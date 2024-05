Legătura dintre Florian Coldea și Nicușor Dan, negată de edil, dar confirmată de general

Nicușor Dan a negat recent o posibilă legătură cu Florian Coldea, fost șef operativ al SRI, însă generalul în rezervă l-a contrazis, menționând că s-au văzut "de câteva ori".

Întrebat în cadrul unei conferințe de presă dacă are vreo legătură cu Florian Coldea, Nicușor Dan a avut un răspuns vehement: "Niciun fel (n.r de legătură)".

Pe de altă parte, într-o discuție cu Ion Cristoiu, Florian Coldea a afirmat că s-a văzut de câteva ori cu actualul edil.

"A zis că pe Nicușor Dan l-a văzut de câteva ori, spre exemplu", a relatat Ion Cirstoiu, după o discuție cu generalul în rezervă.

Afirmația lui Florian Coldea a venit în contextul unui apel public al lui Ion Cristoiu, în care jurnalistul îi solicita sa explice public acuzațiile de corupție care i se aduc. Ziarisul ar fi fost contactat de fostul șef militar al SRI, care i-ar fi relatat mai multe aspecte.

„Am vorbit, am reafirmat ideea de a-mi da un interviu, mi-a explicat că, așa cum a spus și în comunicat, în această perioadă nu poate, deoarece nu vrea să aibă ingerințe în justiție. Eu cred în continuare că are nevoie de un interviu. Faptul că m-a sunat înseamnă că are încredere și trebuie să aibă un jurnalist de încredere, ca mine, care nici să nu-l cânte, nici să nu-l înjure. Din 2017 domnia sa n-a dat niciun interviu. Ar trebui să dea un interviu despre mai multe lucruri care i s-au întâmplat, și cum a plecat el din SRI, și despre relația cu Ghiță, multe lucruri complicate.

Pe parcursul acestui dialog mi-am exprimat unele uimiri. Eu vă spun și vouă ce-am înțeles din acest dialog în legătură cu uimirile mele. Eu am plecat și plec de la premisa că un general de informații, care a condus SRI-ul timp de 12 ani, poate fi bandit, dar nu găinar. Ori în acest dosar este prezentat un Coldea de 2 lei. Am discutat chestiunea legată de prezența lui la UNTOLD în Dubai. Mi-a spus textual că s-a dus pentru că are o fată care e mare admiratoare a unuia care a cântat acolo și că, pentru ca ea să intre, pentru că e minoră, autoritățile din Dubai cereau prezența și cu accept scris a tatălui. Am discutat povestea cu Hideg și am înțeles că domnul acesta a umblat după el vreo 7 luni, prin prieteni comuni, și că l-a întâlnit când ieșea dintr-un restaurant. I-ar fi întins mâna lui Hideg și i-ar fi spus că știe despre cazul lui, Coldea susținând că are martor pe cel care l-a condus. O altă chestiune pe care am încercat să mi-o lămuresc este povestea cu acel domn Tocaci. Am înțeles din discuția cu domnul Coldea că pe ăla l-a văzut abia la audieri. Am rămas uimit. Coldea a mai spus că el, ca ofițer, are încredere în statul de drept român. Acesta a fost dialogul. I-am spus că i s-a creat această imagine că dumnealui conduce România. A zis: ‘Ori conduc România, și atunci sunt de neatins, inclusiv de DNA; ori n-o conduc, și atunci…’. Mi-a spus că nici nu știe despre o parte dintre personajele implicate. A zis că pe Nicușor Dan l-a văzut de câteva ori, spre exemplu", a povestit Ion Cirstoiu.

Legături care ridică semne de întrebare

Recent, Florian Coldea a fost pus sub control judiciar, pentru trafic de influență, alături de fostul șef al direcției juridice din SRI, Dumitru Dumbravă, și de avocatul Doru Trăilă, acuzațiile având legătură cu un contract de consultanță pentru obținerea unei decizii favorabile omului de afaceri Cătălin Hideg, care este și denunțător în acest caz.

Potrivit informațiilor din spațiul public, înainte de a fi desemnat premier, Ludovic Orban a fost angajat al avocatului Doru Trăilă, fostul soț al deputatei PNL Cristina Trăilă.

„Cred că salariul este confidențial. Un salariu decent și rezonabil. Oricum, de luni nu o să mai fiu angajat la această firmă privată (…) Întotdeauna, banii pe care i-am câştigat, i-am câştigat în relaţii cu firme private”, spunea Ludovic Orban la momentul respectiv, potrivit Gândul.ro.

Potrivit sursei citate, la acel moment, și Dumitru Dumbravă colabora cu societatea condusă de Doru Trăilă, ca expert anticorupție.

Informația este confirmată si de declarația de avere a fostului premier depusă în decembrie 2019, unde menționează că a încasat 9000 de lei anual de la firma S. C. P. Doru Trăia & Asociații (București, Sector 1, cal. Griviței nr. 54), pentru consultanță tehnică. Iar potrivit declarațiilor de avere depuse în aprilie și decembrie 2020, salariul lui Ludovic Orban la această companie crescuse de 10 ori, ajungând la 90.239 lei (net) anual.

În prezent, formațiunea înființată de Ludovic Orban după plecarea din PNL, Forța Dreptei, face parte, alături de USR și PMP, din Alianță Dreapta Unită, care îl susține pe Nicușor Dan pentru un nou mandat la primăria Capitalei.