Cum s-a ales cu penisul suprimat un bărbat care şi-a părăsit ibovnica mai tânără cu 30 de ani. „Ţipa şi fugea pe stradă disperat“

La începutul secolului trecut, mai exact în primăvara anului 1906, în oraşul Panciu un bărbat în vârstă de 60 de ani a rămas infirm pe viaţă, „fiind atins de impotenţă”, după ce i s-a tăiat penisul cu cuţitul. Fapta avea să fie comisă o femeie mai tânără cu 30 de ani, cu care a avut în trecut o relaţie de lungă durată, dar pe care o părăsise.

Bărbatul, de profesie maistru zidar, avea familie şi în trecut îi promisese ibovnicei sale că-i va construi o casă trainică, fără să fie plătit cu bani pentru acest efort, ci cu “dragoste”.

Odată încetată relaţia, femeia şi-a văzut năruit visul de a avea o casă modernă, iar în sufletul ei a încolţit ideea răzbunării. Într-o zi, aflat în drum spre locuinţa conjugală, bărbatul este din nou atras în „cuibuşorul de nebunii” al femeii.

Nu a putut rezista ispitei, deşi îşi jurase că nu mai vrea să aibă de a face cu acea femeie, fapt pentru care din acea casă avea să iasă câteva minute mai târziu mutilat pe viaţă. Poliţistul care a anchetat evenimentele descrie cu lux de amănunte ce se întâmplase de fapt în casa cu pricina.

Ancheta poliţiei

“Astăzi, pe la orele 9 şi jumătate dimineaţa, pe când mă aflam în strada Cuza Vodă am auzit nişte ţipete tot pe aceeaşi stradă, mai la dial, aproape de localul spitalului din acest oraş. Ducându-mă imediat la faţa locului am observat pe maistrul zidar Enache Costea că avea membrul viril (penis) tăiat şi plin de sânge. Sunând alarma şi adunând agenţii poliţiei, am prins pe individa Ileana Scarlat Pană, care a comis acest fapt, unde s-a oprit în arestul poliţiei până la sfârşirea instrucţiunei, iar suferindul Enache Costea s-a instalat în Spitalul Panciu spre a i se da îngrijirile necesare”, avea să consemneze în raportul său subcomisarul de poliţie Constantin Marinescu.

În ancheta pe care a început-o, poliţistul a interogat atât victima, cât şi făptuitoarea, de la care a aflat versiunea fiecăruia în legătură cu filmul evenimentelor.

Aşa a descoperit că femeia mai avea un concubin pe care îl prezenta drept soţ, dar îl preţuia mai mult pe Costea, care o şi plătea pentru serviciile intime. Faptul că acesta a ales să o părăsească i-a luat minţile Ilenei, care apus la cale un plan diabolic să-l pedepsească.

I s-a citit pe româneşte şi a semnat în greceşte

“Pacientul Enache Costea, de 60 de ani, profesia maistru zidar, domiciliat în Panciu declară că a fost în bune relaţii cu femeia Ileana Pană şi de la un timp a părăsit-o. Astăzi, pe la orele 9 a.m. se ducea înspre casă şi când a ajuns în dreptul caselor acelei femei a fost chemat de dânsa. Intrând în casă, era numai dânsa, s-au pus la masă amândoi, unde au mâncat nişte ridichi: În timpul mâncării l-a întrebat de ce a părăsit-o şi nu mai vine pe la dânsa şi pe baza cunoştinţelor din trecut s-a apropiat de dânsa ca să se profite. În momentul în care s-au apropiat unul de altul, dânsa a spus să stea niţel să pună mâna pe membru că de mult nu l-a mai văzut. Dânsul a lăsat-o de a pus mâna pe el şi deodată simte o durere puternică. Când se uită a văzut că avea dânsa în mână un cuţit cu care l-a tăiat la membru. Nemaiputând suferi durerile a început a ţipa şi fugea pe stradă disperat, unde l-a internat în spitalul oraşului. Mai arată că inculpata a vrut întotdeauna de a-i face rău din cauză că a părăsit-o. Aceasta îi este declaraţia, carte nu ştie pe româneşte, i s-a citit şi semnează pe greceşte”, scrie în procesul verbal subcomisarul Marinescu.

Interogată de poliţist, femeia s-a dat drept victimă, recunoscând că i-a tăiat penisul bărbatului doar după ce acesta i-a făcut avansuri şi a muşcat-o de obraz.

Deşi operat de medici, bărbatul avea să rămână infirm pe viaţă, „fiind atins de impotenţă şi strâmtorarea canalului uretral” după ce a rămas complet fără trei sferturi din orfanul genital.

În urma procesului care a avut loc, femeia a primit un an închisoare corecţională, cu obligaţia de a plăti 5.000 de lei despăgubiri civile „nefericitului” Enache.