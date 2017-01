Cele mai stranii întâmplări cu animale: vulpea care îi întâmpină pe turişti în Retezat, câinele salvat de la sinucidere

O serie de întâmplări neobişnuite petrecute în judeţul Hunedoara ar putea fi povestite ca fabule, pentru că eroii lor au venit din lumea necuvântătoarelor.

Zilele trecute, pompierii deveni au intervenit la o salvare mai puţin obişnuită, a unor lebede de pe o baltă îngheţată, de la periferia Devei. Un iubitor de animale, care a avut grijă şi a hrănit lebedele de pe lac încă din toamnă, a sesizat faptul că acestea au fost afectate de ger şi erau în pericol să fie atacate de vulpile care ajung la ele pe gheaţă. La locul indicat s-a deplasat un echipaj de pompieri cu o autospecială şi o barcă.

„Misiunea de salvare a lebedelor nu a fost lipsită de pericole deoarece gheaţa, pe care au înaintat pompierii, era destul de fragilă. O parte din drumul până la păsările aflate în primejdie a fost parcursă cu barcă. Lebedele s-au lăsat prinse destul de greu, însă până la urmă au fost aduse în siguranţă la mal”, relata Anemona Doda, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara. Cele două lebede salvate de pe lacul îngheţat au intrat în grija unei asociaţii de protecţie a animalelor din Deva urmând să fie eliberate în mediul loc natural. Cei care le au în grijă au relatat că ele formează pe viaţă un cuplu şi că este foaret posibil să fi avut pui, pe balta de care nu au vrut să se despartă.

Caprele negre din Cheile Jieţului

Laurenţiu Vasile Sorin, un localnic din Petrila pasionat de drumeţii, a devenit un oaspete obişnuit în tărâmul caprelor negre de la marginea oraşului din Valea Jiului. Deseori, spune Laurenţiu, în călătoriile sale spre Cheile Jieţului, s-a apropiat la doar câţiva metri de animalele sălbatice care cutreieră pădurea în căutarea hranei şi care nu ezistă să traverseze curţile şi livezile gospodăriilor din Ţinutul Momârlanilor. O pereche de capre negre i-a atras atenţia pin faptul că nu s-au speriat de prezenţa sa.„Le văd aproape zilnic şi cred că au ajuns să mă cunoască. Eu le cunosc habitatul şi mă bucur că am norocul să le întâlnesc. Sunt minunate”, spune Laurenţiu Sorin Vasile.

Caprele negre se hrănesc cu iarbă, frunze ale arborilor şi arbuştilor, licheni şi ciuperci. O mare parte a zilei sunt nevoite să pască şi să rumege, a adăugat acesta. În ultimele săptămâni, fostul mineri din Petrila le-a făcut zeci de fotografii şi le-a filmat, iar uneori caprele negre nu au dat semne că le este teamă de el. Nu doar caprele negre ocupă teritoriul din vecinătatea Petrilei. Lupii, cerbii şi urşii au lăsat urme în apropierea gospodăriilor momârlanilor, care însă nu se tem de prezenţa lor.

Vulpea prietenoasă din Retezat

Cea mai prietenoasă vulpe din Retezat trăieşte în vecinătatea Lacului Bucura, într-o vizuină aflată la peste 2.000 de metri altitudine, un loc pe care, iarna, puţini turişti îl vizitează. Cei care urcă spre lacul glaciar înconjurat de vârfurile masivului Retezat au şanse mari să fie întâmpinaţi de Bella, animalul sălbatic ce nu ezită să îşi arate afecţiunea faţă de oamenii muntelui. Emil Paco, un hunedorean pasionat de drumeţiile montane, a ajuns pe malul lacului îngheţat şi a realizat câteva filmuleţe în care arată cum a decurs întâlnirea neobişnuită cu vulpea. Bella s-a apropiat repede de călătorul din Retezat, iar Emil a împărţit proviziile cu ea: o porţie de pateu pe care vulpea a înhăţat-o imediat.

„Îşi are vizuina în apropierea Refugiului Salvamont de la Lacul Bucura, din Retezat, şi este foarte prietenoasă cu turiştii care ajung în zonă, pentru că ştie că primeşte de mâncare”, a povestit hunedoreanul. Şi alţi călători în Retezat au întâlnit-o pe Bella şi au rămas impresionaţi de afecţiunea pe care aceasta le-a arătat-o. „Stă la cinci – zece metri de tine, în fund, ca şi un căţel, şi aşteaptă să îi dai mâncare sau să o chemi. Este periculos să o atingi, pentru că e un animal sălbatic”, a relatat Lucian Ignat, unul dintre cei care au întâlnit-o. De doi ani, vulpea Bella poate fi văzută în preajma Lacului Bucura, iar uneori îi urmează pe turişti pe traseele montane.

Căprioara salvată

O poveste emoţionantă l-a avut în prim plan pe antrenorul de box Ilie Captari şi o căprioară pe care acesta a găsit-o pe marginea drumului de întoarcere de la Mănăstirea Prislop. În seara din iulie 2016 în care a salvat de la moarte animalul, a avut parte de o mulţime de ghinioane.

„În pădurea de pe Dealul Silvaşului am zărit căprioară pe partea stângă a sensului meu de mers. După ce am trecut prin dreptul ei şi am văzut că nu se ridică, am oprit maşina şi am coborât din ea. Căprioara a dat să fugă, dar nu a reuşit sa facă prea mulţi paşi, pentru ca avea piciorul drept din faţă rupt. De asemenea, era lovită la cap şi la piept. Am pus căprioara rănită grav într-o plasă, gândindu-mă ce pot face să o ajut. Mai întâi, am sunat la 112. Cei de la Serviciul de Urgenţă m-au chestionat, în timp ce mă deplasam cu maşina, până am ajuns în Hunedoara”, a povestit Ilie Captari. În Hunedoara, antrenorul de box şi căprioara rănită s-au prezentat la sediul Poliţiei. Ilie Captari a povestit că angajaţii de la Poliţie au fost luaţi prin surprindere. Nu au ştiut cum să îl ajute. Bărbatul a plecat cu căprioara rănită în plasă la o Policlinică veterinară din Deva. Medicii veterinari i-au făcut căprioarei trei injecţii, pentru a-i opri sângerarea şi durerile. Apoi, Ilie Captari a luat animalul şi s-a îndreptat cu el spre Grădina Zoologică din Hunedoara. La marginea grădinii roţile maşinii s-au blocat într-un şanţ, iar afară ploua cu găleata. Ilie Captari a luat căprioara rănită în braţe şi a vrut să o predea la Zoo, însă între timp cei de la Poliţie l-au sunat să o ducă la sediu. În final, căprioara a fost predată Fondului de Vânătoare din Haţeg. Antrenorul s-a întors după maşina sa, dar a făcut pană la una dintre roţi, în timp ce încerca iasă cu autoturismul din şanţ. „Sper că acel pui de căprioară pe care am încercat să îl salvez să fi supravieţuit”, relata Ilie Captari.

Un Husky erou

Un bărbat a fost salvat de propriul câine după trei zile petrecute într-o râpă în care s-a prăbuşit, rămânând în stare de inconştienţă. Câinele Husky a rămas lângă el, l-a păzit şi a aşteptat ca prin zonă să treacă oameni pentru a-i alerta cu privire la stăpânul său. Salvamontiştii din Parâng (Petroşani) şi jandarmii din Petroşani au i-au acordat sprijin localnicului de 62 de ani, a cărei dispariţie din luna octombrie 2016, fusese semnalată cu trei zile mai devreme. Bărbatul plecase la cules de măceşe, într-o pădure din zona Brădet, de la marginea municipiului, însoţit de câinele său de rasa Husky. A alunecat şi s-a prăbuşit în râpă, rănindu-se grav. Câinele său Husky a rămas lângă el în tot cele trei zile şi două nopţi, în care temperatura minimă s-a apropiat de 0 grade Celsius. Întâmplarea a făcut ca prin apropiere să treacă două femei. Nu l-au văzut pe bărbatul prăbuşit, în schimb, au fost simţite de câinele Husky, care a lătrat şi le-a anunţat de prezenţa stăpânului său. Bărbatul a fost preluat de echipajul Salvamont, din zona greu accesibilă, şi în cele din urmă a fost transportat la spitalul din Petroşani, pentru a primi îngrijire.

Câinele salvat de la sinucidere

Nu doar câinii au fost eroii salvatori ai unor poveşti emoţionante, dar şi oamenii care i-au salvat. Un astfeld e caz s-a petrecut în luna februarie, când pompierii au intervenit pentru a salva un câine ciobănesc de pe acoperişul unei clădiri dezafectate din Orăştie. „Când au ajuns pe clădire pompierii au constatat că patrupedul se afla pe marginea, destul de îngustă, a imobilului. Pompierii au câştigat încrederea câinelui, ce pare a fi din rasa ciobănesc bucovinean, iar animalul s-a lăsat prins. Au coborât câinele cele trei etaje ale clădirii însă, din păcate, la parter nu l-a aşteptat vreun stăpân”, relata Anemona Doda, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara.

Baloo, vedeta staţiunii Straja

Cel mai răsfăţat personaj din staţiunea montantă Straja, ursul Baloo, va împlini în curând 17 ani. Baloo trăieşte într-un ţarc de câteva sute de metri pătraţi, amenajat în apropierea pârtiilor din Straja, iar cabanierii susţin că a purtat noroc staţiunii. Povestea ursului Baloo a început în anul 2000, pe vremea când, fiind doar un pui, a fost găsit de vânători în pădurile Parângului, în zona Polatişte.

„A fost găsit în stare de inconştienţă, înfometat şi pierdut de familie. Ursuleţul a fost adus în Petroşani, unde i s-au pus perfuzii, până când s-a însănătoşit“, relata omul de afaceri Emil Părău, cel care a avut grijă în ultimii ani de Baloo. O vreme ursul a stat în gazdă la mai multe familii, care l-au îngrijit şi l-au îndrăgit. Când a mai crescut nu a mai putut fi găzduit într-un aparatament de bloc, ursuleţul a fost adus la Straja. A primit numele Baloo, după celebrul personaj animat din „Cartea Junglei“, potrivit omului de afaceri Emil Părău. Cabanierii din Staţiunea Straja povestesc că la începutul anilor 2000, când Baloo era încă pui, era lăsat să se joace la marginea pădurii şi pârtiei, împreună cu o căprioară, dar şi cu alţi doi ursuleţi. Cei care vin de mai mulţi ani la Straja îşi amintesc vremurile în care gaşca de ursuleţi umbla liberă prin staţiune, făcând o mulţime de năzbâtii. Baloo a rămas singurul locatar al unui ţarc de 1.200 de metri pătraţi, dotat cu bazin şi bine împrejmuit. Aici este bine îngrijit şi trăieşte în condiţii mult mai bune decât i se pot oferi acestor animale în orice altă rezervaţie din România, relata Emil Părău.

Vă recomandăm şi:

VIDEO Raiul caprelor negre în imagini de poveste. Cele mai prietenoase animale care cutreieră Ţinutul Momârlanilor

O pereche de capre negre a devenit atracţia principală a Cheilor Jieţului, locul din Ţinutul Momârlanilor unde animalele sălbatice par să nu se teamă de prezenţa localnicilor. Un hunedorean a reuşit să se aproprie la doar câţiva metri de caprele negre care scormoneau zăpada, în căutarea mâncării.

Trei căprioare care trebuiau aduse la Zoo Hunedoara au ajuns în ceaun. Un angajat al grădinii este anchetat penal

O femeie din Rapoltu Mare a reclamat la Poliţie că a fost înşelată de un angajat al Grădinii Zoologice din Hunedoara. Tânăra de 31 de ani i-a predat acestuia doi căpriori, pe care bărbatul i-a promis că îi va aduce la Zoo, însă animalele au fost sacrificate şi preparate. La fel s-a procedat şi cu o altă căprioară.

Bella, vulpea care se crede câine şi îi păzeşte pe turişti în Retezat. Imagini inedite din zona Lacului Bucura

Turiştii care ajung în zona Lacului Bucura din Masivul Retezat au toate şansele să întâlnească o vulpe mai puţin obişnuită. De peste doi ani, Bella îi întâmpină pe călătorii care îşi aşază tabăra pe malul lacului şi le arată prietenia în speranţa că va fi recompensată cu mâncare.

Locurile de vis unde animalele sălbatice umblă prin curţile localnicilor. Cum arată iarna în Ţinutul Momârlanilor

Locuitorii satelor de momârlani din vecinătatea Petrilei trăiesc printre animalele sălbatice. În aşezările de munte, înconjurate de peisaje impresionante, odată cu venirea iernii, cerbii, caprele negre, urşii şi lupii se apropie fără teamă de casele oamenilor.