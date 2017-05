Spectacol pe cer în oraşul cunoscutului actor Amza Pellea FOTO

Oamenii au stat cu ochii spre cer, dar şi cu mare emoţi în suflet atunci când piloţii au efectuat manevre spectaculoase. „Există un risc, dar este asumat, nu facem nimic la voia întâmplării. Am reuţit să sparg cam şase baloane, dar am şi rata şi câteva. Cea de-a doua misiune a fost un zbor în formaţie. Este bine că se mai organizează astfel de eveniment, iar astăzi am făcut câteva acrobaţii superioare“, a spus Sorin Bălan, fost pilot militar.

O ploaie a întrerupt manifestaţia, dar mitingul a fost reluată după o jumătate de oră.

Mitingul aviatic a fost organizat în memoria pilotului băileştean, Petre Ivanovici. „Acest miting a fost organizat în memoria marelui nostru baileştean şi român Petre Ivanovici, unul dintre cei mai ambitiosi piloţi, făcea parte din excadrila Dracii Roşii cand americanii cu Blue Angel nici nu existau“, a spus Costel Pistriţu, primarul oraşului Băileşti.