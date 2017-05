Cine este noul secretar de stat de la Ministerul Dezvoltării: „Sper să nu fac Iaşiul de râs“

Pe lista celor 10 secretari de stat de la Ministerul Dezvoltării, de astăzi apare şi numele lui Mihail Doruş. Acesta a ocupat în ultimii 14 ani funcţia de director tehnic al companiei ApaVital SA din Iaşi. Doruş a declarat pentru Adevărul că va merge săptămâna viitoare la Bucureşti pentru a vedea care sunt procedurile de preluare a funcţiei şi că va exista o perioadă de acomodare cu noul statut.



„Nu ştiu încă de ce mă voi ocupa acolo, deoarece este un minister foarte mare. Sper să fie ceva pe partea de investiţii, să fie ceva la care mă pricep. Nu ştiu dacă mi-am dorit sau nu această funcţie, dar am ajuns la vârsta la care îţi dai seama că trebuie să te implici ca să funcţioneze ceva în ţara asta. Cu această funcţie am ocazia să fac o diferenţă în bine. Sper să nu fac Iaşiul de râs“, a declarat Mihail Doruş.



Nu este membru al vreunui partid politic şi este considerat un tehnocrat, fiind cel care a gestionat direct amplele proiecte de investiţii pe fonduri europene derulate de ApaVital prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013. „Am încredere în colegii de la Iaşi că vor duce mai departe noile proiecte pe bani europeni“, a transmis Doruş, societatea pregătind un proiect de 240 de milioane de euro pentru investiţii în cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare.



Mihail Doruş lucrează la ApaVital din 1995, iar din 2003 este director tehnic în această societate administrată public, una dintre cele mai performante din Moldova. Din februarie 2012 este preşedintele Consiliului de Administraţie de la ApaVital SA. Doruş este născut la Suceava, are doi copii şi a absolvit Facultatea de Construcţii din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi“. Este doctor în inginerie.



Potrivit declaraţiei de avere, noul secretat de stat deţine un teren agricol de 1,9 hectare, moştenit, la Timişeşti, în judeţul Neamţ. Imobile în Iaşi şi Vaslui, dar şi bijuterii şi tablouri, fără însă a menţiona valoarea. Este proprietarul unui VW Golf fabricat în 2008, iar cei mai mulţi bani i-a acumulat în conturi, depozite bancare şi fonduri de investiţii, peste 750.000 de lei. Totodată, a împrumutat o persoană fizică cu suma de 150.000 de lei, potrivit declaraţiei completate în mai 2016. Acelaşi document arată că directorul tehnic a avut un venit anul de la ApaVital de peste 300.000 de lei, ceea ce arată că venitul mediu lunar a fost în 2015 de 25.600 de lei.

