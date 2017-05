VIDEO Scene halucinante: traficul rutier, blocat de o femeie care a traversat strada de sute de ori fără oprire

Scene halucinante în plin centrul oraşului Galaţi, în cursul acestei săptămâni. O femeie ce părea disperată să ajungă undeva a perturbat minute în şir traficul în una dintre intersecţiile importante ale urbei (pe bulevardul Brăilei, în zona „Trei Star”), după ce s-a apucat să traverseze strada înainte şi înapoi, de mai multe ori, pe trecerea de pietoni, atât pe culoarea verde a semaforului, cât şi pe roşu.

Potrivit martorilor, femeia s-a dovedit impasibilă la traficul intens, la scrâşnetele frânelor puse brusc, la corul de claxoane şi la apostrofările şoferilor, continuând să alerge de pe o parte pe alta a străzii, ca şi cum avea un lucru foarte important de făcut.

„Nici nu am ştiut cum să reacţionez. Mai întâi am filmat-o şi am încercat să-i zic să nu mai alerge pe stradă, că ar putea să fie lovită de o maşină. Mi-am dat însă seama că femeia nu prea înţelege ce-i spun, aşa că am sunat la 112, pentru că, în mod evident, era nevoie de intervenţia medicilor şi poliţiştilor”, ne-a declarat unul dintre martorii la incident.

Incidentul a fost rezolvat după sosirea poliţiştilor, care au dus-o pe femeie la spital pentru investigaţii medicale, prilej cu care s-a descoperit că se află în evidenţe cu mai multe afecţiuni psihice cronice şi că fost internată în repetate rânduri la psihiatrie.

Pacienta are un dicernământ diminuat şi, în timpul crizelor provocate de o tulburare obsesiv-compulsivă, are tot fel de manifestări bizare. Fie închide şi deschide uşa de sute de ori, fie se aşeză şi se ridică de pe scaun mecanic, zeci de minute la rând, fie, aşa cum s-a întâmplat zilele trecute, traversează la nesfârşit strada.

„Astfel de probleme sunt foarte greu de ţinut sub control dacă sunt asociate şi cu alte afecţiuni psihice. În esenţă, familia are un rol determinant în amelioarea simptomelor, dat fiind că tulburarea obsesiv-convulsivă are în majoritatea cazurilor un factor declanşator, care trebuie evitat”, ne-a lămurit psihologul Radu Dumitrescu.

Persoana în cauză nu este la primul incident de acest fel. În ultimii doi ani, a mai fost recuperată de pe stradă şi dusă la spital (de unde a fost preluată de familiei) de cel puţin trei ori, motiv pentru care oamenii legii au sesizat Primăria Galaţi în vederea găsirii unei soluţii de instituţionalizare.

