Apocalipsa în „profeţiile“ marilor duhovnici români: „Va lua ţara foc de la Prislop. 12 luni de libertate şi vine urgia“

O serie de „profeţii” atribuite unor duhovnici ca Arsenie Boca, Ilie Cleopa şi Iustin Pârvu au rămas celebre pentru imaginea sumbră în care acestea înfăţişau viitorul.

Arsenie Boca: „Se va ridica de la răsărit un popor fără cruce”

Potrivit relatărilor unor măicuţe, Arsenie Boca ar fi prezis sfârşitul lumii, astfel: „Într-o parte de lume vor fi războaie, în altă parte cutremure, în alta înecări, vor fi accidente peste accidente, vor fi boli necunoscute şi fără leac. Părintele Arsenie Boca, prin anii 1945–1946, ne-a tălmăcit din Biblie de la Apocalipsă, că se va ridica de la răsărit un popor fără cruce, va bântui casele oamenilor, le va dărâma, le va nimici, se va călca om pe om, se va mânca din carne de om şi se va bea sânge de om. Cine va rămâne din războiul ăsta va fi ales ca grâul din pleavă”, informau călugăriţele, citate într-un volum de mărturii despre Arsenie Boca. De asemenea, înainte de a muri, Arsenie Boca ar fi rostit cuvintele: „Va lua ţara foc de la Prislop”, mănăstirea unde se află mormântul său, devenit loc de pelerinaj pentru zeci de mii de oameni.

Ilie Cleopa şi războiul neutronic

Duhovnicului Ilie Cleopa, de la Mănăstirea Sihăstria din judeţul Neamţ, i-au fost atribuite, de asemenea, profeţii cutremurătoare. Lumea se va sfârşi, ar fi spus acesta, în urma unui război neutronic. „Nu vor vătăma copacii, nici florile, nici răsadurile şi nici ierburile. Ci numai pe oameni cinci luni de zile îi va vătăma. Atât o să dureze războiul neutronic. Cinci luni de zile n-ai să te poţi păzi nici în casă, nici în beci, nici în apă, nicăieri, nicăieri. Unde te-a ajuns… distruge. Asta-i bomba cu neutroni. Toate-s scrise, fraţii mei. Şi Mântuitorul a spus: Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Noi suntem cei de pe urmă!”, mărturisea Ilie Cleopa.

Iustin Pârvu şi venirea urgiei

Duhovnicul Iustin Pârvu a slujit la Mănăstirea Petru Vodă din judeţul Neamţ şi a avut o notorietate uriaşă. Iustin Pârvu a murit în anl 2013, însă potrivit apropiaţilor săi, cu doar 5 zile înainte de moarte ar fi prevestit urgia asupra poporului român: „12 luni de libertate şi vine urgia”, ar fi spus fostul călugăr. „Dragii mei, eu nu spun că acum sau mai târziu începe sau nu războiul, pentru că, de altfel, creştinul trebuie să fie mereu pregătit pentru sfârşitul său”, ar fi fost un alt sfat al călugărului.

Ilarion Argatu

Ilarion Argatu (1913 - 1999), fost duhovnic la Mănăstirea Cernica, ar fi avut o viziune în care oraşul Bucureşti se afla sub dărâmături, pustiu de oameni şi de animale. „Am văzut o jumătate de Bucureşti sub dărâmături şi jumătate în picioare, dar pustiu şi gol, fără oameni. Pe străzi erau maşini de tot felul, care mai de care mai frumoase, mai luxoase, dar fără oameni. Puteai să-ţi alegi pe care voiai. Nimeni nu era şi nimănui nu-i trebuiau. Am văzut oraşe şi sate pustii, câmpii verzi, dar pustii. Am intrat într-o casă, să mă dumiresc, dacă este cineva acasă. Nimeni. Pe aragaz, încă mai fierbea ceaunul cu mămăliguţă, masa era aranjată. Jos, lângă aragaz, un şorţ şi haine femeieşti, semn că a prins-o moartea pe gospodină făcând mâncare, iar pe scaune şi spătar, haine bărbăteşti şi femeieşti, semn că stăteau la masă. M-am mirat şi eram stupefiat de acea linişte ca de mormânt şi de acel pustiu. Am văzut până în Rusia. Până la Moscova, nu ştiu dacă or fi fost şapte oameni pe care i-am întâlnit şi aceia erau îmbrăcaţi în haine albe. Pe aici, locurile erau arse, de parcă ar fi dat cineva foc la munţi şi la câmpii, şi clădiri dărâmate ca la cutremur”, relata duhovnicul în cartea „486 de răspunsuri duhovniceşti la întrebările credincioşilor, ale Părintelui Arhimandrit Ilarion Argatu”.

Vă recomandăm şi:

Zece învăţături ale părintelui Arsenie Boca despre ispită: "Avem sămânţa ei în noi din cauza poftei trupeşti în care am fost zămisliţi"

Au trecut mai bine de 25 de ani de la moartea părintelui Arsenie Boca, iar între timp duhovnicul a devenit un adevărat fenomen al ortodoxiei. Pelerinaje impresionante au loc în fiecare sfârşit de săptămână la mănăstirea Prislop, unde se află locul său de veci, iar învăţăturile sale au ajuns la fel cunoscute ca personalitatea sa. Unele dintre ele au menirea să îi ajute pe oameni să nu cadă pradă ispitelor.

Zece profeţii ale părintelui Arsenie Boca: moartea Ceauşeştilor, vărsarea de sânge de la Revoluţie, cutremure şi năpaste

Arsenie Boca, duhovnicul intrat în rândul marilor personalităţi ale ortodoxiei româneşti, ar fi prevestit că preşedintele comunist Nicolae Ceauşescu va muri în ziua de Crăciun a anului 1989. Profeţiile părintelui sunt susţinute de foştii săi apropiaţi şi de cei care l-au cunoscut, iar li se adaugă alte prorociri despre sfârşitul comunismului, războaie şi viitorul României.

Părintele Arsenie Boca şi cele zece mari învăţături despre taina rugăciunii. Care era cea mai cunoscută rugăciune pe care o rostea dimineaţa Sfântul Ardealului

Părintele Arsenie Boca a lăsat posterităţii o moştenire spirituală impresionantă, iar vorbele sale despre credinţă, rugăciune şi milostenie sunt preţuite de milioane de români, dovadă fiind mulţimile de pelerini care vin să să se roage la mormântul său de la Mănăstirea Prislop. Cea mai cunoscută rugăciune a părintelui este cea pe care acesta obişnuia să o rostească dimineaţa.