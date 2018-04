Virginitatea, cea mai preţioasă comoară a a medievalilor. Cum era „vândută“ şi ce trucuri foloseau femeile care o pierdeau

Fecioarele din Evul Mediu erau privite deseori ca fiinţe sfinte, cu o relaţie apropiată de divinitate şi cu putere ieşită din comun. Alteori erau râvnite de nobili sau considerate cele prăzi de război. Cei care le răpeau virginitatea tinerelor, cu forţa, riscau condamnări aspre, iar păstrarea fecioriei înainte de căsătorie era crucială. O serie de mărturii din secolele trecute oferă detalii neobişnuite despre modul în care strămoşii noştri din perioada medievală se raportau la virginitatea tinerelor.

Cum să înşeli aparenţele: capul plecat şi mersul drept

Modestia şi mersul drept erau calităţile după care se orientau medievalii, la prima vedere, în asupra fecioriei unor tinerei. „Se recunoşteau după ruşinea, modestia, frica, un mers fără cusur şi vorbire, aruncând ochii în jos înaintea oamenilor şi faptele oamenilor", informa cercetătoarea Kathleen Coyne Kelly, în cartea „Virginitatea şi testarea castităţii în Evul Mediu”. Aspectul exterior putea fi deseori înşelător, astfel că proba virginităţii „sângerarea după contactul sexual” era dovada supremă a acesteia.

Cum să te îmbogăţeşti din „vânzarea virginităţii”

Femeile necăsătorite care îşi pierdeau virginitatea, după ce au căzut victime farmecelor unor bărbaţi puteau primi compensaţii financiare de la aceştia, în timp ce bărbaţii nu „beneficiau” de acest drept, potrivit istoricilor care au cercetat perioada medievală. „Plăţile nu le ajutau să repare daunele suferite, pentru a deveni eligibile în căutarea unui mariaj respectabil, dar le furnizau o zestre respectabilă”, informa autoarea Sarah Salih, în volumul „Fecioare medievale”.

Cum să trişezi la testul virginităţii: o lipitoare era de ajutor

Mărturii din Evul Mediu prezentau „reţetele” prin care tinerele îşi puteau înşela iubiţii ascunzând faptul că nu mai erau fecioare. „Cu o zi înainte de noaptea nunţii, lăsaţi-o să pună o lipitoare, cu atenţie, pe labia ei, având grijă să nu alunece din greşeală. Atunci sângele va curge aici şi se va forma o crustă în acel loc. Datorită fluxului de sânge şi a canalului constrâns al vaginului, astfel, în actul sexual, falsa fecioară îl va înşela pe soţ”, era unul dintre sfaturile date tinerelor, în scrierile medievale citate de autoarea Kathleen Coyne Kelly. Un truc mai simplu era ca noaptea nunţii să fie pregătită chiar în momentul când soţia se afla la menstruaţie.

Cum erau pedepsiţi „răpitorii fecioarelor”

Cele mai vechi cărţi de legi din trecutul românilor, pravilele din vremea voievozilor Matei Basarab şi Vasile Lupu, îndrumau comunităţile să pedepsească aspru pe cei care atentau cu forţa la virginitatea femeilor. Îi numeau „răpitori” şi îi pedepseau cu moartea şi confiscarea averii. De moarte scăpau însă cei care răpeau femei cu o reputaţie rea. „Cel ce va răpi muiere curvă acela nu va fi certat nicicum”, arăta o pravilă din secolul al XVII-lea. Robii care violau fiicele stăpânilor lor primeau cele mai aspre pedepse. „Să-l ardză în foc de viu, iară de va fi fost cu voia fetei, să-i facă moarte şi ei”.

Cum să testezi virginitatea femeilor

În lipsa medicilor, cel mai simplu test aplicat tinerelor faţă de care viitorii soţi îşi doreasu să se convingă că sunt fecioare implica examinarea urinei. O fecioară „va urina cu un şuierat subtil care durează mai mult decât al unui băiat mic", informa Kathleen Kelly, autoarea volumului „Performing virginity and testing chastity in the Midle Ages”. Alte teste relatate de autorii medievali aveau inspiraţie mitică. Se spunea că fecioarele zeiţei Vesta a romanilor puteau căra apă luată din Tibru cu sita. „Dacă o femeie necinstită vine la fântână să se spele pe mâini, iar apa va urma şi se va face roşie ca sângele”, arăta o altă scriere medievală. Durerea resimţită în timpul actului sexual era, de asemenea, o dovadă a virginităţii femeii.

