Încep să vină legendele. Hristo Stoicikov, mesaj pentru Hagi și Gică Popescu la sosirea în România

Bulgarul Hristo Stoicikov, ajuns la 59 de ani, a sosit astăzi la Bucureşti pentru meciul de retragere al Generației de Aur, așa cum o vor face multe alte vedete ale fotbalului internațional. Pe aeroportul din Otopeni, fostul câștigător al Balonului de Aur a vorbit despre prietenia cu Gică Hagi și Gică Popescu şi a anunțat ca vrea să marcheze pe Arena Națională.

„E fantastic. Sunt foarte fericit și foarte bucuros să fiu în România, pentru că a trecut mult timp de când nu am mai jucat aici. Vin pentru că am o mare prietenie cu toți jucătorii din România, mai ales cu Gică Hagi și Gică Popescu. Dar și cu alții din acea generație importantă.

Hagi a jucat la Madrid, apoi în Italia și a ajuns la Barcelona. Popescu a fost mai întâi la Eindhoven și a ajuns și el la Barcelona. Eu eram deja la Barcelona. Am făcut un trio extraordinar. Hagi și Popescu sunt mai mult decât frați. Să joc cu ei la Barcelona a fost un vis, pentru că venim din țări vecine și am arătat că și noi contăm în fotbal. Am multe amintiri frumoase cu ei. Suntem buni prieteni, iar oamenii din România și Bulgaria s-au bucurat de jocul nostru”, a spus Hristo Stoicikov, care s-a arătat pregătit să înscrie mâine în poarta românilor din ”Generația de aur”.

Lotul legendelor

Portari: Dida, Sébastien Frey

Fundași: Christian Panucci, Levan Kobiashvili, José Edmílson Gomes de Moraes, Maicon Douglas Sisenando, Vincent Candela, Fernando Couto, Juanito Gutiérrez, Paul Bodin, Miroslav Djukic, Christian Zaccardo.

Mijlocași: Rivaldo, Christian Karembeu, Jari Litmanen, Gökhan Inler, Giorgos Karagounis, Marcos Senna

Atacanți: Hristo Stoicikov, Goran Pandev, Giovanni Silva de Oliveira, Javier Saviola, Nuno Gomes

Antrenor: Jose Mourinho.

Lotul României pentru meciul de retragere

Portari: Florin Prunea, Bogdan Stelea

Fundași: Gheorghe Popescu, Iulian Filipescu, Miodrag Belodedici, Dan Petrescu, Tibor Selymeș, Gheorghe Mihali, Răzvan Prodan (fiul lui Didi Prodan)

Mijlocași: Gheorghe Hagi, Dorinel Munteanu, Constantin Gâlcă, Basarab Panduru, Ioan Ovidiu Sabău, Ovidiu Stângă, Ionuț Lupescu

Atacanți: Ilie Dumitrescu, Florin Răducioiu, Marius Lăcătuș, Ion Vlădoiu, Viorel Moldovan, Adrian Ilie, Marian Ivan

Antrenori: Anghel Iordănescu, Gabi Balint