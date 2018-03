Primul magazin cu produse de porc fără colesterol, la Craiova. „Carnea e afumată natural la Mangaliţa, cu rumeguş“

Dorin Vîrcan are o fermă de porci Mangalita în localitatea Dăbuleni, din judeţul Dolj, iar toate produsele sunt preparate tradiţional. Acum poate să îşi vândă marfa în primul magazin din Craiova care vinde carne de porc light.



„Porcul Mangaliţa este el un porc sănătos, produsele sunt făcute doar cu condimente naturale, deci consumatorul este asigurat că va avea ceva sănătos pe masă. Sunt afumate natural, cu rumeguş. Noi sacrificăm porcii la Dăbuleni, acolo ne ocupăm de absolut tot procesul de pregătire. O carne bună de porc, care chiar să fie de mangaliţă, se recunoaşte foarte simplu. Cel care vrea aşa ceva poate lua o bucată de slănină, să se dea cu ea pe mâini şi apoi să se spele. Grăsimea se duce foarte uşor fără niciun detergent. Este carne de porc dar este mult mai sănătoasă. Este un porc care vine din strămoşi şi nu are colesterolul atât de mare precum îl au ceilalţi porci. Pentru a ajunge la tăiere, cum spunem noi, este nevoie de o perioadă îndelungată de timp. Un an, un an şi trei luni, aceasta este perioada de timp necesară. Automat şi costurile sunt mai mari şi de aceea şi produsele pe care le scoatem la vânzare sunt mai scumpe“, a spus Dorin Vîrcan, crescător de porci din rasa Mangaliţa.

Porcul de Mangaliţa a fost comparat cu somnul şi poate să fie consumat chiar şi de persoanele cardiace. Dezavantjul rămâne cel al preţului pentru că preparatele costă dublă faţă de celălalte. Un kilogram de slănină ajunge la 30 de lei, toba se vinde cu 38 de lei kilogramul, iar ceafa afumată cu 78 lei kilogramul. „Programul privind încurajarea consumului de carne de mangaliţă este unul îndrăzneţ al Ministerului Agriculturii în care eu personal cred foarte mult pentru că se referă doar la consumatori, la sănătatea lor“, a precizat Adrian Popa, directorul Direcţiei pentru Agricultură Dolj.

Oamenii au declarat că este foarte bine că au început să se promovează produsele tradiţionale, iar astfel de magazine ar trebui să fie deschise în toată ţara. „Carnea de porc din rasa Mangaliţă nu are colestreol şi în ultima perioadă este la mare căutare. Pentru mine că am diabet merge de minune şi cu siguramţă voi deveni client fidel“, a declarat un craiovean.