentru Juniori, unde s-a pregătit mai intens la Fizică, Chimie şi Biologie, iar apoi, când a participat la naţionala de Ştiinţele Pământului a trebuit să aprofundeze şi Geografia. Aşa a aflat despre Internaţionala din Franţa, unde există regula că nu poţi participa decât o singură dată.

„Olimpiada asta are două reguli: să nu ai 18 ani împliniţi până pe 1 iulie în anul respectiv şi să nu fi participat la o ediţie anterioară, deoarece vor să ofere posibilitatea cât mai multor tineri să ia parte la ea“, a explicat şi Mălina, care anul acesta a intrat în ultimul an de liceu. Şi pentru ea pregătirea la olimpiadă a fost una susţinută: „Pentru faza naţională, pregătirea este constantă din clasa a IX-a. Pentru baraje şi Olimpiada Internaţională am început să învăţ de anul trecut, pentru că materia este cu totul alta. Oricum, cu cât se apropie mai mult olimpiada, cu atât creşte în intensitate pregătirea. De exemplu, la începutul anului 2017, citeam cam o oră pe zi pentru această olimpiadă. Însă, cu o lună înainte de baraje, cam şase-şapte ore pe zi le petreceam studiind pentru materiile de la Internaţională“.

Proiecte pe echipe

Pe lângă competiţia propriu-zisă, participanţii la olimpiada din Franţa au luat parte şi la alte două proiecte, respectiv ITFI – International Team Field Investigation şi ESP – Earth Science Project. „Au fost separate de concursul principal. A trebuit să efectuăm observaţii pe teren şi să colaborăm cu elevi din alte ţări. În opinia mea, aceste probe au fost cele mai interesante, întrucât au stimulat spiritul de echipă şi au permis închegarea unor relaţii de prietenie cu ceilalţi concurenţi“, a explicat Andrei. „Partea mea preferată au fost proiectele în echipe, care nu au avut legătură cu probele individuale. Mi-a plăcut foarte mult să lucrez în echipă cu alţi tineri pasionaţi de aceleaşi lucruri ca şi mine. Au fost extrem de diferite faţă de modul în care se desfăşoară un proiect la şcoală. Mi-a plăcut cum ne înţelegeam unii cu alţii la nivel ştiinţific, eram pasionaţi de acelaşi lucru, puteam vorbi ore întregi despre subiecte ştiinţifice, fără să se plictisească cineva“, a completat şi Mălina. În cele nouă zile ale competiţiei, pe lângă participarea la proiecte şi teste, elevii au vizitat şi oraşele de pe Coasta de Azur, zona Alpilor Maritimi şi Parcul Naţional Mercantour.

Competiţia din Franţa FOTO Facebook Andrei Sandu

Dacă pentru Andrei Sandu, competiţia din Franţa a fost prima olimpiadă internaţională, pentru Mălina, aceasta a fost a treia întrecere peste hotare. „Aceasta este a treia Internaţională pentru mine. Am mai fost la Olimpiada Europeană de Ştiinţe, în mai 2016, şi la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe pentru Juniori, în 2014“, a spus tânăra.

Planuri pentru noul an şcolar



Mălina a intrat în ultimul an de liceu, iar planurile pentru acest an sunt foarte diverse: „În primul semestru va fi aglomerat cu aplicaţiile pentru facultate, până prin ianuarie, sigur voi avea de scris eseuri, de trimis ceea ce e nevoie. Apoi voi vedea dacă mă calific la Naţionala de Fizică, iar dacă o voi face mă voi duce“.

Tânăra vrea să studieze în afară. „Voi aplica la universităţi din Anglia şi America, voi vedea unde sunt acceptată. Mă atrage foarte mult sistemul din America, pentru că este flexibil şi îţi dă posibilitatea să încerci mai multe domenii, iar apoi să te hotărăşti, ceea ce vrei să faci. Mi se potriveşte acest sistem, deoarece nu sunt foarte hotărâtă care este calea pe care vreau să o urmez. Am câteva idei. Mă gândesc la inginerie combinată cu ştiinţe biologice sau medicale“, spune Mălina, căre îşi doreşte să ajungă să lucreze într-un institut de cercetare. „Mi-ar plăcea să ajung într-un institut de cercetare sau la o firmă de bio-inginerie. Acesta este unul dintre visurile mele: să proiectez proteze pentru înlocuirea membrelor sau diverselor organe afectate ale oamenilor“, spune tânăra.

La fel ca Mălina, şi Andrei crede că va face studiile în afara ţării: „Vreau să studiez Astronomia, însă în România nu prea am găsit opţiuni. Am găsit undeva în afară, la Oxford, dar voi mai căuta. Aş dori să încerc nişte opţiuni în străinătate“. Planurile pentru acest an şcolar ale lui Andrei sunt să aprofundeze unele materii, să caute şi alternative pentru studiile universitare, dar şi să se pregătească pentru olimpiadele de Informatică şi Astronomie. În timpul liber, îi place să se joace pe calculator şi să urmărească postările celor de la NASA.



Patru medaliaţi la Ştiinţele Pământului





Ştefan-Răzvan Bălăucă, Andrei Sandu, Irina Mălina Strugaru şi George-Valentin Datcu FOTO Facebook Andrei Sandu

Olimpiada Internaţională de Ştiinţe ale Pământului s-a desfăşurat la Nisa, în Franţa, în perioada 21-30 august. Anul acesta lotul României s-a întors cu patru medalii: două de aur, una de argint şi una de bronz. Au luat medaliile de aur Andrei Sandu, clasa a X-a la Colegiul Naţional Iaşi şi Ştefan-Răzvan Bălăucă, clasa a XI-a la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“ din Botoşani. Irina Mălina Strugaru, clasa a XI-a la Colegiul Naţional Iaşi, a obţinut o medalie de argint, iar George-Valentin Datcu, clasa a X-a la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul“ din Ploieşti, a fost medaliat cu bronz.

