FOTO Premii pentru elevii de 10, cei care au dus Iaşiul pe primul loc în topul „decarilor“

În cadrul evenimentului, 36 de elevi care au fost notaţi cu 10 la Evaluare Naţională şi 11 absolvenţi de liceu care au obţinut nota maximă la Bacalaureat au primit premii şi diplome din partea municipalităţii ieşene şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean. Pe lângă diplome şi un pachet de cărţi, tinerii au primit şi câte o tabletă.



„Ne bucurăm că numărul elevilor de nota 10 a crescut şi sperăm ca, pe parcursul anilor care vor urma, această sală să devină neîncăpătoare“, a declarat primarul Mihai Chirica.



Genoveva Farcaş, inspector şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean, a punctat faptul că rezultatele din Iaşi au fost deosebite, la nivel naţional, mediile de 10 de la Bac ducând judeţul pe primul loc în ţară, iar cele de la Evaluare Naţională pe locul secund, după Bucureşti.



„Nu e uşor, iar asta o spun în calitate de profesor, dar şi de părinte, să obţii rezultate atât de frumoase. Anul acesta, judeţul Iaşi se numără între judeţele fruntaşe şi în ceea ce priveşte promovabilitatea la cele două examene externe naţionale, obţinând promovabilităţi de peste 84%, dar este şi fruntaş în ceea ce priveşte notele de 10 înregistrate la evaluarea naţională şi bacalaureat. Probabil că în palmaresul educaţional 2017 e anul cel mai rodnic şi ne bucurăm în primul rând pentru voi, dragi elevi, care, cu certitudine, aţi avut momente îndelungate de studiu constant, de învăţare activă şi profundă, de implicare, de renunţare, uneori, la bucuriile vârstei”, a transmis şefa ISJ





La nivelul municipiului Iaşi, în ceea ce priveşte numărul mediilor de 10 obţinute la evaluarea naţională, pe locul întâi se află Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, cu zece reuşite. În schimb, la bacalaureat, Colegiul Naţional se situează pe primul loc, cu cinci elevi care au obţinut nota maximă.



Lista elevilor ieşeni care au obţinut nota 10 la examenul de evaluare naţională, potrivit Primărie i Iaşi:



Nr. crt. Nume / Iniţ. / Prenume Unitatea şcolară

1 AGAPE C. SAMERUCA COLEGIUL NAŢIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI

2 ALUPOAEI G. DELIA-IOANA COLEGIUL NAŢIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI

3 BUŞAGA T. MARIA COLEGIUL NAŢIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI

4 CALUSCHI C.F. ANA-ŞTEFANA COLEGIUL NAŢIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI

5 DAMIAN P.C. DARIA COLEGIUL NAŢIONAL „EMIL RACOVIŢĂ“, IAŞI

6 DRAGOSLAV E.N. HORIA-NICOLAE COLEGIUL NAŢIONAL „EMIL RACOVIŢĂ“, IAŞI

7 HOMSI M. YUSRA-ALISYA COLEGIUL NAŢIONAL „EMIL RACOVIŢĂ“, IAŞI

8 PINTILIE C. GEORGIANA-BEATRICE COLEGIUL NAŢIONAL „EMIL RACOVIŢĂ“, IAŞI

9 STOICA V. ANA-MARIA COLEGIUL NAŢIONAL „EMIL RACOVIŢĂ“, IAŞI

10 TANASE M.F. MARIA COLEGIUL NAŢIONAL „EMIL RACOVIŢĂ“, IAŞI

11 BALABAN L. ANDRA COLEGIUL NAŢIONAL, IAŞI

12 MAZILU C. LARISA TEODORA COLEGIUL NAŢIONAL, IAŞI

13 PANŢIRU T. MARIA PELAGHIA COLEGIUL NAŢIONAL, IAŞI

14 ROŞU M. IOAN COLEGIUL NAŢIONAL, IAŞI

15 SAVIN M.MIRUNA COLEGIUL NAŢIONAL, IAŞI

16 STRATON C.M. MARIA ILINCA COLEGIUL NAŢIONAL, IAŞI

17 TODIRAŞ G. SEBASTIAN IULIAN COLEGIUL NAŢIONAL, IAŞI

18 UNGUREANU C. TUDOR COLEGIUL NAŢIONAL, IAŞI

19 VIŢEL I. IOANA ALINA COLEGIUL NAŢIONAL, IAŞI

20 BULACOVSCHI I.Ş. ANA MARIA COLEGIUL NAŢIONAL „COSTACHE NEGRUZZI“, IAŞI

21 CODĂU C. CATRINEL ANA COLEGIUL NAŢIONAL „COSTACHE NEGRUZZI“, IAŞI

22 DIMITRIU D.G. MARIA CORINA COLEGIUL NAŢIONAL „COSTACHE NEGRUZZI“, IAŞI

23 MOISUC D.C. ANA COLEGIUL NAŢIONAL „COSTACHE NEGRUZZI“, IAŞI

24 ŢĂBÂRNĂ G.C. ANDREI ALEXANDRU COLEGIUL NAŢIONAL „COSTACHE NEGRUZZI“, IAŞI

25 ULILIUC A.C. MARA GEORGIANA COLEGIUL NAŢIONAL „COSTACHE NEGRUZZI“, IAŞI

26 ADONICIOAIEI C.N. MARIA-CARLA LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ „GRIGORE MOISIL“, IAŞI

27 ALBU P. TEOFIL-CONSTANTIN LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ „GRIGORE MOISIL“, IAŞI

28 CANTEA M.C. CARMINA-VIVIANA LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ „GRIGORE MOISIL“, IAŞI

29 DUMITRESCU I.C. GEORGE-ALEX LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ „GRIGORE MOISIL“, IAŞI

30 RĂŞITARIU P. DUMITRU-ALEXANDRU LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ „GRIGORE MOISIL“, IAŞI

31 CONSTANTIN T. TEODORINA COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU“, IAŞI

32 SANDU M.B. ROXANA ALEXANDRA LICEUL TEORETIC „VASILE ALECSANDRI“, IAŞI

33 CIOATA F. IOANA LARISA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU“, IAŞI

34 SANDU F. RALUCA PETRONELA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU„, IAŞI

35 LUPU-POLIAC M. RALUCA ALEXANDRA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TITU MAIORESCU“, IAŞI

36 ANDREI P.I. SANDRA ELENA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE A. STURDZA“, IAŞI



Lista elevilor ieşeni care au obţinut nota 10 la examenul de Bacalaureat, potrivit Primăriei Iaşi:



Nr. crt. Nume / Iniţ. / Prenume Unitatea Şcolară

1 CIOCOIU C RĂZVAN-ANDREI COLEGIUL NAŢIONAL, IAŞI

2 COVIC AC MARIA-ALEXANDRA COLEGIUL NAŢIONAL, IAŞI

3 CREŢU C MARIAN-CODRIN COLEGIUL NAŢIONAL, IAŞI

4 CRIHAN NO DIANA-ALEXANDRA COLEGIUL NAŢIONAL, IAŞI

5 VINTILĂ V TEODORA-CRISTINA COLEGIUL NAŢIONAL, IAŞI

6 BOGHIAN V PAULA-CLAUDIA COLEGIUL NAŢIONAL „COSTACHE NEGRUZZI“, IAŞI

7 DUMINICĂ I. IOANA COLEGIUL NAŢIONAL „COSTACHE NEGRUZZI“, IAŞI

8 IANOPOL B. IOLANDA COLEGIUL NAŢIONAL „COSTACHE NEGRUZZI“, IAŞI

9 ROŞCA D ALEXANDRA-COSMINA COLEGIUL NAŢIONAL „COSTACHE NEGRUZZI“, IAŞI

10 DORU G. GEORGIANA COLEGIUL NAŢIONAL „EMIL RACOVIŢĂ“, IAŞI

11 MĂGUREANU A IRINA-IOANA COLEGIUL NAŢIONAL „EMIL RACOVIŢĂ“, IAŞI

