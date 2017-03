Iaşiul este pus pe harta marilor festivaluri. Au fost anunţate primele nume ale artiştilor care ajung în Moldova

După numeroase încercări eşuate ale administraţiei publice ieşene de a aduce în Moldova nume importante ale scenei internaţionale, iniţiativa a fost preluată de parteneri privaţi. Astfel, în această săptămână, organizatorii primului concert de anvergură din Iaşi, Afterhills, au anunţat primele nume de pe afişe. La evenimentul organizat în perioda 23-25 iunie, în zona Era, sunt aşteptaţi atât artişti din afară, cât şi trupe româneşti.

Principalele patru nume sunt ATB, John Newman, Technasia şi W&W. Din România, primele formaţii anunţate sunt Carla’s Dreams, Golan, Moonlight Breakfast, Robin and the Backstabbers, Subcarpaţi şi Şuie Paparude.Concertele se vor desfăşura pe trei scene amenajate pe şes Bahlui. „Pe lângă cele trei scene, vom avea o zonă de VIP, un câmp al artei şi zone de loisir. Pe toată perioada festivalului, publicul se va implica şi va avea parte de acţiuni neconvenţionale“, a anunţat Victor Biber, unul dintre organizatori, reprezentant al firmei BBV Media.



Cel mai sonor nume anunţat la Afterhills, ATB, a cântat de mai multe ori în România, în special la concerte organizate la Cluj şi Bucureşti. „Artiştii menţionaţi reprezintă doar o parte din lineup-ul final, celelalte nume internaţionale care vor face Iaşul să vibreze urmând să fie promovate ulterior“, au transmis organizatorii.



Începând de ieri au fost puse în vânzarea şi biletele. Tichetul de acces pentru trei zile va costa 249 lei, iar pentru zona VIP va fi 449 lei. Studenţii vor achita 149 lei pentru un abonament de trei zile. Organizatorii susţin că aşteaptă o prezentă de 40.000 de spectatori pe zi, atât din regiune, cât şi din Republica Moldova.

Un alt eveniment anunţat pentru trei zile,între 30 iunie- 2 iulie, este Neverwas. Primele nume confirmate sunt: Mando Diao, Alex Clare, My Baby, Wareika Live, Viţa de vie, OCS, Plastic Mermaids, The Kryptonite Sparks, Tourette Roulette, Pinholes, Cubul, The Wax Road, Inner.

Evenimentul va avea loc la ferma Ezăreni,în apropiere de Iaşi, unde organizatorii promit: „o oază de muzică live, reverie şi spectacol de culori. Vor fi amenajate două scene de concerte, o zonă de campare pentru publicul din afara Iaşului, zone de food & drinks unde să-ţi bucuri papilele gustative cu bunătăţi, instalaţii de artă, proiecţii de film sub cerul liber, activităţi de agrement şi zone de chill-out“. Costul biletului pentru 3 zile este 120 de lei.

