Predicţia „gardianului cibernetic“ al marilor companii. „Firmele vor da bani grei unor persoane care le-au găsit o vulnerabilitate“

Octavian Guzu (21 de ani), student în anul III la Facultatea de Automatică şi Calculatoare din cadrul Universităţii Politehnice Bucureşti, a devenit pasionat de informatică târziu, în clasa a XII-a, iar de atunci, în decurs de trei ani şi jumătate, a învăţat permanent şi a progresat continuu, ajungând la un nivel la care alţi tineri cu pasiuni similare doar visează.

Octavian a devenit cunoscut la nivel naţional prin participarea la o serie de concursuri în domeniul IT, care au reprezentat, de fapt, provocări pentru că tânărul informatician a trebuit să se adapteze într-un timp extrem de limitat la tehnologii cu care nu a mai lucrat până atunci. Competiţiile de genul hackathon sunt organizate de structuri studenţeşti sau companii şi ele se bazează pe inovaţie. „Pentru că timpul este scurt la aceste concursuri, 24 sau 48 de ore, mergem în echipe. Din echipa mea fac parte alţi trei colegi de la facultate“, ne explică studentul.

Metoda de lucru la hackatoane este simplă. Octavian şi colegii săi organizează un brainstorming, în urma căruia soluţia se construieşte practic din părerile tuturor, iar fiecare îşi alege pe ce zonă a proiectului să lucreze pentru finalizarea lui. Un mare avantaj este că tânărul şi prietenii lui au un program, prin intermediul căruia pot lucra simultan la acelaşi proiect, dar pe părţi diferite ale acestuia. În decembrie 2016, studentul şi echipa lui şi-au adjudecat premiul I la un concurs organizat de eMAG, cu o problemă cu care compania se confrunta.

„Pentru că firma le permite şi altor comercianţi să vândă produse pe site-ul lor, apare problema duplicatelor, în sensul în care, într-o perioadă de reduceri, cum ar fi «Black Friday», dacă fiecare îşi pune pe site un telefon la un anumit preţ, este posibil ca un user care îşi caută un telefon să-l găsească în mai multe anunţuri, dar la preţuri diferite. Noi am primit o parte din baza de date cu produsele de pe eMAG şi a trebuit să găsim produsele duplicate, adică produsele identice, dar care aveau preţuri diferite. Pentru o persoană este uşor să facă această diferenţă, dar pentru o bază de date cu sute de mii de produse, este mai greu şi atunci această etapă trebuia automatizată. La fel de important a fost şi numărul de produse greşit identificate. Noi, în 24 de ore, am venit cu o soluţie care are o acurateţe destul de bună, undeva la peste 70%. Ei au calculat acurateţea algoritmului pe care l-am creat cu colegii mei şi pe baza procentajului au stabilit câştigătorul“, punctează Octavian.

Specialist în securitate cibernetică

Tânărul a câştigat recent premiul I şi la un concurs organizat de Facultatea de Matematică şi Informatică din Bucureşti în parteneriat cu Microsoft România. Experienţa hackatoanelor este un lucru extraordinar pentru studentul din Galaţi din perspectiva unui programator pentru că, în doar o zi, trebuie să finalizeze un proiect cu care nu a mai avut deloc tangenţă până atunci. La finalul acestor competiţii, rămân experienţa şi informaţiile obţinute într-un interval extrem de scurt de timp, care în mod normal ar putea fi acumulate în săptămâni sau luni de zile de documentări şi teste.

Ideile cu care vin tinerii le aparţin în totalitate, având drept de autor asupra lor şi implicit posibilitatea de a le vinde oricând şi oricui doresc. Octavian şi colegii lui merg însă mai departe şi continuă pe cont propriu analizele pe ideile cu care participă la concursuri, care se concretizează în final în programe prin care rezolvă diverse probleme informatice.





Octavian în timpul unei prezentări în faţa juriului, la un hackathon FOTO Octavian Guzu

Şi asta nu e tot. Octavian şi colegii lui s-au specializat şi pe un alt gen de concurs, intitulat „capture the flag“, care este, de fapt, o provocare de securitate cibernetică. Participanţii primesc o serie de aplicaţii, cum ar fi site-uri web sau programe care prezintă diverse vulnerabilităţi de securitate, iar Octavian şi colegii săi trebuie să le descopere şi combată, tot în 24 de ore. „Scopul nostru este să identificăm vulnerabilităţile şi să extragem un flag, e ca un cod care validează faptul că noi am terminat task-ul cu succes sau am găsit vulnerabilitatea într-un program“, detaliază tânărul.

Pe 12 octombrie, Octavian şi colegii săi au obţinut locul al doilea la un concurs de genul „capture the flag“. „Securitatea cibernetică ar trebui luată foarte în serios şi multă lume nu face treaba asta. Firmele mari, cum ar fi browser-ele web, de exemplu Chrome, vor da bani grei unor persoane care le-au găsit o vulnerabilitate. Eu sunt pasionat de securitatea cibernetică şi este domeniul care mă interesează cel mai mult. Voi continua pe acelaşi domeniu şi la master“, ne destăinuie studentul.

Oferă soluţii antispam pentru firme

Abilităţile lui Octavian au atras rapid atenţia marilor companii de IT, tânărul alegând deocamdată să lucreze part-time la Bitdefender, unde s-a angajat din iunie 2017, firmă cunoscută la nivel mondial, care vine cu soluţii de securitate cibernetică. Octavian este ceea ce în limbaj de specialitate se numeşte soft developer, lucrând la programe antispam.

Ce înseamnă asta? Înainte ca e-mailurile să ajungă în căsuţele poştale ale utilizatorilor, sunt verificate de motoarele de căutare pe baza unor criterii specifice pentru a constata dacă acestea sunt sau nu spam. „Noi oferim această soluţie, de a depista dacă mailurile sunt spam sau nu, pentru firmele care vor să îşi gestioneze singure e-mailurile. Pe această zonă lucrez eu la Bitdefender în prezent“, ne explică tânărul.





Octavian alături de colegii săi după câştigarea unui concurs FOTO Octavian Guzu

În altă ordine de idei, crede că sistemul de învăţământ de la noi se bazează foarte mult pe memorare şi el ar trebui să se axeze cu prioritate pe capacitatea elevilor şi studenţilor de a aplica noţiunile învăţate anterior. Momentan, se simte foarte bine în România, ţinând cont că domeniul IT este extrem de bine dezvoltat, dar nu ne ascunde că la un moment dat doreşte să lucreze şi în afară, cel mai probabil pe zona de securitate cibernetică.

„Sunt firme care vor să iasă pe piaţă cu un produs şi vor să fie sigure că nu poate fi atacat şi atunci apelează la nişte specialişti care încearcă să vadă dacă are vulnerabilităţi şi care sunt acestea. Asta vreau să fac“, punctează Octavian. Până atunci, tânărul şi colegii săi continue să se antreneze, participând la noi hackatoane aproape săptămânal.