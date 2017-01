Dramele din spatele graţierii. Şoferul ucigaş al unui olimpic va fi eliberat. Părinte: „Sunt victimă a acestui proiect”

Uciderea din culpă, infracţiune întâlnită cel mai des în România în cazul accidentelor rutiere mortale, este una dintre infracţiunile pentru care, dacă proiectul privind graţierea va fi adoptat, pedepsele ar putea fi şterse cu buretele. Cutuma judiciară din România arată că multe dintre pedepsele acordate de judecători pentru aceste infracţiuni sunt sub cinci ani, multe cu suspendare, cuantum de pedeapsă pentru care cei care au ucis oameni nevinovaţi pe şosea pot scăpa de pedepse.



Ieşeanul Marius Boţolan este unul dintre românii care a trecut prin durerea pierderii unui copil. Un adolescent de 18 ani, olimpic, ucis în 2014 de un şofer care s-a urcat beat la volan şi care, din cauza stării de ebrietate, a ajuns cu maşina pe marginea unui drum din Iaşi şi l-a spulberat pe Cezar Boţolan. Şoferul criminal, Dan Trufin (61 de ani) a fost condamnat la 5 ani de închisoare şi se află şi în prezent în puşcărie. Dacă proiectul privind graţierea colectivă va intra în vigoare, el va fi pus de îndată în libertate, la fel ca şi alţi şoferi criminali aflaţi în situaţii juridice similare.

„E foarte frustrant”

Marius Boţolan ne-a spus ieri că a lecturat proiectul de graţiere însă că îi vine greu să îşi găsească vorbele pentru a-l putea comenta. În opinia sa nu doar că graţierea „criminalilor şoselelor” este nepotrivită, dar şi legislaţia actuală este prea blândă cu aceştia. „E foarte frustant, nu doar pentru mine, ci pentru orice cetăţean, să vadă cum alţii au comis infracţiuni şi nu le face nimeni nimic. La noi se găsesc tot felul de subterfugii pentru ca infractorii să nu plătească. În cazul uciderilor în culpă oricum se aplică de multe ori pedeapsa minimă, acum se mai dă şi graţiere”, ne-a spus Boţolan.



Cezar Boţolan, cel din dreapta, a fost ucis pe şosea de un şofer iresponsabil FOTO Facebook

Acesta este încrezător în forţa pe care societatea civilă ar putea-o avea în acest caz. Crede că o eventuală mobilizare a celor care sunt împotriva graţierii ar putea să îi determine pe guvernanţi să renunţe la graţiere.

Accidentul în urma căruia băiatul lui Boţolan a murit a avut loc pe 2 noiembrie 2014, atunci când olimpicul mergea alături de un prieten pe marginea unei şosele din Iaşi. Amicul lui Cezar Boţolan a sărit din faţa maşinii însă Cezar nu a mai avut nicio şansă, impactul violent provocându-i decesul. Şoferul (foto jos) avea o alcoolemie în sângă de 1,78 la mie.







Dan Trufin nu este singurul care ar putea scăpa în eventualitatea intrării în vigoare a legii graţierii. Petre Doboş, primarul comunei Răchiteni din judeţul Iaşi, judecat în prezent pentru un accident mortal în care victimă a fost un tânăr, ar putea beneficia şi el de graţiere, dacă eventuala sa pedeapsă va fi stabilită sub cinci ani. „Eu mă consider o victima a acestui proiect deoarece şi eu, ca mulţi concetăţeni, am pierdut pe cineva drag într-un accident rutier. În 2013 am pierdut un fiu de 27 de ani şi de atunci am dus o luptă inegală cu un om politic pe numele căruia s-a întocmit un dosar penal de ucidere din culpă. După ce s-a încercat tergiversarea cercetărilor penale din partea omului politic şi după multe contestaţii depuse de mine în cei patru ani de la comiterea accidentului, la Poliţie, Parchet şi Judecătorie voi rămâne cu un gust amar deoarece toate încercările mele de a demonstra vinovăţia acestui om au fost în van”, ne-a spus Vasile Macovei, tatăl tânărului care a murit în accidentul rutier în care a fost implicat Doboş.



Valentin Macovei a murit în urma unui accident în care a fost implicat un politician din Iaşi FOTO Adevărul



Unul dintre cele mai mediatizate accidente rutiere ce au avut loc în ultimul an în Iaşi a fost cel în care avocatul Iulian Gafon, de 32 de ani, a provocat decesul unui bărbat după ce s-a urcat beat la volan, fără permis, fără asigurare şi având permisul suspendat. Gafon este judecat în prezent pentru toate acestea infracţiuni iar o eventuală pedeapsă sub cinci ani ar putea intra sub incidenţa graţierii.