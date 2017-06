FOTO Cursa ciclistică unică în România. Concurenţii pedalează „între cer şi pământ“, din salină până pe dealuri

A cincea ediţie a concursului „Călătorie între Cer şi Pământ“ (CCP 2017), care a avut loc la mijlocul acestei luni, la Târgu Ocna, a adus mai multe premiere. Pentru prima dată, pe lângă cursa de ciclism, pe un traseu inedit, cu o zi înainte a fost organizată şi o probă de alergare.

„Noutatea de anul acesta a fost introducerea probei de alergare. 300 de concurenţi au fost prezenţi la start, pentru a participa la una din cele două probe de alergare, cross 5 km sau semimaraton 21 km, iar duminică pentru MTB. Cei care au dorit să participe în ambele zile, la ambele probe, au putut să o facă, iar pentru ei organizatorii – Primăria Târgu Ocna, Societatea Naţională a Sării Salrom şi Asociaţia Sportivă Transalpin Bike, au oferit două premii speciale de 1.000 lei pentru cel mai bine clasat la General, la masculin şi feminin“, a explicat Dan Mazilu, care a făcut parte din echipa de organizare.

Pe lângă noutatea competiţiei de alergare, ediţia din acest an a adus şi câteva elemente inedite în ceea ce priveşte câştigătorii la cursa de MTB. Astfel, la categoria 18-29 de ani, feminin, pe primul loc s-a clasat o tânără de doar 14 ani, Natalia Mănescu, de la Cozia MTB: „Merg pe bicicletă de doi ani. Sunt pentru prima dată la acest concurs. Mi s-a părut uşor, urcările au fost puţin mai dificile. În salină a fost foarte bine, că era răcoare, dar când ieşeai de acolo era foarte cald, era înăbuşeală. Când am terminat am crezut că eram pe locul patru, dar am aflat că am ieşit prima la categoria de vârstă 18-29 de ani. Am fost foarte fericită când am văzut că sunt prima“.

Natalia Mănescu a terminat abia clasa a VII-a, iar antrenamentele ei sunt în weekend, restul săptămânii fiind dedicat şcolii. „Ciclismul mă pasionează foarte mult. Este un sport care mă reprezintă, asta simt. Când merg pe bicicletă simt bucurie. Tati mă ajută foarte mult. Ca să mă ridic am nevoie de antrenament şi de voinţă“, a mai spus adolescenta.

Premiul pus în joc de organizatori pentru participarea la ambele probele de la CCP 2017, la feminin, a fost câştigat de Roxana Maria Ghilţ, ea fiind singura care a alergat sâmbătă, iar duminică s-a suit pe bicicletă. „Sunt pasionată mai mult de bicicletă decât de alergare. Deşi cunoşteam traseul, mi s-a părut senzaţional să merg pe acolo pe bicicletă. Mi-a plăcut cel mia mult că se schimba peisajul. Deşi la alergare şi bicicletă a fost acelaşi traseu, mi-a plăcut mai mult pe bicicletă. Mi-a adus o fericire foarte mare“, a povestit Roxana (38 de ani), din Bucureşti.

Roxana câştigătoarea „duatlonului” a ocupat locul 4 la semimaraton şi 3 la mtb. Participă la concursuri de ciclism de opt ani, iar la Târgu Ocna a ajuns pentru prima dată anul acesta: „În 2009, când am început să merg la concursuri, eram foarte puţini, maxim 500 de oameni, care ne înscriam, în timp a luat amploare. De la mama am învăţat că un examen la care participi este pe jumătate luat. Aşa am simţit şi acum. Nu sunt printre cele mai bune cicliste, nici alergătoare, dar faptul că am participat la ambele probe, mi-a adus această şansă să câştig marele premiu. Deci, important este să participi, iar restul sunt detalii“.



Câştigătorul competiţiei la masculin a fost Bogdan Luca, ciclist de la Scott Geiger Team, a reuşit ca în cele două ore de concurs să facă de patru ori traseul de 21 de kilometri.

„Am participat şi în anii trecuţi, iar acum e prima dată când câştig premiul întâi, Am mai luat locul doi. La concursul ăsta îmi place atmosfera, în primul rând, şi traseul. De obicei, dacă îmi place traseul la o cursă, abia aştept să particip. În salină a fost frig, iar când ieşi de acolo, simţi puţin că te sufoci, dar îşi revii repede“, a povestit Bogdan pentru „Adevărul“.

Pe lângă premiile în bani, cei care au urcat pe podium au primit câte un trofeu realizat din bucăţi de sare aduse din salina de la Târgu Ocna.

Citeşte şi:

FOTO Zeci de mii de participanţi la festivalul organizat în amintirea lui „Roca“, cel care a lucrat pentru Klaus Iohannis în campania electorală