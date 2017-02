Trei crime bizare care au îngrozit România. Toate conţin detalii terifiante, care amintesc de ritualurile păgâne

Din cele mai vechi timpuri, crima a provocat groază şi a stârnit reacţia fermă a comunităţii împotriva criminalilor. Cu toate că măsurile contra celor vinovaţi de omor au fost mai mereu extreme (legile moderne sunt mult mai blânde decât cele din vechime, care pedepseau, fără excepţie, moartea cu moarte), crimele nu au dispărut nicodată.

Ba chiar, uneori, au căpătat aspect ritualic, de parcă ucigaşul ar fi vrut (sau chiar a vrut) să transmită celorlalţi un mesaj. Psihologii spun că omorul este, întotdeauna, efectul fanteziei unei minţi bolnave, iar modul de operare mai mult sau mai puţin bizar indică, de fapt, doar cât de gravă este boala mintală de care suferă făptuitorul.

Plecând de la aceste considerente, în articolul de faţă vom aborda cazurile a trei crime ritualice care au îngrozit România, toate petrecându-se, în ultimele decenii, în oraşul-port Galaţi.

Crima care a numit un cartier

Crima oribilă care a dat numele unei zone din Galaţi („Două babe”) este un exemplu relevant de infracţiune cu scenariu ilogic. Totul s-a întâmplat acum aproape patru decenii, în partea de vest a cartierului IC Frimu, unde în acea vreme erau doar case, care au fost demolat acum trei decenii pentru a face loc pentru sute de blocuri.

Dublul omor cu aspecte sadice nemaiîntâlnite petrecut în una dintre casele cartierului (pe fosta stradă Gladiolelor, actualmente strada Călugăreni) i-a îngrozit până şi pe miliţienii şi pe procurorii criminalişti care au inspectat scena crimei.

În dimineaţa zilei de 28 mai 1980, Marin Grigoriu, nepotul uneia dintre victime, a venit în vizită la mătuşa sa, dar a găsit poarta ferecată. Un lucru destul de ciudat pentru că aceasta ţinea în mod normal poarta descuiată. A sărit gardul şi a intrat în casă. Atunci a văzut grozăvia: şi-a găsit întâi mătuşa moartă şi dezbrăcată complet, într-o baltă de sânge.





Cel două femei ucise (în dreapta imaginii) FOTO arhiva familiei Grigoriu

„Două femei, Aneta şi Elisabeta Vasiliu, mama şi fiică, zăceau fără suflare, pline de sânge, cu urme de muşcături în jurul gurii, cu tăieturi pe sâni şi un topor lângă ele. Un alt lucru care i-a cutremurat pe anchetatori a fost faptul că una dintre victime, femeia mai tânără, care era şi mătuşa mea, avea părţi din intestine pe faţă”, povesteşte pentru „Adevărul“ Marin Grigoriu.

Iniţial s-a bănuit că ar fi intestine de pasăre dar, până la urmă, s-a dovedit era chiar de intestinul gros al femeii. Mai mult, în abdomenul Anetei au găsit un săpun.

Pe lângă faptul că a suferit un adevărat şoc când şi-a văzut rudele căsăpite, omul s-a ales şi cu calitatea de principal suspect al crimelor.

„Ancheta a început imediat, dar a durat mult. Am fost pus pe drumuri zi de zi, la Miliţie. Se ajunsese în situaţia în care eu eram cel bănuit de fapta asta nenorocită. Încercau să se găsească tot felul de legături între mine şi omor. Acum îmi dau seama că am făcut foarte bine că am ieşit imediat din casă şi am fugit la rudele mele. Dacă mai stăteam un pic şi lăsam urme acolo, mă puteau acuza”, îşi aminteşte Marin Grigoriu.

Făptaşul a fost prins cu greu. Anchetatorii l-au prins pe criminal abia dupa 11 luni de căutari, după ce acesta a mai intrat peste alte două bătrâne din zonă. Autorul crimelor, un tânăr pe atunci de 26 de ani, a fost condamnat la detenţie pe viaţă, după ce şi-a recunoscut cu nonşalanţă faptele bizare, argumentând că aşa a simţit că trebuie să facă în acel moment.

Raportul psihologic, consemnează, de altfel, că ucigaşul suferea de tulburări de personalitate frecvente, cu înclinaţii spre sadism şi relaţii sexuale violente. Însă nici măcar psihologii n-au putut desluşi de ce criminalul a scos intestinul femeii şi i l-a aşezat pe faţă.

Crimă din gelozie, cu final terifiant

Un omor la fel de bizar, cu aer ritualic, a avut loc în toamna anului 1956 în zona debarcaderului de la Galaţi. În zorii unei zile ceţoase de noiembrie, pe malul Dunării a fost găsit corpul mutilat al unei fete de 17 ani. Bizar este că victima avea amputat braţul stâng, care-i fusese introdus parţial în vagin.

Descoperirea ucigaşului nu a fost deloc o formalitate. De fapt, nimeni nu a fost condamnat vreodată pentru crimă, autorul fiind identificat atipic, în urma mărturiei unui preot căruia criminalul i se destăinuise, 20 de ani mai târziu, pe patul de moarte.

Vechiul debarcader al Galaţiului SURSA FOTO BVAU Galaţi

Potrivit celor consemnate la vremea respectivă de către anchetatorii care au consemnat depoziţia preotului, ucigaşul era chiar iubitul fetei, care o omorâse într-un acces de gelozie. O atacase cu o secure, iar lovitura i-a secţionat pur şi simplu mâna, după care, mânat de nebunia momentului, bărbatul a încercat să introducă membrul amputat în vaginul fetei, chipurile ca o pedeapsă pentru infidelitate.

„Uneori, gelozia este cea mai urâtă formă de nebunie. Dacă o criză de gelozie vine pe fondul unei afecţiuni psihice, fi ea şi minoră, atunci efectele pot fi catastrofale şi de o bizarerie care poate îngrozi mai mult decât crima în sine”, explică psihologul Ştefan Palade.

Ucigaşa a cinci copii

Un alt caz şocant s-a întâmplat în urmă cu patru decenii în mahalaua insalubră de la marginea de vest a Galaţiului (în apropiere de actualul talcioc).

Organele de cercetare penală au fost alertate de faptul că în curtea unei magherniţe construite ilegal din chirpici şi resturi din demolări ar fi scandal mare, după ce toţi cei cinci copii ai unei familii care locuia acolo au fost găsiţi morţi.

Iniţial, s-a crezut că minorii (care avea vârste între doi şi 11 ani) ar fi murit din cauza intoxicaţiei cu dioxid de carbon de la o sobă defectă, însă faptul că mama acestora, care dormea în aceeaşi cameră, era în viaţă, i-a făcut pe anchetatori să extindă investigaţia.

Ulterior, autopsia a arătat că toţi cei cinci copii fuseseră otrăviţi cu o substanţă folosită pentru deratizare, iar prima variantă a fost cea a accidentului, după ipoteza că micuţii ar fi crezut că respectivele doze ar fi fost bomboane, dat fiind că semănau la formă şi culoare cu bomboanele mentolate cunoscute sub denumirea de „mentosan”.

Surpriza avea să fie însă imensă în momentul în care mama copiilor a fost luată la interogatoriu şi a recunoscut că, de fapt, ea şi-a ucis copiii, punându-le otravă în ceai. Femeia a argumentat că i s-a arătat Fecioara Maria în somn, care i-a cerut să-şi ucidă pruncii pentru că ar fi instrumentele Satanei.Ulterior, criminala şi-a luat zilele, în penitenciarul Târgşor, unde fusese condamnată la detenţie pe viaţă.

