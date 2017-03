Fostul rector al Universităţii ”Dunărea de Jos” a primit titlul de profesor emerit al instituţiei de învăţământ

Profesorul Emil Constantin este un cercetător de elită şi un dascăl de excepţie, care a iniţiat şi a dezvoltat programele de studii de licenţă Utilajul şi Tehnologia Sudării, Roboţi Industriali şi Mecatronică şi a deschis calea derulării, în prezent, la Galaţi a cursurilor EWE (European Welding Engineer) şi IWE (International Welding Engineer) de recunoaştere europeană şi internaţională a inginerilor care îşi desfăşoară activitatea profesională în domeniul sudării.

S-a implicat activ în dezvoltarea învăţământului academic gălăţean şi a cercetării ştiinţifice în domeniul Inginerie Industrială, subdomeniul Ingineria Sudării. Este unul dintre profesorii universităţii gălăţene cu impresionante rezultate în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică. Până în prezent, a publicat peste 200 de articole în reviste ştiinţifice de mare impact în lumea ştiinţifică, 14 cărţi şi monografii şi este prim autor sau coautor a 11 brevete de invenţie.

A condus 15 proiecte naţionale şi internaţionale de cercetare (12) şi DRU (3). În calitate de conducător de doctorat a îndrumat activitatea a 20 de doctoranzi, din care 14 au obţinut titlul de doctor în Inginerie Industrială. Recunoaşterea realizărilor sale excepţionale este dovedită de conferirea de către Ministerul Afacerilor Externe al Franţei a titlului academic Doctor Honoris Causa al Universităţii Le Havre (2002), de obţinere a poziţiei de membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (2002), a Ordinului Naţional Serviciul credincios în grad de cavaler oferit de preşedintele României (2000) şi a diplomei de cetăţean de onoare al municipiului Galaţi (2009).

A fost preşedintele Asociaţiei de Sudură din România (asociaţie afiliată la European Welding Federation - EWF şi International Institute of Welding-IIW) în perioada 2006-2009, iar între anii 2009-2012 a activat ca vicepreşedinte al aceleiaşi asociaţii profesionale.

Din 2014 este preşedinte al Asociaţiei pentru Energie şi Mediu. În 2012, Consiliul Facultăţii de Mecanică din cadrul Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi i-a acordat lui Emil Constantin diploma “Opera Omnia”, pentru rezultate de excelenţă în activitatea de cercetare ştiinţifică, atribuită personalităţilor care au creat domenii şi şcoli de cercetare şi care au avut o contribuţie deosebită în dezvoltarea domeniului Inginerie Industrială.

În perioada 2002-2006 a derulat activităţi de evaluare în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării din România, în calitate de preşedinte al Comisiei Instituţionale a Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare – CNEEA şi în calitate de preşedinte al Comisiei de Inginerie Industrială a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare - CNATDCU.

De asemenea, este membru al comitetelor editoriale ale revistelor de specialitate indexate în baze de date internaţionale prestigioase: Sudura, Buletinul ISIM Timişoara – Sudarea şi Încercarea Materialelor, Annals of "Dunarea de Jos" University of Galati, Fascicle XII, Welding Equipment and Technology.