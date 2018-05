Din jurnalul unei adolescente care luptă cu cancerul: „Bucură-te că te-ai trezit dimineaţa şi nu uita să mulţumeşti”

Andreea Rodiana Fumu, o tânără în vârstă de 16 ani elevă în clasa a X-a la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Iaşi, a fost diagnosticată în 2018 cu sarcom pelvin, cu metastaze pulmonare şi osoase – o formă de cancer osos în stadiu avansat. Odată cu terapia dintr-o clinică din Viena, Austria, Rodiana a început să ţină un jurnal medical. În ultima relatare, ieşeanca le mulţumeşte celor care i-au sărit în ajutor şi-i îndeamnă să aprecieze lucrurile aparent banale din jur.

Andreea Rodiana Fumu urmează în prezent o schemă de tratament într-o clinică privată din Viena. În Iaşi, colegii şi prietenii Rodianei au început o campanie de strângere de fonduri pentru tratamentul fetei întrucât costurile acestuia depăşesc suma de 70.000 euro.

Eleva din Iaşi poate fi susţinută prin donaţii în conturile: RO66BTRLRONCRT0359194901 - cont RON; RO16BTRLEURCRT0359194901 - cont EURO; Titular cont: Fumu Carmen Maria (mama pacientei).

Mai jos, ultimul mesaj al Rodianei:

„Dragi prieteni, următoarea filă începe astăzi cu o zi din al şaselea ciclu de chimioterapie, cinci zile de bătaie în durerosul război pe care îl voi învinge, Cancerul.

Ca în fiecare foaie de jurnal, îmi exprim mulţumirile mele profunde faţă de voi, cei care citiţi, care contribuiţi la tratamentul meu şi asta vreau să fac şi acum.

Încă nu s-a terminat, sabia e încă pătată de sânge însă consider că armura cu care m-am îmbrăcat la începutul luptei este din ce în ce mai puternică atât datorită vouă cât şi rezultatelor încurajatoare. Am o veste: Fiind a şasea şedinţa de citostatice, am fost să examinăm evoluţia bolii printr-un PET CT şi RMN. Rezultatele au fost fost încurajatoare , însă este vizibil, încă sunt la început de drum, dat fiind faptul că este un pic cam devreme pentru o operaţie chirurgicală de extirpare a tumorii. Ştiu că Dumnezeu nu îmi va prelungi agonia şi sper că voi avea cât de curând răspunsul dorit. Îmi doresc şi voi crede în continuare în şansa mea de vindecare şi voi lupta pentru ea! Vreau să le arăt tururor că se poate, mai ales oamenilor care sunt în aceeaşi situaţie, că există şi viaţă după această boala şi că o poţi înfrânge cu credinţă în forţele tale şi ale Domnului. De asemenea, sper în continuare să-mi fiţi alături!

Zilele trec şi mă tot gândesc la casă, la verde, la soare, la frumos. Am avut o experienţa care prin banalitatea sa m-a făcut să înţeleg multe: bucuraţi-vă de fiecare picătură de apă căzută din cer, de fiecare firicel de iarbă, de fiecare prieten care îţi zâmbeşte la uşa ta, bucură-te ca te-ai trezit dimineaţa şi nu uita să mulţumeşti că eşti unde eşti şi că ţi-e bine. Astăzi e despre bucurie, despre voi, despre ce vreţi voi să fie”

