VIDEO Primarul din Dolj care a cumpărat pentru un părculeţ de 1.000 de metri pătraţi suficient gazon cât să acopere 20 de terenuri de fotbal, trimis în judecată

Curtea de Conturi a stabilit în urma unui control că autorităţile din comuna doljeană Malu Mare au cumpărat pentru un părculeţ de 1.000 de metri pătraţi suficient gazon cât să acopere 20 de terenuri de fotbal.

Procurorii din cadrul Parchetului Curţii de Apel Craiova au finalizat cercetările în acest dosar şi l-au trimis în judecată pe fostul primar al comunei Malu Mare, Alexandru Dicu, contabila Primăriei, patru administratori de societăţi comerciale şi dirigintele de şantier de la lucrarea de înfiinţare a parcului comunal Malu Mare. Inculpaţii sunt acuzaţi de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu, înşelăciune şi infracţiuni de fals.

Alexandru Dicu, fostul primar al comunei Malu Mare, a declarat în anul 2015 că este nevinovat. Inspectorii Curţii de Conturi au decretat că, pentru părculeţul care s-a dorit modernizat, ar fi fost suficiente 39 de kilograme de gazon, în loc de 4.000 de kilograme, cum apare în hârtii. „Eu am semnat ca primarul şi n-am ştiut despre ce a fost vorba. Nu sunt inginer agronom ca să ştiu exact cât gazon trebuia cumpărat pentru un parc de 1.000 de metri pătraţi. Mai bine nu făceam nimic şi acum eram împăratul lumii. De când mi-au întocmit dosar penal în aceast caz eu nu mai am linişte. Am avut trei mandate la Primăria Malu Mare, iar acum am cele mai multe probleme. Cei care au fost înanitea mea nu au făcut nimic pentru această localitate şi acum dorm liniştiţi“, a spus Alexandru Dicu, fostul primar al comunei Malu Mare.

VIDEO

Primarul din Malu Mare a declarat că dintr-o greşeală în loc de 40 de kilograme de gazon s-au cumpărat 4000 de kilograme de gazon.

Inculpaţii sunt cercetaţi sub control judiciar, iar dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Craiova şi este analizat în camera preliminară.

Comuna Malu Mare este situată la 5 kilometri de Craiova, străzile sunt nesfaltate, iar canalizarea lipseşte cu desăvârşire.