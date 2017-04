Cum a murit în faşă un festival la Iaşi. Reacţia publicului: „Cam penibil. Aţi creat nişte aşteptări degeaba“

Organizatorii festivalului Neverwas au anunţat anularea evenimentului la care trebuiau să ia parte Mando Diao, Alex Clare, My Baby, Wareika Live, Viţa de vie, OCS, Plastic Mermaids, The Kryptonite Sparks, Tourette Roulette, Pinholes, Cubul, The Wax Road, Inner. „Din păcate, suntem nevoiţi să vă anunţăm că festivalul pe care vi l-am promis nu va putea avea loc anul acesta. Am vrut să facem la Iaşi un eveniment aşa cum ne-am dorit mereu să avem, dar nu a fost posibil până acum. Neverwas a fost de la început o iniţiativă privată care a avut în spatele visului unui eveniment de trei zile şi trei nopţi, raţiuni de business, calcule, estimări şi griji“, au transmis organizatorii.



Motivul invocat de aceştia vizează faptul că exact cu o săptămână înainte este programat Afterhills, un alt festival aflat la prima ediţie, şi care şi-a prezentat invitaţii săptămâna trecută. „În acest moment, riscurile sunt prea mari pentru a putea continua. Acest festival a fost mereu o investiţie riscantă, la limită, un eveniment care nu avea cum să genereze de la prima ediţie profit, lucru pe care ni l-am asumat iniţial. Am gândit o primă ediţie care să crească un festival mare pentru viitor. Având în vedere faptul că în Iaşi se organizează un alt eveniment de 5 ori mai mare cu 5 zile înainte, riscurile au devenit prea mari pentru a le putea susţine“, au menţionat organizatorii.



Potrivit acestora, cei care au achiziţionat biletele, care erau 120 de lei bucata, vor primi banii înapoi. ƒ„Le cerem scuze celor care şi-au făcut planuri speranţe şi visuri din planurile, speranţele şi visurile noastre. Le mulţumim celor care ne-au fost alături de la anunţul iniţial - artişti, parteneri, sponsori, oameni care ne-au trimis gânduri bune sau mesaje entuziaste. Toţi cei care au achiziţionat bilete vor primi integral banii înapoi. Avem speranţa că vom avea cu toţii parte de evenimente frumoase care să ne aducă împreună. Le urăm succes celor care vor organiza anul acesta festivaluri pentru ieşeni şi ne vedem cu siguranţă acolo. Oamenii de aici merită şi vor avea evenimente aşa cum ne dorim cu toţii. Neverwas e doar un nume. It just wasn’t this time“, au încheiat organizatorii.

Concertele urmau să aibă loc la ferma Ezăreni, în apropierea municipiului Iaşi. Anunţul organizatorilor nu a rămas fără ecou pe reţelele de socializare, unde cei care aşteptau evenimentul şi-au scris nemulţumirea: „Cam penibil. Aţi creat nişte aşteptări din partea publicului degeaba, iar ceea ce s-a întâmplat denotă lipsă de profesionalism. Nu ma pricep la festivaluri, dar nu cred că prima ediţie se autofinanţează pe undeva în lumea asta, mai ales cu un asemenea lineup cam dubios. Sunt mulţi care visează tunuri şi succes pe termen scurt fară investiţii şi asumări de riscuri, aţi dovedit că vă număraţi printre ei. Profit fără bani investiţi upfront nu se face, iar a doua şansă nu va mai fi pentru aceşti «organizatori»".



